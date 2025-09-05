Kineski DeepSeek izaziva OpenAI: Novi AI agent stiže krajem 2025.

Kineski AI startup DeepSeek planira lansirati svoj sljedeći veliki AI model do kraja 2025. godine. Očekuje se da će novi sustav donijeti značajno poboljšane "agent" mogućnosti za izvršavanje složenih zadataka

Kineska AI tvrtka DeepSeek najavila je ambiciozne planove za lansiranje svog novog, naprednog AI modela, s ciljanim datumom izlaska do kraja 2025. godine. Prema izvještaju koji prenosi Bloomberg, fokus će biti na razvoju sofisticiranih "agent" funkcionalnosti koje bi mogle postaviti nove standarde u industriji.

Osnivač tvrtke, Liang Wenfeng, navodno potiče razvojni tim da novi sustav predstavi u zadnjem kvartalu iduće godine. Ovaj model, nasljednik trenutne generacije DeepSeekovih alata, dizajniran je s ciljem da može samostalno obavljati kompleksne, višefazne zadatke bez potrebe za stalnim nadzorom korisnika. Time se DeepSeek izravno pozicionira kao ozbiljan konkurent vodećim igračima poput tvrtke OpenAI.

Iako su AI agenti u svom trenutnom obliku još uvijek relativno spori, skloni greškama i daleko od savršenstva, kontinuirana poboljšanja nastavljaju poticati veliko uzbuđenje i interes unutar tehnološke zajednice. Sposobnost AI sustava da autonomno izvršavaju zadatke smatra se idućim velikim korakom u evoluciji umjetne inteligencije.