Microsoft ima novi model za generiranje slika koji je proglašen najboljim

Microsoft je u svega nekoliko mjeseci razvio novi model koji se već nalazi u samom vrhu industrije generiranja slika

Microsoft je predstavio MAI-Image-2, novu generaciju vlastitog modela za generiranje slika, koji je odmah zauzeo treće mjesto na Arena.ai ljestvici najuspješnijih text-to-image sustava. Time se Microsoftova tehnologija smjestila iza Googleovog Gemini 3.1 Flasha i OpenAI-evog GPT Imagea 1.5.

Novi model nadograđuje prethodni MAI-Image-1 iz listopada 2025., koji je bio prvi Microsoftov interno razvijen sustav za generiranje slika. Kako navode iz tvrtke, MAI-Image-2 razvijan je uz povratne informacije fotografa, dizajnera i umjetnika, s naglaskom na tri ključna područja - fotorealizam, generiranje teksta unutar slike i kompleksne scene.

Foto: Microsoft

Microsoft ističe tako poboljšanja u prikazu prirodnog svjetla, tonova kože i tekstura, uz cilj smanjenja potrebe za dodatnom obradom. Posebna pažnja posvećena je i prikazu čitljivog teksta unutar slika, što je i dalje izazov za mnoge AI modele, kao i generiranju detaljnih i kinematografski oblikovanih scena.

MAI-Image-2 već je dostupan kroz Microsoftov MAI Playground, a postupno se uvodi i u Copilot te Bing Image Creator. Poslovnim korisnicima dostupan je putem API-ja, dok se šira dostupnost za developere očekuje uskoro putem platforme Microsoft Foundry.

