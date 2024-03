Pravo i umjetna inteligencija (2.): tipkovnica ≤ ili ≥ kist?

Kada se dogode slučajevi da alati ne proizvedu izlazni sadržaj koji je očekivan obzirom na uneseni prompt, kompanije obično pričaju o halucinaciji sustava. Tako je, primjerice, ChatGPT „halucinirao“ sa autorom ove kolumne kada ga je isti u travnju prošle godine ispitivao o privremenoj mjeri zabrane korištenja ChatGPTa u Italiji. ChatGPT je bio uporan dok nije u promptu dobio copy-paste naslova teksta (službeni engleski prijevod izvorne vijesti) sa stranice talijanske Agencije za zaštitu osobnih podataka (Garante) gdje se izrijekom spominje ChatGPT i privremena mjera. Tek tada se ChatGPT (pristojno) ispričao i priznao da je takva mjera zaista donesena. Možda ovdje ipak nije bila riječ o halucinaciji, tim više što je alat na početku razgovora potvrdio kako ima slobodan pristup Internetu (iako je OpenAI u to vrijeme tvrdio kako za 3.5 iteraciju nije moguće pristupati mrežnim stranicama; valjda su se slučajno zabunili, kako to, kako to!). Što se tu zapravo dogodilo ostaje kao tema za otvorenu raspravu. Autor ovoga teksta čeka da Garante objavi rezultate svoje istrage o potencijalnoj povredi osobnih podataka na strani OpenAIa, pa će se ponoviti informativni razgovor sa imenovanim botom-ispitanikom.

Nedavna presuda specijaliziranog (prvog) mrežnog kanadskog sudišta (Canada's Civil Resolution Tribunal) pokazala je kako kompanije koje koriste chat botove za komunikaciju sa svojim klijentima odgovaraju za sve pogreške bota koje idu na štetu potrošača (iste one pogreške koje OpenAI naziva halucinacijama). U konkretnom slučaju, bot aviokompanije Air Canada halucinirao je krajem 2022. godine izmišljeni popust, temeljem čega klijent danas ima pravo na oko 800$ kanadskih dolara naknade pretrpljene štete (zbog dovođenja u zabludu prilikom kupovine aviokarata). Riječ je o bitnoj sudskoj odluci koja pokazuje kako bot usluga nema odvojenu pravnu osobnost od kompanije koja ju koristi (neovisno o tome tko je pružatelj usluge chat bota). Air Canada nije, poput StabilityAI-a (kako će biti razloženo u daljnjem tekstu) izjavila kako nisu oni odgovorni što potrošači koriste bot na njihovim mrežnim stranicama kako bi preko istoga, a kako stoji u uputama koje je kompanija priredila, kupili kartu za avioprijevoz.

U posljednjih 10-ak dana pojavljuju se vijesti da je nekoliko različitih GPT alata otprilike u isto vrijeme izgubilo mogućnost normalne i uobičajene komunikacije sa (mahom plaćenim) korisnicima, te da izlazni sadržaj nije bilo moguće dovesti u svezu sa promptovima korisnika. Prema informacijama iz više medija, nije bilo samo riječi o individualnim odgovorima, već su cijeli razgovori bili potpuno nesuvisli, te je takvo stanje trajalo više sati. Izgledno je kako se pojam UI halucinacije, koju će OpenAI možda također pokušati patentirati (pojam GPT (Generative Pre-training Transformer) je, prema mišljenju američkog Ureda za patente, generičan pojam i ne pripada OpenAI-ju) ne može primijeniti na ovaj slučaj (jer nije riječ o individualnim izlaznim sadržajima). Stoga bi bilo korisno razmotriti prijedlog usvajanja pojma UI partijanja (AI partytime!) kao oznaku situacije gdje različiti generativni alati umjetne inteligencije paralelno otkazuju poslušnost i gube mogućnost razumne i smislene komunikacije sa korisnicima.