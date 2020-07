Što je zajedničko digitalnim bankama, skladištima i pametnim kravama?

Moderni biznisi koji žele ostati uspješni u ovo vrijeme brzih tehnoloških promjena i sve većih očekivanja potrošača, trebaju biti usmjereni na dva cilja - jačanje digitalne poslovne infrastrukture i podrške za inteligentno predviđanje te poboljšanje korisničkog iskustva. Kriza uzrokovana koronavirusom samo je dodatno ubrzala nužnost promjena. Tko u bliskoj budućnosti ne posegne za inovacijama koje će omogućiti ostvarenje ovih ciljeva, neće unaprijediti svoje poslovanje, a samim time ni zadržati postojeće niti privući nove korisnike.

To su biznisi prepoznali pa su tako u razdoblju između 2012. i 2017. godine ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije koja je glavni motor inovacija, samo u EU rasla godišnjom stopom od 18,3%, dok je dodana vrijednost te industrije porasla za 22,5%. Globalno gledano, predviđa se da će ulaganja u ICT u 2020. godini dosegnuti 4,3 trilijuna dolara ili 3,6% više u odnosu na lani. Kako to izgleda u praksi? Na konkretnim primjerima tri europske tvrtke istražili smo za kojim su tehnološkim inovacijama i naprednim tehnologijama one posegnule kako bi transformirale svoje poslovanje i pripremili ga za budućnost koja dolazi.

Banke postaju digitalne

Svijet se jedva počeo oporavljati od globalne ekonomske krize, a Grčka se već 2015. godine suočila s najvećom ekonomskom krizom u modernoj povijesti. Nelikvidnost države i generalni nedostatak novca, udio javnoga duga u BDP-u od 176%, pregovori s EU i ovisnost o mehanizmima pomoći i iznimno visoka nezaposlenost, samo su grube crte scenarija u kojima se tadašnja država našla. Upravo zato se nerijetko grčki ekonomski oporavak iz današnje perspektive, poetski rečeno, naziva Odisejom. U ekonomiji na koljenima, financijski sektor, konkretno banke, posebice u trenutcima kada su povremeno bile i zatvorene, našao se pred ogromnim izazovom - došlo je vrijeme za veliko restrukturiranje. Rješenje su pronašli u digitalizaciji poslovanja, što se pokazalo ključnim. Naime, opstanak je bio izvediv jedino uz smanjenje troškova, optimizaciju resursa i povećanje baze korisnika kroz poboljšano korisničko iskustvo, a ambiciozno postavljeni ciljevi iziskivali su ulaganja u ICT tehnologiju. Među pionirima te digitalne transformacije grčkog bankarskog sustava smatra se Piraeus, banka koja posluje već više od sto godina i najveća je grčka banka s 5,4 milijuna klijenata.

Povećanje efikasnosti prelaskom na digitalno postignuto je prelaskom najvećeg broja korisnika u digitalnu sferu. Do sada su uspjeli prebaciti 84 posto korisnika na digitalne usluge, a do 2023. cilj je imati ih 90%. S obzirom na to da velik broj korisnika bankarskim uslugama pristupa s pametnog telefona, razvili su i aplikaciju koju su integrirali u mobilna i online bankarska sučelja te time poboljšali korisničko iskustvo. K tome, pokrenuli su automatiziranu elektroničku poslovnicu, poznatu kao "e-podružnica", s ciljem pružanja usluga transakcija i jedinstvenog iskustva, što je odigralo važnu ulogu u smanjenju troškova fizičkih podružnica. U digitalnu sferu su zakoračili uz pomoć Huaweijevih pametnih rješenja i razvijenih ekosustava, a ta je suradnja dio šire priče Huaweijeva partnerstva s grčkim bankarskim sektorom u sklopu kojeg je bankama osigurana široka paleta konkurentnih proizvoda i rješenja te omogućena ubrzana digitalna transformacija.

Među pametnim rješenjima ključnima za digitalnu transformaciju banaka je all-flash pohrana. Piraeus banka je, kao što je to i kod većine tradicionalnih banaka, imala problema upravo s pohranom podataka koja je bila opterećena nizom tehničkih problema. Postojeća tehnologija nije imala kapacitete za skaliranje na zahtjev zbog smanjenih performansi, sporog odziva, a ograničena sposobnost pohrane nije mogla obraditi sve veći volumen podataka kao ni očekivani eksponencijalni rast podataka koji je proizvod digitalne transformacije. Da bi riješila te temeljne infrastrukturne probleme, banci je bio potreban novi sustav za pohranu koji sadrži automatizirano pružanje podataka, lako prebacivanje, bolje korištenje resursa i sigurnu migraciju podataka. Već 2018. godine, u suradnji s Huaweijem, Piraeus banka je počela s testiranjem OceanStor Dorado V3 sustava za pohranu koji već koristi sedam od 20 najvećih svjetskih banaka. OceanStor Dorado, osvajač brojnih nagrada i priznanja na tehnološkim sajmovima, nakon šest mjeseci probnog razdoblja pokazao je da zadovoljava 100% potreba banke te je 2019. implemntiran i započeo s radom. Rezultat? Osiguran je kontinuitet poslovanja banke 24/7, postignute su triput veće performanse sustava i 75% niži troškovi operativnog održavanja.

Transformacija financijskih institucija Huawei je razvio niz rješenja koje omogućuju transformaciju financijskih institucija i mreža poslovnica banaka u pametne banke. Implementacijom napredne tehnologije za poslovnice mogu se smanjiti troškovi i povećati produktivnost, povećati sigurnost i klijentima ponuditi mnogo ugodnije iskustvo. U ovom segmentu posebno se ističu cloud usluge, all flash pohrana i FusionInside za analizu velike količine prikupljenih podataka, kao i druge vodeća ICT rješenja kojima Huawei bankama pomaže u ostvarivanju otvorenog i inovativnog bankarstva.

Njemački proizvođač namještaja s potpuno digitaliziranim skladištem

Songmics, tvrtka osnovana 2012. u Njemačkoj, bavi se proizvodnjom cjenovno pristupačnog i funkcionalnog namještaja koji putem Amazona isporučuje kupcima diljem svijeta, dok su im ključna tržišta u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, SAD-u, Kanadi i Japanu. Kako bi što bolje zadovoljio potražnju i potrebe kupaca, Songmics je tražio partnera uz pomoć kojega bi digitalizirao 20.000 četvornih metara skladišnog prostora i 900 četvornih metara uredskog prostora. Naime, njihovo novo skladište bilo je predviđeno za potpuno digitalizirane operacije s brojnim automatiziranim vođenim vozilima (AVG) i drugim povezanim uređajima u različitim prostorijama, za što im je bila potrebna robusna i pouzdana Wi-Fi veza kako bi stvari savršeno funkcioniranje. Konkretno, tražili su E2E Wi-Fi rješenje koje bi moglo pružiti visokokvalitetnu pokrivenost i roaming, uz visoku preciznost usluga temeljenih na lokaciji (LBS), kako bi se bolje iskoristila serija novih usluga kao što su upravljanje imovinom i upravljanje AVG-ima.

Odabrali su Huawei AirEngine Wi-Fi 6 koji značajno optimizira korisničko iskustvo, pomažući u izgradnji pouzdane, potpuno bežične i inteligentne mreže. Songmics je ovime osigurao četiri puta veću propusnost u odnosu na Wi-Fi 5, optimizaciju kvalitete signala do 100% i smanjenje smetnji i kašnjenja različitih proizvodnih procesa, ostavilo dovoljno procesa i integriralo sve preduvjete za daljnje širenje u segment IoT-a te smanjilo i operativne troškove poslovanja i do 10%. S Huaweijevim rješenjem AirEngine Wi-Fi 6, Songmics danas ima visokokvalitetnu pokrivenost signalom, dok Smart Antenna tehnologija osigurava proizvodnju bez zastoja. Roaming bez gubitaka i niska latencija osiguravaju kvalitetno korisničko iskustvo i stabilan prijenos proizvodnih podataka. AirEngine Wi-Fi 6 podrazumijeva inteligentno rješenje za digitalizaciju skladišta, u konačnici povećavajući učinkovitost protoka opskrbe i podržavajući rast poslovanja. Osim što je navedeno ulaganje u ICT infrastrukturu, zahvaljujući povećanom korisničkom iskustvu i stabilnom prijenosu proizvodnih podataka, osiguralo već spomenuti neometani rad, tome valja dodati i postignuće u kompletnom nadzoru svih proizvodnih procesa i imovine te mogućnost pravovremene reakcije u slučaju zastoja.

AirEngine Wi-Fi 6 Huaweijevi AirEngine Wi-Fi 6 proizvodi ističu se svojim izvanrednim inovacijama u antenama, osnovnom opsegu i radio algoritmima. Primjenom ovih proizvoda poduzeća svoje urede mogu digitalizirati u nekoliko koraka s mrežnim pristupom od 100 Mbps bilo kada i bilo gdje.

Pametne krave i farme

Da je inovacija ključ uspjeha zna i Sunrise, druga najveća švicarska telekomunikacijska tvrtka, s više od 3,5 milijuna korisnika u toj zemlji, a ujedno i jedan od vodećih dobavljača komunikacijskih usluga za velika i mala poduzeća.

Sunrise svoju tržišnu poziciju održava kontinuiranim ulaganjem u tehnologiju, čemu uvelike pridonosi njihovo dugogodišnje partnerstvo s Huaweijem. Poslovnim korisnicima kontinuirano isporučuju najnaprednije usluge i proizvode kao što su usluge bazirane na cloudu te široki spektar dodatnih usluga i aplikacija koje funkcioniranju na cloudu, kao što su dodatne funkcije dijeljenja razgovora, chat, e-poštu, videozapisi, prijenos datoteka ili dijeljenje radne površine.

Osigurali su da procesi automatizacije i inteligencije uđu i u neke od najtradicionalnijih gospodarskih sektora, kao što je poljoprivreda. U Švicarskoj, naime, poljoprivredna zemljišta čine 50 posto ukupne površine zemlje. Izračunali su da za pregled 20 hektara zemljišta treba oko 60 ljudi dnevno koji bi trebali teren pregledavati ručno. Osim toga, 70 posto švicarskih poljoprivrednika nema nikakva stručna znanja o poljoprivredi, što znači da je točnost njihovih zapažanja o promjenama upitna, kao i što uvijek postoji mogućnost da, primjerice, koriste krive pesticide ili u prevelikim količinama. Upravo ruralna područja, suočena s izazovom održive proizvodnje, faktor ljudske pogreške zaobišla su korištenjem napredne tehnologije i segmentiranjem velike količine podataka, s mogućnošću prognoziranja. Koncept pametnih farmi je rezultirao većim prinosima, a mogućnost simulacije omogućava saznanja čime bi neka promjena (premještaj stada, promjena tempa zalijevanja sadnica, promjena sjemena itd) rezultirala, bez da se riskira u stvarnosti.

Značajni tehnološki pomaci dogodili su se i u govedarstvu i s njime povezanim mljekarstvom, pa tako danas postoje i "pametne krave". Premda na prvu može zvučati smiješno, upravo je poljoprivreda najviše trebala tako veliku promjenu. Naime, Agroscope, poljoprivredni istraživački centar je zajedno sa Sunriseom, a uz pomoć Huaweijeve 5G tehnologije, započeo s istraživanjem tehnoloških rješenja kako bi poljoprivrednicima pomogao u boljem praćenju ponašanja životinja te postizanju najveće moguće proizvodnje u optimalnim uvjetima. Kravama su u ovratnike dodatni senzori, što je omogućilo prijenos podataka o njihovom stanju u stvarnom vremenu i izravno nadziranje stada te uštedjelo vrijeme koje je inače bilo potrebno za fizički pregled. Rapidnim povećanjem razumijevanja velike količine podataka o stanju životinja postignuto je, između ostaloga, i smanjenje smrtnosti grla što povećava i razinu etičnosti samog uzgoja.

Uz prikupljanje podataka, njihovu inteligentnu obradu, mobilne urede i pohranu u cloudu, te naravno nadzor poljoprivrednog zemljišta dronovima, aplikacijama i senzorima, radna učinkovitost poljoprivrednih gospodarstava se povećala i do 200 puta u usporedbi s tradicionalnim ručnim radom, a poljoprivredni sektor je ušao u industrijsku revoluciju 4.0.

Partnerstvo sa Sunriseom Sunrise je odabrao Huawei kao partnera u procesu razvoja svojih proizvoda i usluga u skladu s naprednim tehnologijama jer Huawei osigurava širok asortiman proizvoda, uključujući fiksne i bežične mreže, inteligentno računanje, cloud usluge te umjetnu inteligenciju. Huaweijevi pametni proizvodi i rješenja koriste se već u više od 100 zemalja i regija širom svijeta.

