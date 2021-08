Strojeve nije dovoljno samo podučavati, i njih treba obrazovati poput ljudi

Podučavanje umjetne inteligencije u školskim učionicama trebalo bi postati norma za programiranje etičnih robota od povjerenja, pokazalo je novo istraživanje australskog Sveučilišta Novi Južni Wales (UNSW) u Canberri.

Paradigma profesora Abbasa

Njihovo istraživanje, objavljeno pod znakovitim naslovom "A model of symbiomemesis: machine education and communication as pillars for human-autonomy symbiosis", novi je doprinos paradigmi "strojnog obrazovanja" (machine education) koju je osmislio profesor Hussein Abbass s UNSW-a.

"Obrazovanje strojeva vjerojatno je naša jedina zdrava nada za istinsko oblikovanje etičnih, pouzdanih, transparentnih i pouzdanih AI sustava", tvrdi Abbass.

Strojno obrazovanje nudi bolji i zdraviji pristup otključavanju svih moći umjetne inteligencije, za razliku od trenutnog stava prema strojnom učenju koji prednost daje tehničkom znanju u programiranju umjetne inteligencije.

Sondoss Elsawah i Hussein Abbass, profesori s UNSW-a

Strojno obrazovanje i dvosmjerna komunikacija između čovjeka i stroja obećava da će se AI naoružati vještinama potrebnim za etičko zaključivanje i na logici zasnovanoj sinergiji s ljudima.

Nepovjerenje, strah i dvojbe

Razna istraživanja pokazuju kako su manjak povjerenja, strah i dvojbe oko očekivanog radnog učinka neke od najvećih prepreka usvajanju umjetne inteligencije u brojnim područjima, od zdravstvene zaštite, preko proizvodnje do primjene autonomnih vozila.

Programiranju umjetne inteligencije i strojnom učenju do sada se u velikoj mjeri pristupalo stavljajući u prvi plan gomilanje podataka, tvrdi Sondoss Elsawah, izvanredna profesorica s UNSW-a.

"Strojno učenje dosad se uglavnom svodilo na ulaz i izlaz podataka", kaže ona. "Međutim, moramo se odmaknuti od ideje da je umjetna inteligencija 'crna kutija' kako bismo stvorili međusobne odnose između sustava i korisnika."

Umjetna inteligencija u školskim klupama

Istraživači vjeruju da bi se umjetnu inteligenciju moglo obrazovati poput ljudi, u "učionicama". To bi se postiglo raščlanjivanjem željenih rezultata autonomnih sustava na skupove i podskupove vještina, nalik nastavnom planu i programu sveučilišnih kolegija.

Time se želi osigurati da autonomni sustavi posjeduju dovoljno sofisticiranu bazu znanja za polaganje testova i ocjenjivanja te postanu kvalificirani za rad sa stručnjacima za pojedino područje.

Ugrađivanjem strukturiranog i sustavnog kurikuluma sadržaja i znanja u ove sustave, kao i gradiva potrebnog za razumijevanje etike, moralnih vrijednosti, sigurnosti i povjerenja, ti će se sustavi moći uspješnije društveno integrirati u suvremene radne uvjete, vjeruju australski istraživači.