Svjesni roboti predviđaju događaje i prilagođavaju se situaciji

Sigurni rad nije samo proces, bitan je i kontekst - razumijevanje radnog okruženja i okolnosti te mogućnost predviđanja što će drugi učiniti sljedeće. Novi sustav robotima daje svijest o kontekstu, tako da oni mogu učinkovitije i bez nepotrebnih prekida raditi rame uz rame s ljudima na montažnim trakama.

Robot prepoznaje ljude s kojima radi

Umjesto da prosuđuje ​​udaljenost između sebe i ljudi u svojoj okolini, sustav može identificirati svakog radnika s kojim radi, kaže Hongyi Liu, istraživač na švedskom Kraljevskom tehnološkom institutu (KTH).

Eksperimenti su pokazali da robot može raditi sigurnije i učinkovitije bez usporavanja proizvodnje

Koristeći ove informacije, kontekstualni robotski sustav može prepoznati pozu radnika pa čak i predvidjeti sljedeću. Te sposobnosti daju robotu kontekst kojeg treba biti svjestan tijekom interakcije.

Sustav radi s umjetnom inteligencijom koja zahtijeva manje računske snage i manje skupove podataka od tradicionalnih metoda strojnog učenja. Umjesto toga, oslanja se na prijenosno učenje (transfer learning) koje ponovno koristi znanje razvijeno treningom prije nego što se prilagodi u operativni model.

Svijest o kontekstu

Ova tehnologija ide dalje od trenutnih zahtjeva Međunarodne organizacije za standarde (ISO) za sigurnost sustava suradničkih robota i nudi bolju učinkovitost.

Prema ISO standardu i tehničkim specifikacijama, kad se čovjek približi robotu, on usporava i zaustavit će se ako mu se čovjek previše približi. Kad se osoba odmakne, on nastavlja rad, a to je prilično niska razina svijesti o kontekstu, upozorava Liu. Zbog takvih stvari pati učinkovitost; proizvodnja je usporena i ljudi ne mogu usko surađivati ​​s robotima.

Liu uspoređuje kontekstualni robotski sustav sa samovozećim automobilom koji prepoznaje koliko će dugo trajati crveno svjetlo na semaforu i predviđa kad će se ponovno pokrenuti. Umjesto kočenja ili prebacivanja u niži stupanj, on počinje prilagođavati brzinu dok prilazi raskrižju, čuvajući pritom kočnice i mjenjač.

Dodatna sigurnost

Eksperimenti su pokazali da robot može raditi sigurnije i učinkovitije bez usporavanja proizvodnje. U jednom takvom testu ljudska je ruka neočekivano blokirala put robotskoj ruci. No, umjesto da se zaustavi, robot se prilagodio; predvidio je putanju ruke i zaobišao je.

Robot prepoznaje kontekst i to daje dodatnu sigurnost proizvodnom procesu na montažnoj liniji, kaže Liu. Istraživanje, objavljeno u časopisu Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, nastavak je projekta EU Horizon 2020, Symbiotic Human Robot Collaborative Assembly (SYMBIO-TIC).