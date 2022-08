Umjetna inteligencija u službi zaštite vatrogasaca od plamenih udara

Brzo razbuktavanje vatre u zatvorenim prostorima jedan je od najčešćih uzroka stradavanja vatrogasaca u akcijama spašavanja i gašenja požara. Efekt je poznat kao flashover, odnosno plameni udar, koji se u pravilu javlja u ranoj fazi požara, a očituje se tek u tijeku vatrogasne intervencije. Do njega najčešće dolazi kada se prve mjere zaštite pokažu neučinkovitima ili kada se ne može odrediti žarište požara.

Flashover

Plameni udar zatvorenog ventiliranog prostora naziva se flashover, a događa se u fazi između početnog i razbuktalog požara. Pod pojmom ventiliranog prostora podrazumijeva se prostorija u kojoj su uslijed požara popucala prozorska stakla ili pregorjela vrata, što omogućava dotok svježeg zraka. Temperatura dima i zapaljivih plinova produkata nepotpunog gorenja pri stropu prostorije treba biti oko 600°C. Tada se postiže toplinsko isijavanje koje je dovoljno da zagrije sav upaljiv koji se nalazi u prostoriji.

Ako je protok zraka u prostoriji prevelik, ne može se postići dovoljno visoka temperatura jer se prostorija hladi. Postoji li, dakle, optimalan dotok svježeg zraka kroz prozore ili vrata, dovoljan za rasplamsavanje vatre, doći će do naglog razbuktavanja i flashover eskplozije.

NIST

Ova pojava ima samo jedan zaista pouzdan predznak, a to je porast temperature. Vatrogasci mogu predvidjeti plameni udar na temelju iskustva, primijete li karakterističan dim, plamene jezike ili druge znakove, a spriječiti ga se može jedino pravovremenim djelovanjem. U suprotnome, vatrogasci su izloženi pogibelji i temperaturama koje mogu dostići i preko 600°C.

AI vatrogasni pomoćnik

Upravo na temelju mjerenja temperature ubuduće bi se za rano predviđanje plamenih udara mogla koristiti umjetna inteligencija, koja bi tako mogla spasiti brojne živote vatrogasaca. Američki Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NSIT), u suradnji je s Googleom, Politehničkim sveučilištem u Hong Kongu te kineskim sveučilištem Petroleum iz Pekinga, razvio sustav FlashNet, koji koristi neuronske računalne mreže i umjetnu inteligenciju kako bi predvidio nastanak flashover požara.

NIST

Najbolji je to sustav tog tipa razvijen do sada, a postiže točnost predviđanja opasnih situacija u više od 92% slučajeva, i to u situacijama standardnih tlocrta rezidencijalnih objekata u SAD-u. U prosjeku mu je za točno predviđanje potrebno tek 30-ak sekundi. Model je treniran i na tlocrtima stanova s više od desetak prostorija, što značajno otežava predviđanje. Na temelju ovog sustava sada može nastati i općeniti sustav za predviđanje plamenih udara u bilo kojem tipu građevine.

Nakon ovih testiranja, provedenih u simuliranom okruženju, na redu je testiranje u stvarnim uvjetima. Kako bi to izveli, istraživači će morati izgraditi pokusne stanove i kuće, u njih ugraditi senzore te ih potom zapaliti i simulirati požare. Senzorima će prikupljati podatke i predviđati brzo razbuktavanje požara, a tek nakon te faze može se govoriti i o primjeni u komercijalnim zgradama te pri vatrogasnim intervencijama.