Vertiv i Intel surađuju na izradi rješenja tekućeg hlađenja za AI akcelerator Gaudi 3

Intel planira tijekom iduće, 2024., godine predstaviti novi Gaudi3 AI akcelerator. Kako primjena umjetne inteligencije i računarstva visokih performansi stvaraju veće količine topline tako i organizacije sve više prelaze na rješenja tekućeg hlađenja radi učinkovitijeg i ekološki prihvatljivijeg hlađenja. Shodno tomu, i Intelov Gaudi3 AI akcelerator utilizirat će u serverima tekuće hlađenje i hlađenje zrakom kroz dvofazna (P2P) rješenja tvrtke Vertiv s kojom je jučer, 7. prosinca 2023. sklopio dogovor o suradnji na izradi rješenja tekućeg hlađenja.

Rješenje tekućeg hlađenja testirano je do 160 kW snage akceleratora koristeći rashladnu vodu u rasponu od 17°C do 45°C (62,6°F do 113°F). Rješenja hlađenja zrakom testirana su s do 40 kW toplinskog opterećenja te se mogu implementirati u podatkovnim centrima s toplim okolnim zrakom do 35°C (95°F). Opisano dvofazno (P2P) rješenje bazirano na hlađenju freonom će pomoći kupcima implementirati rekuperaciju topline, hlađenje povišenim temperaturama vode, efikasniju utilizaciju freecooling rješenja i konačno, redukciju u pokazatelja efikasnosti potrošnje električne (PUE), pokazatelja učinkovitosti potrošnje vode (WUE) i smanjenje ukupnih troškova vlasništva (TCO).

„Potrebe za radnim opterećenjima umjetne inteligencije stavile su naglasak na performanse, troškove i energetsku učinkovitost kao glavne zabrinutosti za poduzeća danas. Kako bismo podržali povećanje termičkog dizajna snage i toplinskog toka za akceleratore sljedeće generacije, Intel je surađivao s tvrtkom Vertiv i drugim partnerima ekosustava kako bi omogućio inovativno rješenje hlađenja koje će biti od ključne pomoći korisnicima u ostvarivanju ciljeva održivosti“, istaknuo je dr. Devdatta Kulkarni, glavni inženjer i vodeći termalni inženjer na ovom projektu u tvrtki Intel.

„Intel Gaudi3 AI akcelerator pruža savršeno rješenje za suradnju između Vertiva i Intela. Vertiv nastavlja proširivati naš široki portfelj tekućeg hlađenja, što rezultira našom sposobnošću podrške liderima tehnologija umjetne inteligencije sljedeće generacije, poput Intela. Vertiv pomaže kupcima ubrzati usvajanje umjetne inteligencije brzo i pouzdano, istovremeno im pomažući da postignu ciljeve održivosti“, izjavio je John Niemann, stariji potpredsjednik globalnog poslovnog segmenta termalne energije u tvrtki Vertiv.

Više informacija o Vertiv tehnologijama tekućeg hlađenja dostupno je ovdje dok za više informacija o Intel Gaudi3 akceleratoru posjetite Habana.ai.