Stiže nam još jedan servis za video streaming filmskog sadržaja - SkyShowtime

SkyShowtime, zajednički projekt Comcasta (inače matične tvrtke NBCUniversala i Skya) i Paramount Globala, svoju će uslugu donijeti na područje Europe. Plan je već ovoga mjeseca, 20. rujna, pokrenuti servis u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj, a nakon toga i u Nizozemskoj. Nakon toga, sljedećih mjeseci i do prvog tromjesečja 2023. nastaviti s pokretanjem usluge u Španjolskoj, Portugalu, Andori i srednjoj te istočnoj Europi (CEE). U potonju regiju spada i Hrvatska, pa tako SkyShowtime u našim krajevima očekujemo početkom sljedeće godine.

Osim Hrvatske, tržišta CEE regije uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Češku, Mađarsku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Srbiju, Slovačku i Sloveniju. Konkretni datumi lansiranja i cijene na tim tržištima bit će objavljeni u nadolazećim mjesecima, kažu iz kompanije.

Filmovi, serije, TV

Putem novoga će servisa biti dostupne televizijske premijere te kino-filmovi Paramount Picturesa i Universal Picturesa, dvaju najstarijih holivudskih studija koji zajedno drže gotovo 50% holivudskih blagajni. Najavljuju se kako televizijske, tako i filmske premijere.

SkyShowtime bit će dom velikih filmskih hitova odmah nakon njihovih kino-izdanja poput: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance i The Bad Guys.

Dodatno, SkyShowtime će u ponudi imati i igrane serije, dječji i obiteljski sadržaj te bogat izbor legendarnih naslova i box setova od Universal Picturesa, Paramount Picturesa, Nickelodeona, DreamWorks Animationa, Paramount+, SHOWTIME-a, Sky Studiosa i Peacocka. Putem SkyShowtimea će također biti dostupan i originalni lokalni sadržaj, dokumentarci i specijalne emisije s lokalnog tržišta.

7 eura mjesečno

Izvršni direktor SkyShowtimea Monty Sarhan, izjavio je: "Samo nekoliko mjeseci nakon što smo dobili regulatorno odobrenje, SkyShowtime će se 20. rujna 2022 službeno lansirati. Uzbuđeni smo što će naši korisnici imati ekskluzivan pristup najnovijim serijama i premijerama filmova iz naših kultnih i svjetski poznatih studija. Veselimo se dijeljenju i drugih pojedinosti o datumima lansiranja na drugim tržištima i donošenju SkyShowtimea još većem broju korisnika diljem Europe."

Usluga će biti izravno dostupna putem aplikacije SkyShowtime na Apple iOS, tvOS, Android uređajima te putem web sučelja. Za sada je objavljena i cijena mjesečne pretplate za prva tržišta: ona će iznositi 6,99 € u Finskoj, 79 SEK u Švedskoj, 79 NOK u Norveškoj te 69 DKK u Danskoj. Nakon što bude lansiran u više od 20 zemalja, SkyShowtime aplikacije i sadržaj bit će dostupni na 18 jezika. Detalje o cijeni i lokalizaciji sadržaja za naše tržište još nisu objavili.