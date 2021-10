Spanoptic S01 E07: Low-Code / No-Code

Sve do prije nekoliko godina, tvrtke koje su htjele razviti mrežne ili mobilne aplikacije, automatizirati procese ili kreirati kakvo softversko rješenje, trebale su tehnički potkovane programere s opsežnim znanjem kodiranja. Ovih dana linija (koda) između profesionalnih programera i takozvanih "programera građana" postaje sve mutnija. Cijeli niz aplikacija, kao što je Microsoftov Power Platform, omogućuju takozvani low-code / no-code pristup. Slaven Mišak i njegovi gosti, Ivan Mislav Radonić, Spanov Solution Architect te Antonio Vlašić, voditelj Spanovog Solutions Delivery tima, rasvijetlit će ovu uzbudljivu temu!

I low-code i no-code razvojne platforme osiguravaju načine izgradnje i kreacije softverskih aplikacija bez potrebe za poznavanjem kodiranja. Umjesto inzistiranja na tome da developer posjeduje znanje tradicionalnih programskih jezika, ovaj pristup njeguje vizualni pristup razvoju aplikacija. Ovo čini app development pristupačnijim većem broju ljudi, pogotovo barem donekle tech-savvy pojedincima koji rade u drugim granama industrije.

Eksperti na određenim područjima znaju sve o problemu za koji im treba neka aplikacija ili neko softversko rješenje, a programeri su pak iskusni u iznalaženju načina na koji se neki proces može automatizirati i digitalizirati. Čak i ako takvim “netehničkim“ osobama za neku kompleksniju fazu i zatreba kod, znat će to pojasniti programerima i zajedno s njima raditi na rješenju. Iz ovoga svakako proizlazi kako se najbolje i najelegantnije solucije kreiraju kad se ova dva aspekta spoje. Kombinacija low code no code pristupa i samo kodiranje – kada za to postoji realna potreba – predstavlja budućnost dizajniranja aplikacija i raznih rješenja.

Stoga, ako smatrate da neke procese u vašem području djelovanja možete softverski poboljšati, oslobodite programera građana u sebi i osjetite se pozvani pogledati novu epizodu Spanoptica!