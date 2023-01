Spanoptic S02E09: How to Build a Data Platform

Najnovija epizoda Spanovog tehnološkog podcasta govori o tome kako organizacije dolaze do modernih data platformi i s kojim izazovima se susreću - informacija je najvažnija valuta današnjice

Nakon blagdanskog zatišja pred buru, vaš i naš najdraži IT podcast vraća se u velikom stilu! Troje smo sugovornika već imali u raznim kombinacijama, ali nikad tri gošće! I to – stručnjakinje za data platforme i sve što ide uz začudan univerzum prikupljanja, pohrane, organizacije, pripreme, isporuke i nadgledanja podataka. Među ostalim! One su Petra, Ivana i Kristina, i u 45 zanimljivih i informativnih minuta će vas uvesti u data platform problematiku, Azure alate, skladišta, skalabilnost i pretvaranje izazova u kreativna rješenja. Tu je naravno i naš Slaven, kao neumorni host i moderator! Uskočite u siječanjski Spanoptic i izađite iz njega podatkovno potkovaniji!

A u njemu ćete saznati puno toga o tome kako organizacije dolaze do modernih data platformi, s kojim se izazovima susreću, kako odgovaraju na zahtjeve korisnika i kako su naše ekspertice kroz kreativnu igru i eksperimentiranje sagradile nešto na što mogu biti ponosne. Od cigli i skladišta do medalja i kuća uz jezero (i zašto se te arhitekture tako zovu), otkrit ćete štošta o brizi za najvažniju valutu današnjice – informacije.

Moderne platforme podataka za dobar su dio organizacija još uvijek donekle enigma, ali su u modernom poslovnom svijetu svakako nešto što već odavno nije "samo dobro imati", nego su i apsolutna nužnost za bilo kakvo poslovanje s većim brojem klijentata i informacija. Tvrtke se počinju profilirati na temelju svoje sposobnosti prikupljanja korisnih uvida iz svojih podataka kako bi poboljšale korisničko iskustvo, povećale prihod ili čak i definirale svoj brend.

Naravno, još ne postoji nacrt za organizacije koji bi definirao što bi vaša arhitektura podatkovne platforme trebala sadržavati i u koje biste alate trebali uložiti za svaki sloj, ali naša će vam nova epizoda svakako sugerirati na što bi bilo dobro obratiti pažnju!