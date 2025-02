Anduril od Microsofta preuzima projekt VR naočala za vojsku SAD-a

Partnerstvo Microsofta i Andurila, nove poslovne zvijezde američke obrambene industrije, na projektu IVAS (Integrated Visual Augmentation System) pokrenuto je prošle godine, otprilike dvije godine nakon što je Microsoft prilagođenu verziju VR naglavnika Hololens prvi put prodao Oružanim snagama SAD-a. Anduril je u projekt ušao spajajući sustav na svoju naprednu AI mrežu Lattice te integrirajući naglavnike sa svojim ostalim pametnim tehnološkim obrambenim rješenjima.

Preslagivanje partnerstva

Nove informacije govore da će startup Palmera Luckeya postati još bitnijim dobavljačem vojne tehnologije, budući da će od Microsofta u cijelosti preuzeti projekt razvoja i proizvodnje IVAS-a. Jednom kad to potvrdi Pentagon, Anduril Industries postat će glavni dobavljač hardvera i softvera u tom području, dok će dosadašnji proizvođač Microsoft imati tek ulogu podrške i pružat će usluge Azurea za spajanje cijelog ekosustava u oblaku.

Program IVAS predstavlja revolucionaran korak ka ratovanju budućnosti, nova je to vojna tehnologija koja integrira proširenu i virtualnu stvarnost te daje vojnicima mogućnost situacijske svjesnosti i sveobuhvatan pogled na okolinu, proširuje vidno polje, povećava borbenu učinkovitost te šanse za preživljavanje u slučajevima napada dronovima, dok istodobno omogućava laku kontrolu autonomnih sustava povezanih u mrežu Lattice.

Sniženje troškova

Partneri Anduril i Microsoft poručuju da će novom raspodjelom zadataka svatko od njih u ovom projektu raditi ono u čemu je najbolji – prvi će biti zaduženi za hardver i vojni softver, a drugi za računalstvo u oblaku, AI i povezivost. U novoj će konstelaciji snaga njihovo partnerstvo biti još čvršće, poručili su, iskorištavat će zajedničke snage i ekspertizu u raznim područjima za povećanje operativne efikasnosti svojih korisnika, američkih vojnika.

Microsoft je za projekt IVAS 2021. godine bio osigurao ugovor vrijedan čak 22 milijarde dolara, no on od početaka nije bio bez problema. Vojnici su za prvu verziju naglavnika prijavljivali da im izaziva mučninu, vrtoglavicu i glavobolju, kao i određene tehničke nedostatke. U drugoj verziji Microsoft je ispravio probleme, no jedan naglavnik i dalje košta oko 80.000 dolara. Žele li osigurati velike narudžbe (a govorilo se bilo o čak 120.000 primjeraka) u Andurilu će morati dodatno sniziti troškove proizvodnje.