Apple patentirao novi oblik kontrolera za Vision Pro

Kad je predstavljen Vision Pro, u Appleu su tvrdili da će nova generacija kontrolera za AR i VR aplikacije biti isključivo ruke, odnosno da taj uređaj može snimati svaki pokret i gestu te ih koristiti za kontroliranje elemenata korisničkog sučelja. No, ako je suditi prema novom, nedavno im odobrenom patentu, možda u planu imaju i promijeniti taj stav. Naime, objavljeno je da je američki Patentni ured odobrio toj kompaniji patent koji obuhvaća novu klasu ručnih kontrolera dizajniranih za rad s naglavnim uređajima, poput Visiona Pro.

Štapić u rukama

Dokumentacija, koju je objavio Patently Apple, otkriva ulaznu jedinicu koja u jednom izduženom kontroleru objedinjuje senzore dodira i sile, praćenje pokreta, haptičke uređaje te kamere. Nadogradnja je to onoga što se trenutačno može obaviti isključivo gestama, pa je moguće da će u budućnosti takvi namjenski kontroleri povećati preciznost i mogućnosti interakcije s VR sustavima. Posebno se ističu haptički aktuatori sposobni simulirati teksture, težinu, okretni moment i druge taktilne informacije, što bi korisnicima moglo dati realističniji osjećaj interakcije s virtualnim objektima.

AI render na temelju patenta Gemini

Kad je riječ o obliku uređaja, patent opisuje (i skicira) kontroler oblika markera ili nešto debljeg štapića, koji ima ravnu površinu na jednoj strani i zakrivljenu na drugoj. Uređaj je dizajniran tako da može funkcionirati kao jedinstvena cjelina ili se razdvojiti u dva neovisna kontrolera, po jedan za svaku ruku.

Za napredne primjene

Patently Apple smatra da se tvrtka priprema za scenarije u kojima samo praćenje ruku nije dovoljno za napredne primjene Visiona Pro i nekih budućih sličnih uređaja, što se prvenstveno odnosi na igranje videoigara, profesionalne 3D aplikacije te slučajeve gdje je nužna visoka razina preciznosti. Također, sustav otvara i nove mogućnosti pristupačnosti za korisnike s motoričkim ograničenjima.

Patently Apple / X

Iako postojanje patenta ne jamči izlazak gotovog proizvoda na tržište, ono jasno ocrtava smjer u kojem se razvija Appleov hardver za mješovitu stvarnost.