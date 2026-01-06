Apple reže planove za Vision Pro uslijed slabih rezultata

Vjerojatno će malo koga začuditi podatak da se Appleov glomazni i skupi naglavni VR set slabo prodaje te da je kompanija bila primorana "srezati" količine koje planira proizvesti tijekom ove godine

Apple je značajno smanjio proizvodne kapacitete i marketinške aktivnosti vezane uz svoj Vision Pro naglavni set za proširenu i virtualnu stvarnost. Ovaj potez signalizira rijedak tržišni neuspjeh za tvrtku vrijednu četiri bilijuna dolara, koja u ovom segmentu nije uspjela privući širi krug potrošača na svoj novi uređaj, prenosi Financial Times.

Prema podacima istraživačke grupe IDC, Appleov kineski partner Luxshare privremeno je bio zaustavio proizvodnju ovog uređaja još početkom prošle godine, nakon što je tijekom 2024. godine, kad je Vision Pro bio lanisran, isporučeno 390.000 primjeraka. Osim tog zastoja u proizvodnji, Apple je drastično srezao i proračune za oglašavanje. Podaci grupe Sensor Tower pokazuju da je potrošnja na digitalno oglašavanje za ovaj uređaj u tekućoj godini pala za više od 95% na tržištima poput SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Slaba potražnja

Iako Apple ne objavljuje službene brojke o prodaji uređaja, čija početna cijena za M5 izvedbu iznosi 3.699 eura, analitičari mu predviđaju daljnji pad prodaje. IDC očekuje da će Apple u posljednjem tromjesečju 2025. godine, koje uključuje ključno blagdansko razdoblje, isporučiti tek 45.000 komada Visiona Pro. To je prilično zanemariva količina, posebno u usporedbi s milijunima iPhonea, iPada i MacBooka koji se prodaju u tom razdoblju.

Stručnjaci smatraju da su tri glavna faktora zapečatila trenutnu sudbinu uređaja: visoka cijena, dizajn samog hardvera te kronični nedostatak nativnih aplikacija. Analitičari Morgan Stanleya ističu da Vision Pro zbog tih razloga nikada nije uspio ostvariti široku tržišnu prisutnost. Trenutačno postoji oko 3.000 aplikacija dizajniranih specifično za VisionOS, što je znatno manje u usporedbi s desecima tisuća aplikacija koje su bile dostupne za iPhone u sličnom razdoblju nakon njegovog lansiranja.

Fokus na industriju

Unatoč problemima na potrošačkom tržištu, Vision Pro je uspio pronaći određenu primjenu u poslovnom sektoru. Prema podacima grupe Appfigures, dio dostupnih aplikacija usmjeren je na specifične industrijske grane. Uređaj se koristi za specijalizirane namjene kao što su obuka pilota i izvođenje kompleksnih kirurških zahvata, gdje visoka cijena i specifičan dizajn ne predstavljaju toliku prepreku kao prosječnom kupcu.