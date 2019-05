HTC Vive Pro i službeno u Hrvatskoj

Danas je u Zagrebu u prostoru Grif Bara (Industrial Vintage Bar) HTC Vive najavio dostupnost Vive VR uređaja i to HTC Vive i HTC Vive Pro. Uređaji će biti dostupni kod ovlaštenih HTC-ovih partnera, tvrtki Links i Hangar 18 i to po cijeni od 4.999 kuna za slabiji model i 11.499 kuna za HTC Vive Pro. Uz kupnju svakog uređaja do kraja ove godine kupci dobivaju i šestomjesečnu pretplatu na HTC-ov servis ViewPort Infinity odakle mogu besplatno pristupiti brojci od preko 600 aplikacija i igara koje podržavaju VR.

Vive uređaj uključuje slušalice s dva 9-centimetarska (3.6'') OLED ekrana od kojih svaki ima 1.080 x 1.200 piksela (ukupno 2.160 x 1.200 piksela), s osvježavanjem zaslona od 90 Hz, poljem pogleda 110 stupnjeva i ugrađenim mikrofonom.

HTC Vive s dvama baznim stanicama i dvama bežičnim kontrolerima

Modele je moguće upotrebljavati zajedno s korektivnim naočalama, a prednje kamere omogućuju proširenu stvarnost ovisno o aplikaciji ili igri koja koristi uređaj. U kompletu se nalaze i dva kontrolera s bežičnom vezom i povratnom informacijom u obliku vibracije te dvije bazne stanice za spajanje. Kontroleri se mogu upotrebljavati s jednim punjenjem do šest sati. Bazne stanice pokrivaju 360 stupnjeva prostora, a mogu se postaviti na bilo koju površinu. HTC tvrdi da je sustav siguran za korisnike jer prikazuje granice površine za igru, odnosno područja koje smo definirali u prostoru za potrebe igre.

Vive Pro, pak, dolazi s dva bežična kontrolera i dvije unaprijeđene bazne SteamVR stanice za veći kapacitet praćenja površine od 10 x 10 metara, što je savršeno za višekorisničko okružje, a istodobno je moguće pratiti tri korisnika, odnosno tri VR Pro uređaja. Ekrani na Pro verziji su OLED tipa s rezolucijom od 2.880 x 1.600 piksela, što daje ukupno povećanje rezolucije za 78% u odnosu na originalni Vive. Osim toga, Vive Pro ima integrirane slušalice s 3D prostornim zvukom i aktivnim prigušivanjem vanjske buke.

HTC Vive Pro sa svojim baznim stanicama i kontrolerima

Uz Vive je kao vanjski dodatak (dakle, na žalost nije dio standardne opreme) moguće dokupiti bežični adapter koji koristi Intel WiGig vezu. Adapter ima domet od šest metara s vidnim poljem od 150 stupnjeva od senzora i radi u frekvencijskom pojasu od 60 GHz bez Intelove WiGig specifikacije, koja u kombinaciji s DisplayLink XR kodekom pruža nisku latenciju i visoke performanse sati trajanja baterije. Adapter se napaja s pomoću HTC QC 3.0 PowerBanka, koji se također može udvostručiti kao paket punjenja za pametni telefon.

Vive Wireless je vanjski dodatak za Vive uređaje koji se rješava žica, ali se mora dodatno dokupiti

Vive Pro uređaje i najavu novih varijanti (Vive Cosmos – navodno nešto ludo, ali bez detaljnijih specifikacija – trebamo očekivati „uskoro“) predstavili su Marko Savković, direktor Proizvoda za centralnu i istočnu Europu, te Petra Razić, direktorica Prodaje za centralnu i istočnu Europu.

Direktorica prodaje Petra Razić i direktor proizvoda za centralnu i istočnu Europu Marko Savković

Očekujemo da ćemo dobiti ove uređaje na test u redakciji, pa očekujte detaljniji prikaz možda već u ljetnom dvobroju.