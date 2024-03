Sony privremeno zaustavlja proizvodnju PS VR2 naglavnika

Sony je odlučio privremeno zaustaviti proizvodnju druge generacije PlayStation VR-a kako bi se riješio neprodanih zaliha, doznaje Bloomberg.

PlayStation VR2, koji je inače pušten u prodaju prošle veljače po cijeni od 599 eura kao dodatak za PlayStation 5, bilježi veliki pad broja isporuku iz kvartala u kvartal. Razlog tomu ponajviše je nedostatak igara kompatibilnih sa Sonyjevim VR naglavnikom.

Naime, PlayStation VR2 kompatibilan je samo s nekoliko AAA igara, uključujući Horizon Call of The Mountain, Gran Turismo 7 i naslove iz popularnog serijala Resident Evil. S obzirom na to da naglavnik košta više od same konzole, očekivanja korisnika bila su visoka.

Međutim, iz Bloomberga navode da su se sa sličnim izazovima suočili i Meta te Apple sa svojim naglavnicima, stoga je Sony ovo mogao predvidjeti i bolje se pripremiti za ovu situaciju.

Inače, u nastojanju da poveća količinu dostupnog sadržaja za PSVR2, Sony je nedavno najavio da testira podršku za PC. Trenutno nije jasno kako će to funkcionirati, ali je to u svakom slučaju pogodno za one koji su već vlasnici Sonyjevog aktualnog VR naglavnika.