Xiaomi Mi Band 7 navodno će imati veći zaslon i GPS

Xiaomi je prije gotovo godinu dana predstavio pametnu narukvicu Mi Band 6, a sada su došle informacije o njenom nasljedniku – Mi Band 7.

Kako doznaje XDA Developers, Mi Band 7 imat će dva broja modela M2129B1 i M2130B1. Trenutno nije poznato u čemu će se razlikovati, no navodi se da će nova Xiaomijeva pametna narukvica imati veći Always On zaslon rezolucije 192 x 490.

Budući da Mi Band 6 nema GPS, za praćenje ruta potrebna je stalna konekcija s pametnim telefonom. To, naime, neće biti slučaj kod Mi Banda 7, koji će navodno imati dugo očekivanu GPS podršku.

Watchface nove Xiaomijeve narukvice. Foto: Logger

Također se spominju i neke nove softverske značajke, poput Smart Alarma, koji će korisnike automatski buditi iz laganog sna 30 minuta prije postavljenog alarma, a navodno će i baterija duže trajati.

Više informacija trenutno nije poznato, no „šuška se“ da nije puno ostalo od službenog predstavljanja ove narukvice.