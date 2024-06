Redizajn YouTubeovog sučelja za reprodukciju videa dostupan pretplatnicima

Neki posjetitelji YouTubea prošlih su mjeseci primijetili da im je, ili slučajno ili u sklopu ograničenog testiranja, YouTube bio promijenio izgled stranice koju najčešće imaju pred sobom. Sučelje za reprodukciju videa na desktopu promijenilo se u nešto što dosad nisu vidjeli, no nakon kratkog se vremena sve vratilo na staro. Da je zaista riječ o testiranju novog sučelja, potvrđeno je iz YouTubea i službeno, pa je redizajn stranice pušten kao eksperimentalni dodatak, dostupan isključivo pretplatnicima na YouTube Premium i isključivo na zahtjev.

Rošada na ekranu

Svi pretplatnici, dakle, mogu u sklopu svoje pretplate uključiti novo sučelje, testirati ga te poslati YouTubeu povratne informacije. Promjena se odnosi samo na elemente sučelja koji okružuju glavni video na ekranu.

Naziv videa, opis, broj pregleda, ime kanala, linkovi, gumbi za lajkanje, shareanje i slične akcije – sve to preseljeno je na desnu stranu, pored prozora za reprodukciju sadržaja, zajedno s komentarima, koji su se tradicionalno nalazili ispod videa. Ono što se tamo nalazilo prije, preporučeni i vezani sadržaji, preseljeni su pak na mjesto komentara, ispod središnjeg prozora reprodukcije. Time su dvije najveće sekcije zamijenile mjesta na ekranu, glavni je video dobio nešto veći prostor, a gledatelj se mora naviknuti na novi razmještaj sadržaja.

Promjena se odnosi isključivo na desktop sučelje, pretplatnici je mogu po želji uključiti i isključiti u sekciji Your Premium Benefits / Try experimenal new features, a eksperiment će biti otvoren do 1. srpnja.