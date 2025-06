Poskupljuje obiteljski YouTube Premium u Hrvatskoj

Novi val poskupljenja zahvatit će one koji su odlučili gledati YouTube bez reklama plaćanjem pretplate za Premium paket. Hrvatskim pretplatnicima ovih dana došla je obavijest o poskupljenju, koje će na snagu stupiti u kolovozu, a zahvatit će samo one koji su se odlučili na obiteljsku pretplatu.

Pretplata za YouTube Premium Family u Hrvatskoj će, umjesto dosadašnje cijene od 14,60 eura, koštati 18,99 eura na mjesec. Poskupljenje je to od 30%. Za nove pretplatnike uvedeno je već sad, dok će postojećima još barem jedno obračunsko razdoblje biti omogućeno po postojećoj cijeni.

Cijena individualne pretplate na YouTube Premium ostaje kao i do sada, 9,55 eura mjesečno. U oba slučaja prvih mjesec dana moguće je dobiti besplatno. Obiteljski paket nudi mogućnost spajanja do pet korisničkih računa (iz istog kućanstva, kažu). Povećanje cijena bilo je donekle očekivano, budući da je u rujnu prošle godine cijena povećana na velikom broju tržišta, na nekima za čak i do 50%.