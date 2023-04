Auto-mobitel iz devedesetih ponovno je oživio zahvaljujući jednom youtuberu

Američki softverski inženjer Jeff Lau, na YouTubeu pod nadimkom UselessPickles, već gotovo tri godine bavi se neobičnim zadatkom. Ideja mu je bila ponovno osposobiti mobitel, koji je dobio ugrađen u automobil iz 1993. godine, Mitsubishi 3000GT VR4. Riječ je o mobitelu tipa DiamondTel, koji je tada bio dijelom dodatne opreme u Mitsubishijevim vozilima.

Car Phone ponovno radi

1990-ih godina, naime, neki su luksuzniji automobili dolazili s ugrađenim "Car Phoneom", jednom od prvih verzija današnjih mobitela, i tada se to smatralo vrhuncem dodatne opreme. No, ti su mobiteli radili na starom analognom standardu AMPS (Advanced Mobile Phone System), generacije 1G, koji je u velikoj većini zemalja ugašen prije gotovo 20 godina. Samim time, iako su automobili iz tog doba danas još uvijek u funkciji, njihovi mobiteli nisu – no, upravo to je bio izazov koji si je postavio Lau, a sada ga je i uspio i savladati.

Njegovo rješenje, kako bi mobitel star 30 godina radio s današnjim mobilnim mrežama, bilo je povezati njegov sustav na posebno prerađeni Bluetooth adapter. Preko njega, pak, povezan je s modernim mobitelom, u ovom slučaju iPhoneom, koji preuzima na sebe izvršavanje svih potrebnih zadaća.

Retro mobitel u Mitsubishiju ostao je u izvornoj formi, njegove tipke i zaslon obavljaju sve svoje funkcije kao i prije, uređaj koristi i handsfree sustav ugrađen u vozilo, pa ga se može koristiti baš kao da su ponovno devedesete. K tome, DiamondTel može primiti i glasovnu naredbu, proslijediti je iPhoneu, odakle posao dalje preuzima njegova virtualna asistentica Siri.

Cijeli demo potpuno funkcionalnog tri desetljeća starog automobilskog mobitela možete vidjeti u Lauovom videu, dok detalje o projektu možete pročitati na forumu, gdje je ovaj entuzijast tijekom godina opisivao svoj projekt kroz sve faze izrade.