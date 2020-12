iPhone 6S ispao iz aviona, snimio pad i sve - preživio

Zanimljiv video stiže iz Brazila. Njegov autor je filmaš i ekološki aktivist Ernesto Galiotto, koji je sasvim slučajno snimio kako izgleda kada mobitel ispadne iz aviona. Galiotto je proteklog petka, 11. prosinca, poletio manjim zrakoplovom iznad brazilske plaže Peró. Pilot ga je podigao do visine od oko 300 metara, a on je počeo kroz prozor kabine snimati video svojim iPhoneom 6S.

Čak i bez da ste pročitali naslov ili pogledali video, jasno vam je što se nakon toga dogodilo. Vjetar je Galiottu odnio mobitel iz ruke, i to dok je kamera na njemu snimala video. Uređaj je padao 15-ak sekundi, pao u grmlje 200-tinjak metara od plaže, sve pritom snimio, ali i prošao gotovo neoštećen. Njegov vlasnik je, jasno, nakon što mu je mobitel ispao iz zrakoplova mislio da će se od njega morati zauvijek oprostiti, no pronašao ga je sljedećega jutra uz pomoć aplikacije Find My Phone i jednog prijatelja koji se "bolje razumije u računala".

Sretan kraj potrage za mobitelom

iPhone 6S bio je u silikonskoj zaštitnoj masci i imao je zaštitu za ekran, koja je u konačnici bila jedina "žrtva". Kada su pronašli iPhone, ekranom je bio okrenut prema dolje, s oštećenim zaštitnim staklom ekrana, ali bez ikakve štete na uređaju. Galiotto je od svega napravio kratku reportažu u kojoj možete vidjeti let zrakoplovom, trenutak kada je mobitel odletio iz ruke, video koji je pritom snimio, kao i potragu koja je uslijedila.

Nažalost, onih 15-ak sekundi pada snimljenog sa samog iPhonea, koji su trebali biti najzanimljiviji, najlošiji su dio videa jer se uređaj brzo vrtio pri padu – tako da se vidi tek mutna slika koja traje sve dok iPhone ne prizemlji. Snimate li, dakle, mobitelom kroz prozor aviona, pripazite da to ne činite na prevelikoj visini, kao i da letite iznad kakve vegetacije koja može ublažiti njegov pad, i potom i sami možete snimiti ovakav video.