Microsoftov Solitaire ušao u kuću slavnih računalnih igara

Veliko priznanje za legendarnu Microsoftovu kartašku igru prvi puta distribuiranu u Windowsima 3.0 stiglo je od institucije The Strong Museum of Play

The Strong Museum of Play, muzej računalnih, ali i svih drugih igara, objavio je ovih dana kako će u svoju "kuću slavnih" uvrstiti legendarni Microsoft Solitaire. World Video Game Hall of Fame, kako se naziva kolekcija najslavnijih i najpoznatijih videoigara u povijesti računala, službeno postoji od 2015. godine, a od tada jednom godišnje u svoju kolekciju dodaje nove igre, sve na prijedlog javnosti.

Do sada su u ovu zbirku nezaobilaznih igara iz prošlosti ušli naslovi kao što su Doom, Pac-Man, Tetris, World of Warcraft, The Sims, GTA III, Donkey Kong ili Tomb Raider. Ove godine, pak, laureati koji su primljeni u ovo ekskluzivno društvo su Mortal Kombat, Collosal Cave Adventure, Super Mario Kart i Microsoft Solitaire.

Popularni pasijans prvi je puta ugledao svjetlo dana davne 1990. godine zajedno s Windowsima 3.0, kada ga je Microsoft uključio u ovu distribuciju s namjerom da se korisnike upozna s baratanjem mišem – što su rijetki tada znali. Nakon toga Solitaire je bio dijelom svih verzija Windowsa, a iz Microsofta procjenjuju da ga je kroz proteklih 29 godina igralo preko 500 milijuna igrača.

Solitaire je zasnovan na drevnoj kartaškoj igri za jednu osobu, a s godinama je postao daleko poznatiji od prave igre i ušao u svakodnevicu, popularnu kulturu, te domove ljudi (da ne kažemo i državne firme i urede) u gotovo svim zemljama svijeta. Microsoft je ovom prigodom podsjetio i sve one koji to ne znaju, a takvih je vjerojatno mnogo, da je 22. svibanj "službeni" dan pasijansa, pa ga je najbolje proslaviti, poručuju, igrajući upravo ovu slavnu igru.