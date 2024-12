Infobip ponovno na listi najinovativnijih tvrtki časopisa Fast Company

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip, dobila je još jedno priznanje i ponovno se našla na prestižnoj listi časopisa Fast Company, ovog puta na popisu najinovativnijih tvrtki Bliskog istoka u kategoriji maloprodaje. Sada se u časopisu ističe Infobipov revolucionarni utjecaj unutar industrije i regije kao jedan od razloga njegove inovativnosti i poslovnog uspjeha.

Nagrada je uručena na ekskluzivnom događaju u Hilton Dubai Palm Jumeirah hotelu, gdje se okupilo više od 200 pionira, vizionara, poduzetnika i lidera industrije. Ovogodišnje okupljanje još jednom je dokazalo da kreativnost pokreće transformaciju, a tvrtke koje donose hrabre odluke oblikuju bolju budućnost.

"Velika nam je čast biti imenovani na listi najinovativnijih tvrtki Bliskog istoka i drago nam je da je časopis Fast Company ponovno prepoznao da su inovacije u središtu svega što radimo u Infobipu. Ovo priznanje je dokaz naše posvećenosti transformaciji komunikacije s kupcima na Bliskom istoku putem najnovije tehnologije", izjavila je Alma Numić, VP generalni direktor za EMEA regiju u Infobipu.

Alma Numić

Lista najinovativnijih tvrtki Bliskog istoka jedan je od prestižnih projekata Fast Companyja, stoga je i ove godine časopis zaprimio nekoliko stotina prijava, pri čemu su se tvrtke imale priliku natjecati u različitim kategorijama; umjetna inteligencija, održivost, fintech, zdravstvena skrb i maloprodaja. Nakon što su prošli kroz sve zaprimljene prijave, posvećeni tim urednika odabrali su tvrtke koje nisu bile uspješne samo u svojim sektorima, već su pokazale otpornost i strategije usmjerene na bolju budućnost.

Ovogodišnja lista najinovativnijih tvrtki Bliskog istoka uključuje 49 istaknutih tvrtki iz cijele regije, koje svojim inovacijama oblikuju industriju te postavljaju nove standarde i bilježe izvanredna dostignuća u područjima umjetne inteligencija, maloprodaje i poduzetništva.

"Rast liste najinovativnijih tvrtki na Bliskom istoku pokazuje kako se tvrtke u regiji fokusiraju na inovacije, koristeći nove tehnologije i strategije što je dokaz liderstva i osviještenosti potrošačke baze", rekao je Ravi Raman, izdavač Fast Companyja Middle East.

Fast Company je vodeći poslovni medij u Americi, fokusiran na inovacije, tehnologiju, poslovanje i liderstvo. Osim liste najinovativnijih tvrtki Bliskog istoka, Fast Company organizira i brojne druge prestižne nagrade i događaje poput "Most Creative People in Business", "Innovation By Design Summit" i "Most Innovative Companies".