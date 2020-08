Pištolj za brzo i efikasno stavljanje maske na lice - rješenje za one koji ih izbjegavaju!

Malo elektronike, plinska patrona, nekoliko cijevi i dosta testiranja na lutkama i samom sebi – otprilike to je bilo potrebno youtuberu Allanu Panu, koji ima preko milijun pretplatnika na ovom video servisu, da izradi pušku koja ispaljuje kirurške maske za lice. I to ne samo da ih ispaljuje, nego ih lansira na takav način da one završe baš kako treba na licu osobe koja se nađe na nišanu.

Pozor, ciljaj, pali!

Na ovaj ga je uradi sam projekt inspirirala pojava ljudi koji, neovisno o pandemiji, epidemiološkim preporukama i činjenici kako ih maske mogu spasiti od zaraze, i dalje ne žele nositi komad tkanine na licu. Kako bi se tome moglo doskočiti, upitao se ovaj Amerikanac, pa je prionuo na posao i izradio navedenu pušku.

Ovaj lanser maski za lice nije savršen, ne pogađa svaki put, a poprilično je i opasan jer može lako ozlijediti, primjerice, oko naciljane osobe. Usput, u svoj je uređaj Pan ugradio i laserski ciljnik, kako bi mu donekle povećao preciznost. Kako stvar radi, i kako izgleda kada je se isproba na prolaznicima, pogledajte u njegovom videu.