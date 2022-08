Prvi iPhone prodan na aukciji za preko 35.000 dolara

Neotvoreni model prve generacije Appleovog iPhonea, prodan je na aukciji RR Auctiona u SAD-u za čak 35.414 dolara. Riječ je o modelu A1203, koji dolazi s 8 GB interne memorije.

Inače, Apple je prvu generaciju iPhonea lansirao 2007. godine s početnom cijenom od 499 dolara te je, zahvaljujući brojnim novitetima, označio veliku prekretnicu u povijesti telefona i postao svojevrsni trendseter.

Unatoč tome, radi se ipak o mobitelu starom 15 godina, koji se na raznim internetskim oglasnicima može pronaći već po cijeni od oko 100 dolara. No, ono zbog čega je netko izdvojio za prvi iPhone preko 35.000 dolara upravo je njegovo - neotvoreno stanje.

Prema fotografiji iPhonea kojeg je objavila aukcijska kuća RR Auctions, pakiranje je u potpunosti netaknuto, uključujući čak i vanjski plastični omot. Prosječnom korisniku to možda ništa ne znači i takvog bi „starkelju“ u treptaju oka zamijenio za novi iPhone 13 Pro Max, no kod kolekcionara je to očito druga priča.