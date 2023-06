Sada legendarni Doom možete igrati i na – teletekstu

Teletekst, standard za prikaz teksta i rudimentarnih grafika na televizijskim zaslonima, nastao je još 1970. godine. Iako su njegove funkcije odavno preuzeli internetski servisi, u mnogim je zemljama i dalje u upotrebi. Svoju slavu stekao je 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je služio za isporuku informacija u stvarnom vremenu, a uz interaktivne funkcije mogao je "vrtjeti" čak i neke osnovne i grafički ne pretjerano zahtjevne igre.

Retro Doom s daljincem

S druge strane, Doom je FPS igra nastala 1993. godine, upravo u doba velike popularnosti teleteksta. No, tek sada, 30 godina nakon toga, netko se dosjetio spojiti to dvoje i – zaigrati Doom u grafičkom okruženju teleteksta. Da bi dojam bio još bolji i potpuno retro, igranje je odrađeno na prastarom malenom CRT televizoru, i to – prilično nevjerojatno – uz pomoć daljinskog upravljača kao kontrolera.

Lijevo: originalni kadar iz igre, desno: render istoga kroz teletekst

Autor ovog neobičnog spoja je korisnik YouTubea nadimka lukneu, kojem je ovo prvi uradak pokazan na toj platformi, pa o njemu nemamo nikakvih dodatnih informacija. No, o Doomu na teletekstu, srećom, imamo ponešto tehničkih detalja. Autor piše kako se ovdje igra ne "vrti" na samom TV uređaju ili unutar teletekstovog sučelja, budući da je ovaj standard prilagođen samo za jednosmjerni tijek podataka – tj. samo za prikazivanje dobivenog sadržaja, i to u rezoluciji od 25 redova s po 40 znakova.

Lijevo: originalni kadar iz igre, desno: render istoga kroz teletekst

Možete pokušati i sami

Iz tog razloga za izvođenje programa zadužen je pridruženi laptop s Linuxom, koji podatke šalje teletekstu tek na renderiranje i prikaz. Podaci televizoru pristižu u paketima, koji sadrže prikaz aktualnog framea na zaslonu i statusne trake, na kojoj se vide trenutačna stanja zdravlja, municije, oružja i ostali podaci bitni za igranje. Najviša moguća rezolucija koja se može prikazati na ovaj način je 78x50 piksela, a koliko je Doom na toj rezoluciji igriv – uvjerite se u priloženom videu.

Sve tančine ovog načina igranja Dooma, tj. njegovog prikaza u bazičnom teletekstu, autor je opisao na GitHubu te dao upute svim entuzijastima koji bi željeli i u vlastitoj izvedbi probati složiti jednu ovakvu retro igru.