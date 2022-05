Umjesto Microsoftovog, Bill Gates koristi Samsungov sklopivi telefon

Suosnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Bill Gates, otkrio je u Ask Me Anything objavi na Redditu da koristi Samsungov sklopivi telefon, Galaxy Z Fold 3.

„Imam Android Galaxy Z Fold 3. Testiram razne mobitele. Uz ovakav zaslon, mogu se odlično snaći s prijenosnim računalom i mobitelom, ničim drugim“, napisao je Gates.

To, naime, ne bi uopće bilo čudno da Microsoft nema Surface Duo, svoj sklopivi telefon s dva ekrana kojeg pogoni Android OS. Riječ je, podsjetimo, o uređaju koji nije na dobrom glasu među korisnicima, kako zbog brojnih „boljki“, tako i zbog visoke cijene koja po mnogima ne opravdava kvalitetu.

Kako prenosi SamMobile, Samsung Galaxy uređaji logičan su izbor za korisnike Windowsa, zahvaljujući značajki Link to Windows, koja omogućuje pokretanje Android aplikacija na računalima, pregledavanje galerije i još mnogo toga.

Bilo da Gates koristi Galaxy Z Fold 3 zbog dobrih odnosa Samsunga i Microsofta ili jer je jednostavno riječ o uređaju koji je bolji od Microsoft Dua, mnogi korisnici Reddita ostali su oduševljeni njegovim odgovorom, pogotovo oni koji imaju isti telefon kao on.

„Ovo je najbliže milijarderu koliko ću ikada biti“, „Mojih pet minuta slave. Imam isti telefon kao Bill Gates“, „I ja imam Z Fold 3 i obožavam ga“, samo su neki od brojnih komentara na Redditu.