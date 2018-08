Uživo iz Microsoftovog podvodnog podatkovnog centra

Vjerojatno se sjećate kada je, početkom lipnja, u sklopu projekta Natick Microsoft u more sjeverno od Škotke potopio rezervoar s 12 serverskih rackova. Ovaj podatkovni centar u svojih ukupno 864 servera pohranjuje i do 27,6 petabajta podataka i sasvim dobro to čini iako se nalazi na morskome dnu.

No, da ne ostane sve samo na tehnologiji koja se nalazi unutar zatvorenoga cilindra, Microsoft je na njega s vanjske strane dodao i dvije video kamere. Njihova je funkcija snimati ovaj data centar kako bi tim zadužen za njegovo "zdravlje" mogao pratiti utjecaj okoline na kućište kao i zbivanja u njegovoj okolici. A to u velikom dijelu uključuje kretanje raznih riba oko podatkovnog centra, što nije prizor na koji smo baš navikli.

Kako bi cijeli projekt približio javnosti, Microsoft je na stranice projekta postavio i dva live feeda – pa snimke sa spomenutih podvodnih kamera na data centru možete na ovom mjestu gledati uživo. Gledatelji live streama s dna mora moći će tako gledati kakve sve ribe posjećuju ovaj podatkovni centar, ali i pratiti kako ga polako nagriza hrđa – i usput se malo, barem vitualno, rashladiti u ove vruće dane.