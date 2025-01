Youtuber otkrio i 'spasio' najveći CRT televizor na svijetu težak 200 kilograma

Još smo u starim filmovima mogli vidjeti da japanski restorani kriju razne tajne, ali da se u jednom od njih može pronaći funkcionalni Sonyjev PVM-4300, najveći CRT televizor na svijetu, to je malo tko očekivao

Shank Mods, zaljubljenik u retro igre i tvorac prijenosnih verzija starih konzola koji sve dokumentira na svom YouTube kanalu, uspio je iz starog japanskog restorana spasiti Sonyjev PVM-4300 (KX-45ED1), jedan od najvećih CRT televizora ikad proizvedenih.

Riječ je, naime, o masivnom 45-inčnom CRT televizoru predstavljenom kasnih 1980-ih. U to je vrijeme koštao 40.000 dolara, što ga je činilo rijetko dostupnim proizvodom. S obzirom na inflaciju, današnja cijena tog televizora bila bi oko 100.000 dolara, a to znači da se za njegovu cijenu u ovo doba može kupiti luksuzni automobil ili čak kuća u nekim dijelovima Hrvatske. No, ovaj televizor nije bio rijedak samo zbog svoje izrazito visoke cijena.

Njegova veličina, težina od 200 kilograma i posebni stalak koji je težio skoro 80 kilograma, činili su ga nepraktičnim za masovnu upotrebu. Ipak, upravo je zbog tih razloga postao predmet želja za ljubitelje CRT tehnologije, a i Shank Modsa koji ga je „ganjao“ još od listopada 2022. godine.

Sony PVM-4300 Foto: Sony

Tada je, kako navodi u svom videu na YouTubeu, dobio informaciju o postojanju Sonyjevog televizora u restoranu Chikuma Soba u Osaki. S obzirom na to da je zgrada restorana trebala biti srušena, Shank Mods je pokrenuo hitnu akciju kako bi spasio ovu tehnološku relikviju te je uz pomoć lokalnog developera igara, Bebe Tinarija, doznao da PVM-4300 još uvijek radi.

Međutim, lociranje televizora i potvrda njegove funkcionalnosti bila je, zapravo, mačji kašalj. Problem je bilo sigurno transportirati tako težak uređaj s drugog kata restorana u garažu Shank Modsa u SAD-u. No, uz pomoć specijalizirane tvrtke za međunarodni prijevoz tehnološke opreme i financijsku podršku sponzora, youtuber je uspio dobiti PVM-4300 te ga vratiti u život nakon što je nekoliko desetljeća bio zaboravljen.

Duck Hunt na najvećem CRT televizoru na svijetu. Screenshot: YouTube/Shank Mods

Shank Mods kaže da televizor izgleda puno impresivnije uživo nego na snimkama te je izrazio želju da ga predstavi javnosti. Planira prikupiti sredstva kako bi garažu pretvorio u muzej za ljubitelje retro igara, a možda će čak i organizirati turneju kako bi što više ljudi moglo uživati u ovom tehnološkom čudu.

Cijelu avanturu nabavke ovog televizora, od pronalaska, transporta, pa sve do njegove kalibracije i restauracije, pogledajte u videu kojeg prilažemo.