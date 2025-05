Trump protiv deepfakeova i ruganja (njemu) – potpisan zakon „Take It Down“

Zakon popularno nazvan "Take It Down" kriminalizira objavljivanje " intimnih vizualnih prikaza bez pristanka druge strane", uključujući deepfakeove stvorene umjetnom inteligencijom

Prema izvješću CNN-a, predsjednik Donald Trump je potpisao Zakon "Take It Down" koji je dobio podršku demokrata i republikanaca, a ovaj kriminalizira objavljivanje "nekonsenzualnih intimnih vizualnih prikaza", uključujući deepfakeove stvorene umjetnom inteligencijom.

Zakon je prošao kroz Zastupnički dom SAD-a u travnju 2025. godine, izazivajući zabrinutost zagovornika slobode govora koji smatraju da bi dijelovi zakona mogli biti zloupotrijebljeni za ograničavanje slobode izražavanja.

Zakon "Take It Down" stvoren je kako bi se riješio problem širenja privatnih i intimnih slika na Internetu. Iako već postoje zakoni koji se bave ovim pitanjem na razini saveznih država, a neke internetske platforme već imaju metode za zahtijevanje uklanjanja ovakvih slika ili videozapisa, ovaj novi zakon postavlja savezni standard. Zakon čini uklanjanje objava obveznim i nalaže tvrtkama da stvore sustav za zahtijevanje uklanjanja slika ili videozapisa, pod nadzorom Savezne trgovinske komisije (FTC).

Problem sa zakonom kako je sročen. Prema Electronic Frontier Foundationu (EFF), njegova odredba o uklanjanju sadržaja se "primjenjuje na mnogo širu kategoriju sadržaja... nego uže definicije NCII (nekonsenzualne intimne slike) koje se nalaze drugdje u zakonu".

EFF također sugerira da će kratak vremenski okvir od 48 sati koji zakon zahtijeva vjerojatno dovesti do toga da će manje internetske platforme jednostavno uklanjati objave kada prime pritužbu, umjesto da provjeravaju krši li objava zaista zakon.

Trump je izrazio interes za korištenje novog zakona jer smatra da se „nitko na Internetu“ ne tretira gore od njega.

