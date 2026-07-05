Biološki Pac-Man protiv tumora

Danas liječnici mogu uzeti pacijentove vlastite imunološke stanice, ciljano ih „reprogramirati” i vratiti natrag u tijelo kao obrambenu vojsku koja precizno zna koga treba napasti. Takvo liječenje živim stanicama (kao jedan od oblika biološke terapije) već nekoliko godina nije znanstvena fantastika, nego sve češće prisutna klinička praksa koja se razvija i napreduje brzim tempom.

Nova studija objavljena u časopisu Cell pokušava otići još korak dalje: umjesto da u borbu šalju samo jednu vrstu tih stanica, znanstvenici sada žele uključiti i prirodne „čistače” organizma, stanice koje „jedu neprijatelja” (makrofage, odnosno njihove mlađe verzije, GMP stanice). Ukratko: pokušavaju stvoriti nešto poput biološkog Pac-Mana protiv raka: stanice-papalice koje putuju krvnim lavirintom i proždiru neprijatelje.

Zasad je cijela priča još uvijek u fazi laboratorija i pokusa na miševima, ali je – kako pokazuje ovo istraživanje – na dobrom putu da se razvije u učinkovitu terapiju za onkološke pacijente, ravnopravnu drugim oblicima liječenja tumora.

Upute za uporabu imuniteta

Ideja stanične imunoterapije zvuči vrlo elegantno: oboljelom od karcinoma se izvadi malo krvi, iz nje se izdvoje pacijentove vlastite imunološke stanice, genetski ih se opremi „radarom” koji pronalazi i prepoznaje tumorsku metu, razmnoži ih se u laboratoriju u vojsku imunoloških Pac-Mana i vrati ih se u krvotok pacijenta da doplivaju do tumora i krenu ga uništavati.

Najpoznatiji primjer stanične imunoterapije su CAR-T stanice. CAR je kratica za chimeric antigen receptor, kimerični antigenski receptor, što će u prijevodu na svakodnevni jezik reći: to je umjetna molekularna „radarska antena” ugrađena u imunološku stanicu. Ta antena signalizira stanici: „Ako vidiš ovu oznaku na površini stanice, to ti je neprijatelj.” T-limfocit (ono slovo „T” u „CAR-T”), koji je i inače obučen za precizno imunološko prepoznavanje, time dobiva jasnu adresu za napad.

Kod nekih hematoloških malignih bolesti, osobito određenih tipova leukemija i limfoma, takav je pristup već promijenio medicinu, i to ne samo metaforički, nego stvarno: bolesnici koji su ranije imali vrlo malo terapijskih opcija dobili su terapiju koja kod dijela pacijenata može dovesti do uspješnih i dugotrajnih remisija, povlačenja bolesti.

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Ali tu dolazimo do onog vječitog biomedicinskog „ali”, koje redovito i podmuklo čeka iza ugla s lošim vijestima: CAR-T terapije odlično funkcioniraju kada je maligna bolest u krvi (leukemija) ili limfnom sustavu (limfom), no kod solidnih (tkivnih) tumora priča je znatno manje idilična. Naime, solidni tumor nije samo pasivna hrpa malignih stanica koje čekaju da ih imunološki sustav nađe i eliminira. On je složen i terapijski vrlo nepovoljan ekosustav: često je loše prokrvljen, redovito hipoksičan, prostorno je neuredan i neorganiziran, prepun kemijskih signala koji guše imunosni odgovor i okružen potpornim i vezivnim tkivom (stromom) koje se ponašaju kao zaštitna infrastruktura.

Dakle, ako ćemo nastaviti s ratnim usporedbama, solidni tumor nije slabo zaštićeni neprijateljski vojnik na otvorenom polju, nego dobro oklopljen bunker ukopan u nedostupnoj močvari, s minskim poljima, lažnim ulazima i vrlo žilavom posadom. Zbog toga T-stanice teško ulaze u solidne tumore, teško preživljavaju u njihovom mikrookolišu, a ako i nekako uđu, tumor ih može funkcionalno iscrpiti ili naprosto promijeniti mete po kojima su trebale prepoznavati neprijatelja.

Makrofagi – urođeni čistači nereda

Tu u priču ulaze makrofagi. Oni su stanice urođene imunosti poznate po tome da fagocitiraju (gutaju) bakterije, strane antigene, mrtve stanice, ostatke tkiva i sve ono što organizam smatra otpadom i ne želi ostaviti da leži okolo i zagađuje zdrav tjelesni ekosustav. Ako smo T-limfocite opisali kao specijalce s popisom (i opisom) traženih osoba, makrofagi su svestrana i uvijek gladna kombinacija kvartovske ophodnje, komunalnog redara, deratizacijske službe, čistačice i domara koji spremno intervenira kad procuri voda ili zaškripi brava.

Makrofagi imaju nekoliko osobina zbog kojih su posebno zanimljivi za terapiju solidnih tumora: prirodno i lako ulaze u tkiva i dobro se snalaze u upalnim i oštećenim područjima. U tumorima ih često ima mnogo, samo što ih tumor zna „preodgojiti” i pretvoriti iz protivnika u pomagače. Tumorski mikrookoliš ima svoje podmukle načine da makrofage preusmjeri tako da počnu smirivati svoj imunosni odgovor, pa čak i potiču rast tumora i stvaranje krvnih žila koje ga hrane. Drugim riječima, tumor uopće ne mora pobijediti makrofage; katkad ih jednostavno regrutira u vlastitu službu.

Zato sasvim logično zvuči zamisao: što ako makrofage genetski preusmjerimo i opremimo ih radarskom antenom, CAR-receptorom koji im govori što da prepoznaju i napadnu? Iz te ideje su nastali CAR-makrofagi, bliski rođaci T-limfocitne CAR-T terapije, samo porijeklom iz druge grane imunosnog stabla.

Na papiru ta zamisao zvuči jako dobro. A u praksi? Pa... ipak malo manje. Zreli, već diferencirani makrofagi nisu osobito zahvalan industrijski materijal: u izvantjelesnim uvjetima se uglavnom ne mogu jednostavno umnožavati u velikim serijama, teško ih je masovno proizvoditi u laboratoriju, genetsko uređivanje im je tehnički zahtjevnije jer se prirodno opiru unosu stranog genetskog materijala, a smrzavanje i skladištenje mogu narušiti njihovu vitalnost i funkciju. Osim toga, nakon primjene u organizam ne raspoređuju se uvijek onako kako bismo htjeli. Mogu završavati u plućima, jetri i drugim organima, umjesto da se ciljano nakupljaju ondje gdje su potrebni.

U prijevodu: gotov, zreo makrofag jest učinkovit i koristan, ali je tvrdoglav kao iskusni IT-stručnjak pred mirovinu koji zna posao, ali ga je teško nagovoriti da koristi nove verzije softvera, radi prekovremene smjene i obavlja terenske zadatke.

Ne proizvoditi gotove vojnike, nego obučavati kadete

Istraživači iz istraživačkog centra University of Southern California Stem Cell su pokušali zaobići taj problem, pa su se, umjesto da rade s gotovim, zrelim makrofagima, posvetili njihovoj ranijoj razvojnoj fazi: granulocitno-monocitnim progenitorima, skraćeno GMP stanicama [1].

GMP su mlade stanice-prekursori iz kojih prirodno nastaju monociti, makrofagi, granulociti i druge stanice mijeloidne loze („bijelih krvnih zrnaca”). One nisu najranije nezrele matične stanice, ali nisu ni potpuno zrele završne stanice, nego se nalaze negdje između: dovoljno sazrele da znaju u kojem se smjeru razvijaju, ali dovoljno mlade da se njima još može manipulirati tijekom tog razvoja.

Kad se već služimo vojnim metaforama, GMP-stanice nisu specijalizirani, formirani vojnici s uklesanim borbenim navikama, nego mladi kadeti s dobrom osnovnom obukom: još ih se može obučiti, umnožavati, opremiti i poslati u specifičnu službu.

U radu objavljenom u časopisu Cell istraživači su za njihov uzgoj osmislili „recept” u kojem se mišje i ljudske GMP stanice mogu dugo razmnožavati u laboratoriju, gdje ih se drži u idealnim uvjetima za rast, a da pritom očuvaju svoj identitet i sposobnost sazrijevanja u funkcionalne mijeloidne stanice. To je važan cilj, jer nije dovoljno samo proizvesti puno stanica; treba proizvesti puno stanica koje nisu zaboravile što su i koje znaju što trebaju postati.

Što je „progenitorska stanica”? Matična stanica može se dugo samoobnavljati i dati više različitih staničnih loza. Progenitorska stanica već je uža specijalizacija: krenula je prema određenom razvojnom smjeru, ali još nije potpuno sazrela. To ju čini zanimljivom za terapije. Nije više potpuno „prazna ploča”, ali još nije ni konačni proizvod. Biološki gledano, to je faza u kojoj stanica još ima dovoljno fleksibilnosti za laboratorijski „trening”.

CAR-makrofag s dodatnim trikom

Nakon što su uspjeli stabilno umnožiti GMP stanice u laboratorijskim uvjetima, istraživači su ih genetski opremili CAR receptorima (ranije spomenutim „radarskim antenama”) čije su mete bili tumorski biljezi (markeri) kao što su CD19, poznat iz terapija B-staničnih leukemija, i HER2, važan biljeg u nekim solidnim tumorima poput raka dojke, želuca i jednjaka.

Posebno je zanimljiv dodatni sloj inženjeringa primijenjenog u jednoj od verzija receptora, gdje su kao „radarske antene” dodali dio antitijela (Fc domenu imunoglobulina G) koji inače komunicira s drugim imunološkim stanicama. U pojednostavljenom prijevodu: stanica nije dobila samo radar kojim prepoznaje tumor, nego i svojevrsni megafon kojim glasnije poziva okolnu imunološku ekipu da se uključi u bitku.

Takav CAR-Fc koncept mogao bi pomoći da terapija ne djeluje samo izravnim napadom jedne loze stanica na tumorsku metu, nego i regrutiranjem drugih fagocita te poticanjem šireg T-staničnog odgovora. U istraživanju je to bilo važno i zato što je signal mogao djelovati preko MHC nepodudarnosti – pojednostavljeno, riječ je o tome da imunološki sustav prepoznaje stanice kao „svoje” ili „tuđe” prema molekulama na njihovoj površini (MHC), pa kada se te oznake ne poklapaju, reakcija može biti snažnija – što otvara vrata ideji „off-the-shelf” stanične terapije. Taj izraz – „terapija s police” – u medicini znači pripravak koji je već unaprijed proizveden, provjeren, pohranjen i dostupan za primjenu, umjesto da se za svakog pacijenta izrađuje pojedinačno od njegovih vlastitih stanica.

A to je velika stvar. Današnje personalizirane stanične terapije često su logistički i financijski teške: uzmi stanice od pacijenta, pošalji ih u proizvodnju, genetski ih obradi, umnoži, provjeri, vrati, primijeni... To jeste potencijalno učinkovita terapija, ali ona zahtijeva opsežnu logistiku, troškove i opskrbni lanac iz noćne more. Ako bi se mogla napraviti unaprijed pripremljena, donorska, standardizirana stanična terapija za veći broj bolesnika, cijelo bi područje postalo znatno praktičnije [3].

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Potencijalna platforma

U pretkliničkim pokusima na miševima znanstvenici su uzeli „mlade” krvne stanice, izmijenili dodavanjem receptorskog „radara” i zatim ih vratili u krvotok. Te stanice su se „udomaćile” u koštanoj srži, počele stvarati nove obrambene stanice opremljene detekcijskim antenama i slati ih prema tumoru. Te nove stanice ponašale su se kao pripadnici svojevrsne „specijalne postrojbe” koji ciljano ulaze u tumor i pokušavaju ga uništiti. U tim pokusima uspjeli su usporiti ili zaustaviti rast određenih vrsta raka, uključujući neke leukemije i tumore dojke. Kada su te krvne stanice još dodatno opremljene fragmentima imunoglobulina, učinak je bio još jači, čak i u složenijim modelima koji više nalikuju stvarnom, ljudskom organizmu.

Osim na tumorima, testirani su i na laboratorijskom modelu kronične granulomatozne bolesti, nasljednog poremećaja imuniteta u kojem fagociti imaju problem s ubijanjem određenih mikroorganizama. I u tom modelu se GMP pristup pokazao uspješnim, jer je kod miševa učinkovito obnovio inače deficijentnu antibakterijsku obranu.

To je vrlo interesantno jer sugerira da platforma možda nije samo „još jedna terapija protiv raka”, nego širi način stvaranja genetski uređenih mijeloidnih stanica. Drugim riječima, potencijalno nije riječ samo o jednom lijeku, nego o prototipu biotehnologije koja bi mogla postati temelj za razvoj čitave nove klase bioloških terapija.

Racionalno i realno

Uz sve što smo ovdje naveli, treba biti jasan i racionalan: ovo još uvijek nije lijek protiv raka i nije nova terapija dostupna pacijentima, pa čak ni dokaz da će CAR-makrofagi ili CAR-GMP platforme sigurno djelovati u ljudi. Ovo je tek pretklinički rad, dokazivanje konceptualne ideje, velikim dijelom proveden na mišjim modelima, s ljudskim imunološkim stanicama u kontroliranim laboratorijskim uvjetima [2].

Prije nego što se taj koncept razvije do faze kliničke uporabljivosti, treba odgovoriti na još pitanja. Koliko će takve stanice biti sigurne? Gdje će se sve naseliti u organizmu pacijenta? Koliko dugo će se razmnožavati i stvarati potomstvo? Može li se njihovo djelovanje precizno ugasiti ako krene u krivom smjeru? Hoće li izazvati neželjenu upalu? Može li dugotrajno stvaranje krvnih stanica iz donorskih stanica uzrokovati nove probleme? Što će se dogoditi u ljudskim tumorima, koji su složeniji, raznovrsniji i imunološki lukaviji od mišjeg modela na kojem se terapija pokazala obećavajućom?

Ipak, temeljna poruka ovog istraživanja je obećavajuće jaka: prvo su nas CAR-T terapije naučile da se imunološke stanice mogu obučiti da selektivno prepoznaju i napadaju tumore u organizmu iz kojeg su „regrutirane”, a sada nam koncept CAR-makrofaga i GMP-progenitorskih stanica nudi priliku da pokušamo ne samo poslati „gotove vojnike” u borbu protiv tumora, nego ih prije toga masovno proizvedemo, opremimo „tragačkim antenama”, uskladištimo i potom koristimo kao imunološko oružje kod većeg broja pacijenata, neovisno o tome tko je bio donor tih stanica.

Ako se taj pristup jednoga dana pokaže sigurnim i djelotvornim u ljudi, onkologija neće dobiti samo još jednu novu terapiju; dobit će novu klasu živih, obnavljajućih, genetski usmjerenih lijekova. Ali do tada, biološki Pac-Man ostaje u laboratoriju i marljivo trenira: jede tumore u mišjim modelima, skuplja bodove u Cellu i čeka najtežu razinu igre – humanu kliničku medicinu.

Literatura

[1] Shi Yue, Zheng Guo, Crystal Pan i sur. Expansion and CAR engineering of granulocyte-monocyte progenitors for cellular immunotherapy. Cell, 2026.

[2] Keck School of Medicine of USC. USC scientists just unlocked an endless supply of cancer-fighting immune cells. ScienceDaily, 29. lipnja 2026.

[3] Keck School of Medicine of USC. A renewable cell source for cancer immunotherapy could make off-the-shelf treatments possible. Medical Xpress, 19. lipnja 2026.