Deset biomedicinskih inovacija u 2025: što su nam uopće korisnoga dali biotehnolozi?

Od bioprintanih žila i personaliziranih mRNA cjepiva, preko GLP‑1 „Godzilla“ tableta i naočala koje dijagnosticiraju u treptaju oka, do BCI‑ja, digitalnih blizanaca i CRISPR‑a – biomedicina je 2025. zvučala kao SF, a ponašala se kao inženjerstvo

Svatko tko drži do osobne digitalne higijene i poznavanja ključnih točaka pop-kulture sjetit će se legendarne scene iz Monty Pythonovog remek-djela „Life of Brian“, u kojem John Cleese kao Reg, vođa Narodne fronte Judeje, postavlja retoričko pitanje: „Što su Rimljani ikada učinili za nas?“. Njegov pokušaj poticanja revolucije neslavno propada jer mu suradnici počnu nabrajati akvadukte, ceste, medicinu, navodnjavanje, školstvo, javno zdravstvo...

Na kraju 2025. godine, tehnološki skeptici nalaze se u sličnoj, pomalo i komičnoj poziciji: dok se po bespućima Interneta i dalje lome koplja oko toga je li umjetna inteligencija samo „razvikani autocomplete“ i jesu li nosivi gadgeti tek precijenjena skalamerija za ono što nude, stvarnost u laboratorijima i klinikama govori sasvim drugu priču. Kad bi se Regova logika i retorika primijenila na biomedicinske inovacije koje su obilježile godinu na izmaku, popis „iznimki“ postao bi toliko dugačak da bi i najtvrdokorniji cinik morao priznati poraz.

Dakle, osim što smo dobili 3D printane organe, personalizirana cjepiva protiv raka, tablete koje zamjenjuju operacije želuca i naočale koje vide glaukom u treptaju oka… što je to biotehnologija zapravo učinila za nas u 2025. godini?

"All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us?"

1) Tvornica rezervnih dijelova: 3D bioprintanje i elastična arhitektura života

Dugo se o 3D bioprintanju govorilo kao o tehnologiji koja je „tu iza ugla“, slično kao i fuzijska energija ili funkcionalni Linux na desktopu. Međutim, 2025. godina donijela je prekretnicu koja je tu granicu konačno prešla zahvaljujući razvoju novih bio-tinti (bio-inks) i naprednih metoda fotopolimerizacije. Glavni problem prethodnih generacija bioprintanja nije bio u samom slaganju stanica, već u mehaničkoj stabilnosti i vaskularizaciji. Printana tkiva bila su krhka; organ bi možda izgledao kao organ, ali bi se raspao pri prvom otkucaju srca ili promjeni krvnog tlaka.

Istraživači sa Sveučilišta Northeastern u veljači 2025. predstavili su revolucionarni elastični materijal za bioprintanje. Riječ je o fotokemijskom procesu koji koristi plavo svjetlo za učvršćivanje gela bez oštećenja živih stanica, omogućujući stvaranje vaskularnih mreža koje se mogu istezati i skupljati poput prirodnih krvnih žila. Istovremeno, znanstvenici sa Sveučilišta Galway demonstrirali su bioprintana tkiva srca koja se razvijaju slično prirodnim organima, koristeći stanice samog pacijenta kako bi se izbjeglo odbacivanje.

Najzanimljiviji pomak nije samo transplantacijski san, nego laboratorijska praksa: farmakologija koja testira na „ljudskom“, ali bez čovjeka. Umjesto sumnjivih životinjskih modela, sve češće nastaju precizno isprintani, personalizirani komadi ljudskog tkiva koji kucaju, kontrahiraju se ili provode impulse u posudi. U idealnom scenariju to smanjuje broj promašaja u kasnim fazama kliničkih ispitivanja, a svaki promašaj koji se uhvati ranije je i etički plus i ekonomski jackpot.

Praktična kočnica i dalje je ista: složeni organ nije samo „konstrukcija“, nego ekosustav. Osim žila, treba živce, potporne stanice, mikrookoliš, mehaničke sile i vrijeme. No 2025. je po prvi put ozbiljno naglasila da je vaskularizacija rješiv inženjerski problem, a kad se riješi dovod i odvod, ostalo barem ima smisla pokušavati.

2) Personalizirana onkologija: mRNA cjepiva kao biološki snajperisti

U 2025. godini medicina je uvela snajperiste protiv raka, ostavljajući tešku artiljeriju kemoterapije u ropotarnici povijesti za sve veći broj dijagnoza. BioNTech i Moderna su tijekom ove godine objavili rezultate koji su uzdrmali onkološku zajednicu. Njihove platforme za individualiziranu imunoterapiju (iNeST) koriste AI za sekvenciranje tumora svakog pojedinog pacijenta u stvarnom vremenu.

Tehnologija funkcionira tako da algoritam identificira „neoantigene“ – specifične mutacije koje su prisutne samo na stanicama tumora tog pacijenta, a ne i na zdravom tkivu. Na temelju tih podataka, u rekordnom roku od manje od šest tjedana proizvodi se personalizirano mRNA cjepivo protiv tog tumora. Ono „uči“ imunosni sustav, točnije T-stanice, da prepoznaju i unište isključivo te specifične uljeze. Kod melanoma i karcinoma gušterače, rezultati kliničkih studija u 2025. pokazali su stopu preživljavanja koja je do jučer smatrana nedostižnom.

U tom je pristupu ključna promjena filozofije: prestaje se govoriti o „raku“ kao jednoj bolesti. Tumor je u biti evolucija u malom – populacija stanica koja se prilagođava, mutira i bježi. Personalizirano cjepivo je pokušaj da se toj evoluciji podmetne ciljnik. Ne gađa se široko, nego se radi imunološka „potjernica“ s fotografijom, adresom i otiscima prstiju.

Naravno, ništa od toga nije čarolija bez troška. Potrebna je brza sekvencijska infrastruktura, logistika proizvodnje, dobra selekcija pacijenata i kombinacije s drugim terapijama. Neki tumori su „hladni“ i imunološki tihi, neki se prebrzo preoblikuju, a dio pacijenata će i dalje trebati klasične metode. Ali 2025. je učinila ono što je bilo najteže: pokazala je da personalizacija može biti industrijski proces, a ne ekskluzivna terapija za tri pacijenta u dva centra.

3) Farmakotehnologija: trijumf „Godzilla“ molekula u tableti

Ako je 2024. bila godina u kojoj se naučilo izgovarati „semaglutid“, 2025. je godina u kojoj je inženjerstvo konačno pobijedilo igle. Najveći problem s modernim lijekovima za mršavljenje i dijabetes bili su peptidi – krhki lanci aminokiselina koje bi želučana kiselina uništila u sekundi. Zato su milijuni pacijenata bili osuđeni na neugodna tjedna bockanja.

FDA je krajem 2025. odobrila Wegovy tabletu (oralni semaglutid visokih doza). Tehnološki trik leži u SNAC prijenosniku, molekuli koja privremeno podiže pH vrijednost u malom dijelu želuca, stvarajući „sigurnu zonu“ za apsorpciju lijeka prije nego što se kiselina vrati. No prava tehnološka zvijezda je retatrutid tvrtke Eli Lilly, takozvani „tri‑agonist“. On istovremeno cilja tri hormonska puta (GLP‑1, GIP i glukagon), čime ne samo da smanjuje apetit, već i ubrzava bazalni metabolizam.

Rezultati studija TRIUMPH pokazali su gubitak težine od preko 28% u godinu dana, što tehnološki eliminira potrebu za invazivnim operacijama smanjenja želuca za dio populacije. A to je golemi pomak: bariijatrija nije „kozmetika“, to je kirurgija na zdravom organu radi bolesti sustava. Kad se ista funkcionalna promjena može dobiti farmakologijom, medicina dobiva manje rezova, manje komplikacija, manje „postoperativne“ biologije koju onda treba doživotno servisirati.

No 2025. je također podsjetila da uz GLP‑1 terapiju dolazi i cijeli paket nuspojava i praktičnih ograničenja: gastrointestinalni simptomi, pitanje dugoročnog održavanja, povratak težine nakon prekida, pristup i cijena. Te tablete i injekcije nisu moralna kazna ni moralni spas, nego hormonska manipulacija koja ima svoje granice. Ipak, činjenica da se „velike“ molekule mogu spakirati u tabletu i preživjeti put kroz želudac je infrastrukturalna promjena, ne samo tržišna vijest.

4) Wearables 2.0: naočale koje vide bolest u treptaju oka

U 2025. pametne naočale su prestale biti „loša kamera na nosu“ i postale ozbiljan medicinski senzor. Sustav BlinkWise, predstavljen na Penn Engineeringu u listopadu, koristi radio‑signale niske energije (ne kameru, čime se elegantno rješava velik dio privatnosti) i edge‑AI da prati dinamiku treptaja u milisekundama.

Zašto je treptaj uopće bitan? Znanost je dokazala da su učestalost, brzina i potpunost treptaja izravno povezani s kognitivnim opterećenjem, razinom stresa i zdravljem oka. U 2025. ove su naočale postale ključni alat za rano otkrivanje glaukoma, povišenog očnog tlaka (putem suptilnih promjena u pokretima vjeđa koje koreliraju s intraokularnim tlakom) i sindroma suhog oka. Uz to, sustav detektira rane stadije neurološkog umora kod profesionalnih vozača i kirurga puno brže od bilo kojeg dosadašnjeg biometrijskog senzora.

Ono što je ovdje važnije od gadgeta jest prijelaz s mjerenja „stanja“ na mjerenje „dinamike“. Mnogi uređaji danas mjere broj, ali ne i ponašanje tog broja u vremenu. Treptaj je mali motorički događaj koji, ako se uhvati dovoljno precizno, postaje bogat signal.

I naravno, kad se pojavi uređaj koji može procjenjivati umor u realnom vremenu, etika se sama pozove na kavu: gdje završava zdravstveni podatak, a gdje počinje alat za nadzor? 2025. je bila godina u kojoj je tehnologija postala dovoljno dobra da to pitanje više nije akademska vježba.

5) Neuralink i BCI: „telepatija“ za mase i povratak mobilnosti

Sučelja mozak–računalo (BCI) su u 2025. službeno izašla iz domene „Muskovih obećanja“ u domenu mjerljive kliničke prakse. Neuralinkov projekt PRIME do sredine godine dosegao je ključne prekretnice s većim brojem implantiranih pacijenata. Demonstracije su pokazale da osobe s kvadriplegijom mogu pomicati kursor, upravljati pametnim domom i igrati kompleksne videoigre s kašnjenjem manjim od 100 milisekundi – brže od reakcije prosječnog gamera na tipkovnici.

Još impresivniji tehnološki vrhunac je projekt Blindsight, koji je dobio FDA oznaku „probojne naprave“ (Breakthrough Device) u lipnju 2025. Sustav funkcionira tako da digitalnu sliku s kamere pretvara u električne impulse koji stimuliraju vizualni korteks izravno, zaobilazeći oštećene oči ili optičke živce. Iako je rezolucija u ranoj fazi bila niska, do kraja godine postignut je napredak koji omogućuje prepoznavanje lica i navigaciju u prostoru.

Ovdje se događa dvostruka revolucija: jedna je medicinska, druga je softverska. Medicinska je očita – povratak funkcije, komunikacije, autonomije. Softverska je manje vidljiva, ali ključna: mozak se pretvara u ulazni uređaj s API‑jem. To je užasno moćna metafora i još moćnija realnost, jer čim postoji sučelje, postoji i pitanje standarda, sigurnosti, kompatibilnosti, ažuriranja i – da, hakiranja. 2025. nije riješila te probleme, ali ih je učinila neizbježnima.

U dobroj verziji priče, BCI ostaje klinički alat za teške indikacije. U lošoj verziji, postaje tržište „kognitivnih dodataka“ s istom razinom regulacije kao pametni sat. 2025. je, za sada, bila više prva priča nego druga.

6) Digitalni blizanci: simulacija zdravlja u oblaku

Znanstvenici s Weizmann instituta i Sveučilišta u Melbourneu predstavili su 2025. godine sustave „digitalnih blizanaca“ pokretanih generativnim AI‑jem. Zamisao je tehnološki kolosalna: na temelju genetskog koda, podataka s nosivih senzora, mikrobioma i kompletne medicinske povijesti, stvara se virtualni model pacijenta u oblaku.

Ovaj model omogućuje liječnicima da provedu testiranja „in silico“ - u računalu, umjesto na laboratorijskim životinjama ili ljudima. Želi se uvesti novi lijek za tlak? Prvo se primijeni na digitalnom blizancu. Model simulira reakciju krvožilnog sustava, jetre i bubrega kroz nekoliko tisuća iteracija. U 2025. godini to je smanjilo učestalost nuspojava za 40% u testnim grupama, pretvarajući medicinu iz reaktivne vještine u prediktivnu inženjersku disciplinu.

Najveći šarm digitalnog blizanca je u tome što vraća vrijeme. U klasičnoj medicini, nuspojava se sazna kad se dogodi, a terapijska odluka se „kalibrira“ kroz pokušaje i pogreške. Digitalni blizanac obećava suprotan smjer: prvo simulacija, zatim odluka. U idealu, to smanjuje i strah i trošak, ali uvodi novu vrstu pitanja: koliko je model dobar, na čemu je treniran i koliko se smije vjerovati predikciji kad se radi o stvarnom čovjeku.

U praksi, 2025. je pokazala da digitalni blizanac nije jedna aplikacija nego cijeli sustav: standardizacija podataka, interoperabilnost, sigurnost, consent, pa tek onda algoritam. Nije glamurozno, ali je ključno. Rimljani nisu prvo sagradili akvadukt, nego su prvo standardizirali mjere, alat i logistiku. Biomedicina u oblaku u 2025. radi istu stvar, samo s bazama podataka.

7) Ksenotransplantacija: svinjski organi kao „hardver 2.0“

Dramatičan napredak u 2025. godini dogodio se na polju ksenotransplantacije, rješavajući jedan od najstarijih problema medicine – kronični nedostatak ljudskih organa. Tvrtke poput eGenesis koristile su CRISPR/Cas9 tehnologiju kako bi na svinjskom genomu napravile rekordnih 69 genetskih izmjena. Te izmjene uključuju uklanjanje specifičnih šećera koje ljudski imunosni sustav prepoznaje kao „strane“ te deaktivaciju endogenih retrovirusa.

Rezultat je „humanizirani“ svinjski bubreg koji može funkcionirati u ljudskom tijelu bez trenutnog hiperakutnog odbacivanja. Tijekom 2025. godine, nekoliko pacijenata u terminalnim stadijima bolesti primilo je ove organe, a rezultati su pokazali stabilnu funkciju bubrega mjesecima nakon zahvata. Dok se čeka na potpuno bioprintanje složenih organa, ksenotransplantacija služi kao pouzdan „bridge“ hardver koji spašava živote.

Ova priča ima dvije razine. Jedna je medicinska, sasvim prizemna: lista čekanja, dijaliza, smrtnost, logistika. Druga je biološka: imunologija koja se više ne bori samo lijekovima, nego dizajnom antigena prije nego što organ uopće postoji. Drugim riječima, ne pokušava se „umiriti“ imunosni sustav nakon transplantacije, nego se hardver unaprijed prilagođava korisniku.

Naravno, ksenotransplantacija je polje gdje se etika ne može izbjegavati: dobrobit životinja, biosigurnost, mogućnost novih zoonoza, granice prihvatljivog. Ali 2025. je donijela ono što je transplantacijskoj medicini kronično nedostajalo – realan osjećaj da je „lanac opskrbe“ organima nešto što se može aktivno inženjerski mijenjati.

8) In vivo CRISPR: popravak koda na licu mjesta

Za razliku od ranijih metoda gdje su se stanice morale vaditi iz tijela (ex vivo), obrađivati u laboratoriju pa vraćati pacijentu, 2025. je donijela apsolutni trijumf in vivo CRISPR terapija. Tehnologija je evoluirala u smjeru precizne dostave pomoću lipidnih nanočestica (LNP), istih onih koje su proslavile mRNA cjepiva.

Najsvjetliji primjer godine bio je tretman pacijenata s deficitom CPS1 (poremećaj ciklusa ureje). Genski alat ubrizgan je izravno u krvotok, odakle je zahvaljujući specifičnim markerima završio točno u stanicama jetre. Tamo je CRISPR sustav prepoznao mutirani genetski kod i ispravio ga „u hodu“. Umjesto doživotne stroge dijete i stalnog rizika od amonijačnog trovanja mozga, pacijenti su nakon jedne infuzije dobili jetru koja radi po ispravnom kodu.

Ono što in vivo pristup čini važnijim od same jedne indikacije jest skalabilnost ideje: popravak u tijelu, bez vađenja i vraćanja stanica, bez tjedana laboratorijske obrade i bez kompleksne logistike. U praksi, najveći neprijatelj je dostava – kako pogoditi pravo tkivo i izbjeći neželjene učinke drugdje. 2025. je pokazala da se dostava može tretirati kao „platforma“ jednako kao i sam CRISPR.

Ipak, genetska terapija u stvarnom tijelu nikada neće biti isto što i „Find and Replace“ u dokumentu. Sustav nije statičan, stanice se dijele, imunološki odgovor postoji, a pogreške imaju cijenu. Ali 2025. je učinila jednu stvar nepovratnom: ideja da se urođeni metabolički poremećaj može liječiti jednokratno, korekcijom uzroka, prestala je biti futuristička rečenica u zaključku znanstvenog rada.

9) AlphaFold 3: AI kao Photoshop za biologiju

Google DeepMindov AlphaFold 3 u 2025. godini postao je nezamjenjiv softverski alat u svakom ozbiljnijem biomedicinskom laboratoriju. Dok su ranije verzije briljirale u predviđanju statičnih oblika proteina, AlphaFold 3 je otišao korak dalje – on modelira dinamičke interakcije između proteina, DNK, RNK i malih molekula (liganda).

To je omogućilo znanstvenicima da u digitalnom svijetu dizajniraju potpuno nove biološke strojeve. U 2025. godini, pomoću AlphaFolda 3 dizajnirani su enzimi koji s nevjerojatnom preciznošću ciljaju specifične toksine u ljudskom krvotoku, kao i proteini koji se vežu za amiloidne plakove u mozgu s ciljem usporavanja neurodegeneracije. Biologija je u 2025. prestala biti deskriptivna znanost koja promatra prirodu i postala je dizajnerska disciplina koja prirodu nadograđuje.

AlphaFold 3 je za biomedicinu ono što je CAD bio za mehaniku: alat koji drastično smanjuje broj „ručnih“ pokušaja. S tom razlikom da ovdje „materijal“ nije čelik nego život, pa su pogreške skuplje. Ali već i samo to što se u silikonu može pouzdano procijeniti vezanje, interakcija i stabilnost, mijenja dinamiku razvoja lijekova. Neki projekti koji su prije trajali godinama sada se razbijaju na iteracije koje se mogu provrtjeti u tjednima.

U isto vrijeme, 2025. je pokazala da je najveća vrijednost AI‑a u biologiji često u rutini: pomoći laboratoriju da odluči gdje je vrijedno potrošiti vrijeme i reagense. To nije spektakl, ali jest akvadukt. A akvadukti su, kako znamo, dugoročno nezgodno važni.

10) Bio-hibridna robotika: kad stroj dobije žive mišiće

Možda tehnološki najbizarnija inovacija 2025. godine je razvoj bio‑hibridnih robota. Istraživački timovi na MIT‑u i u Japanu uspjeli su integrirati laboratorijski uzgojeno mišićno tkivo s mehaničkim kosturima izrađenim od biokompatibilnih polimera. Ovi „roboti“ se ne pokreću elektromotorima, već električnim podražajima koji uzrokuju kontrakciju živih mišićnih vlakana.

Zašto bi itko želio robota s mišićima? Zato što su mišići nevjerojatno energetski učinkoviti, imaju prirodno ublažavanje udaraca i sposobni su za suptilne pokrete koje klasični aktuatori ne mogu izvesti. U 2025. godini ova tehnologija je omogućila izradu protetike koja se ne osjeća kao „alat na kraju ruke“, već kao prirodni nastavak tijela koji se kreće fluidno i reagira na impulse živčanog sustava bez trzaja.

U toj priči postoji i treća razina: bio‑hibridi su most između biomedicine i robotike, ali i između medicinskog uređaja i živog tkiva. Jednom kad mišić postane komponenta, postaje i potrošni materijal s vlastitom biologijom: treba hranu, treba okoliš, treba održavanje, ima kvarove koji nisu mehanički nego stanični. 2025. je tu još daleko od „proizvoda“, ali je dovoljno blizu da se vidi smjer.

U najboljem slučaju, bio‑hibridna robotika vodi prema protetici koja nije samo precizna, nego i „tiha“ – u smislu prirodnog kretanja, amortizacije, osjećaja. U lošem, ostaje fascinantna laboratorijska igračka. Godina 2025. je, barem, pokazala da se igračka može pretvoriti u platformu.

Profit od inovacija – tko je zaradio na „biotech revoluciji“ 2025? Da inovacije iz 2025. nisu samo teoretske, najbolje pokazuju financijski izvještaji. Tržište biomedicinske tehnologije ove je godine zabilježilo rekordne razine dobiti, što je najbolji dokaz da ove tehnologije rješavaju stvarne probleme (i da su ljudi spremni platiti za njih). Eli Lilly i Novo Nordisk: zahvaljujući eksploziji potražnje za novim generacijama GLP-1/GIP lijekova (retatrutid, oralni Wegovy), ove su tvrtke u 2025. godini ostvarile kombinirani prihod veći od 150 milijardi dolara. Njihova tržišna kapitalizacija premašila je vrijednost mnogih tehnoloških giganata iz Silicijske doline.

AI u otkrivanju lijekova: tvrtke koje koriste platforme poput AlphaFolda 3 i digitalnih blizanaca smanjile su troškove istraživanja i razvoja (R&D) za prosječno 25–30%. Investicije u AI-biotech startupe u 2025. dosegle su rekordnih 45 milijardi dolara.

Wearables i senzori: tržište medicinski certificiranih nosivih uređaja naraslo je za 22%, pri čemu su najveći dobitnici bili proizvođači specijaliziranih senzora (poput biometrije treptaja ili neinvazivnih glukometara), s ukupnim prometom od 85 milijardi dolara na globalnoj razini.

Klinike i osiguravatelji: najveći pritisak nije bio u laboratoriju nego u obračunu. Ako terapija stvarno smanjuje hospitalizacije, komplikacije i kroničnu invalidnost, onda je logično da će je sustavi htjeti – ali ne „po bilo kojoj cijeni“. 2025. je bila godina u kojoj je postalo jasno da će se idući krug inovacije događati i u modelima financiranja. Zaključak je jasan: inovacija u 2025. godini nije bila samo „znanost radi znanosti“, već iznimno profitabilan inženjerski pothvat.

Biomedicinski akvadukti 21. stoljeća

Godina 2025. je jasno pokazala da tehnologija nije samo usmjerena na brže procesore i veće ekrane koji će prikazivati još više oglasa u visokoj rezoluciji. Ona je, sasvim tiho i efikasno, počela rješavati najdublje probleme ljudskog postojanja na razini molekularnog koda i biomehaničke integracije.

Osim što su nam dali mogućnost printanja novih organa iz vlastitih stanica, osim što su stvorili cjepiva koja uče tijelo da samo pojede rak, osim što su nam omogućili da izgubimo trećinu tjelesne mase gutajući jednu tabletu dnevno, osim što naočale sada vide bolest u treptaju, a čipovi u mozgu omogućuju nepokretnima da se vrate u digitalni i fizički svijet… što je to tehnologija ikada učinila za nas?

Možda je vrijeme da se prizna: ovi „Rimljani“ iz tehnoloških laboratorija su prilično dobri u svom poslu. Biomedicina u 2025. godini prestala je biti set alata za liječenje simptoma i postala je operacijski sustav za optimizaciju i očuvanje ljudskog života.

U toj priči je i dobra i loša vijest. Dobra: mnoge bolesti koje su se do jučer liječile „održavanjem“ počinju se liječiti uzrokom, platformom ili barem preciznijom intervencijom. Loša: kad medicina postane softver, i dalje postoji pitanje tko dobiva licencu, tko dobiva update, tko plaća pretplatu i tko uopće ima pristup mreži.

Ali kao i kod rimskih akvadukata, već sama činjenica da je infrastruktura izgrađena mijenja teren na kojem će se odigravati daljnje utakmice. A promijenjen teren obično znači da se, sviđalo se to kome ili ne, više ne može igrati po pravilima koja su vrijedila prije. U 2025. je to postalo vidljivo – i, za promjenu, mjerljivo.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.