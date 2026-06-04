Doktore, imam robota u leđnoj moždini!

Mikroroboti više nisu samo fikcijska egzotika: prenose lijekove, usmjeravaju se magnetski, ulaze u teško dostupna tkiva, a najnoviji biohibridni sustavi u životinjskim modelima potiču obnovu ozlijeđene leđne moždine

Klasična scena iz SF-romana i filmova prikazuje sićušne steampunk strojeve kako putuju ljudskim tijelom, probijaju se kroz krvne žile, pronalaze „kvar“ u organizmu i na licu mjesta, negdje između eritrocita, živčanih vlakana i guste mreže vezivnog tkiva i sluzi, popravljaju ono što makroskopska medicina nije mogla dohvatiti. U takvim sci-fi bajkama redovito su se pojavljivale minijaturne podmornice koje su prevozile čudesnom tehnologijom smanjene žive kirurge mehaničare i ostalu inženjersko-medicinsku čeljad iz tehnološke budućnosti. Živopisno, uzbudljivo i – posve nerealno.

A danas…? Danas baš više i nije posve nerealno. Ideja o terapijskim mikrorobotima je iz područja tehno-maštarije prešla u domenu stvarne, ozbiljne pretkliničke znanosti.

Današnji medicinski mikrorobot nije limeni čovječuljak s alatom ni sićušna mikrometarska atomska podmornica koja se s ljudskom posadom probija krvožiljem, nego posve funkcionalna mikroskopska bioinženjerska platforma: magnetski vođena kapsula, biohibridni nosač lijeka, bakterija iskorištena kao živi pogon, stanica zelene alge koja prenosi antibiotik ili – u najnovijem slučaju – neuralna progenitorska stanica spojena s magnetoelektričnim nanočesticama. Dakle, sve manje je to „robot u kapilari”, a sve više dobro usmjerena minijaturna biomedicinska pošiljka s važnim sadržajem i vrlo preciznom adresom.

Povod za ovu priču je istraživanje nedavno objavljeno u časopisu Nature Materials, u kojem je skupina istraživača s ETH i Sveučilišta u Zürichu opisala biohibridne mikrorobote nazvane NPCbotovi. Riječ je o sustavu koji kombinira (pazi sad ovaj slijed nerazumljivih pojmova!) neuralne progenitorske stanice (neural progenitor cells, NPCs) dobivene iz induciranih pluripotentnih matičnih stanica s magnetoelektričnim nanočesticama.

Što su neuralne progenitorske, a što pluripotentne matične stanice? Neuralne progenitorske stanice su „poluspecijalizirane” stanice živčanog sustava: one više nisu potpuno početne (pluripotentne) matične stanice koje mogu postati gotovo bilo što u tijelu, ali još nisu ni zreli neuroni ili potporne živčane stanice, nego se nalaze „na sredini puta“: već su usmjerene da se razviju prema živčanom tkivu, ali se još mogu dijeliti i sazrijevati u različite tipove stanica živčanog sustava. Pluripotentne matične stanice zanimljive su regenerativnoj medicini zato što se iz njih mogu dobiti specijaliziraniji stanični tipovi, primjerice neuralne progenitorske stanice. Takve se potom mogu pokušati dovesti na mjesto ozljede i ondje potaknuti da sazriju u stanice živčanog tkiva. Upravo radi tog dovođenja na mjesto ozljede istražuju se pristupi poput magnetski vođenih mikrorobota.

Takvi se mikroroboti mogu magnetski usmjeriti prema mjestu ozljede leđne moždine, a zatim pomoću vanjskog izmjeničnog magnetskog polja potaknuti diferencijaciju pluripotentnih stanica i regeneraciju živčanog tkiva. U zebricama (akvaristi znaju da su to ribice, a ne prugasti afrički konjići) i miševima rezultati su bili toliko zanimljivi da ne zaslužuju ni senzacionalizam ni ignoriranje, nego upravo ono najdosadnije i najkorisnije: pažljivo proučavanje i tumačenje [1].

Od minijaturne podmornice do živog mikrostroja

Medicinska mikrorobotika se od svojih pionirskih početaka razvijala u nekoliko usporednih smjerova. Prvi je bio najjednostavniji za shvatiti: ciljano dostaviti lijek tamo gdje treba djelovati. Ako je problem lokaliziran na ograničeni dio tijela – ugrušak, tumor, infekcija, žarište upale – zašto bi se lijek morao neracionalno trošiti i rasipati na cijeli organizam? U klasičnoj farmakologiji velik dio terapije ovisi o biokemijskoj statistici: dovoljno lijeka mora završiti u krvotoku da bi dovoljan dio završio na pravom mjestu. A neiskorišteni ostatak cirkulira krvotokom, djeluje gdje ne treba, izaziva nuspojave i podsjeća da tijelo nije inertna cijev, nego vrlo komplicirano, živo, kemijski i metabolički šaroliko i vrlo ćudljivo okružje.

Drugi smjer razvoja bio je tehnički: kako nešto što je mikroskopskih dimenzija uopće pomaknuti kroz krv, sluz, moždani likvor ili tkivne prostore? Po pitanju kretanja kroz strukture živog organizma ne vrijedi zamišljati kotače, vesla i minijaturne motore na način kako ih se koristi u normalnom, strojarsko-inženjerskom svijetu: u mikrometarskoj skali živih stanica i tkiva vladaju drukčija pravila: viskoznost dominira, inertnost gotovo nestaje, a ono što na makroskopskoj razini izgleda kao lagano plivanje, na mikroskopskoj razini više nalikuje probijanju kroz gusti, topli puding. Zbog toga su jedno od glavnih oruđa mikrorobotike postala magnetska polja: ona mogu prodirati duboko bez oštećivanja živih tkiva, može ih se kontrolirati izvana i mogu poslužiti za usmjeravanje, aktivaciju, zagrijavanje ili lokalnu stimulaciju.

Zašto su magneti tako česti u mikrorobotici? Magnetska polja mogu prodrijeti kroz tkiva bez izravnog kontakta, mogu se kontrolirati izvana i mogu upravljati česticama, kapsulama ili biohibridnim sustavima duboko u tijelu. U medicinskoj mikrorobotici koriste se za navođenje, rotaciju, zadržavanje, zagrijavanje, otpuštanje lijeka ili aktivaciju lokalnog terapijskog učinka.

Treći smjer bio je biološki. Istraživači su shvatili da priroda već ima učinkovite mikropokretače: bakterije, alge, stanice imunosnog sustava, a uostalom i – spermije. Umjesto da grade potpuno umjetne strojeve, dosjetili su se da je moguće iskoristiti živu stanicu kao dio „uređaja“. Tako su nastali biohibridni mikroroboti – sustavi u kojima se biološka funkcija spaja s umjetnom kontrolom. Nisu to roboti u klasičnom, strojno-računalnom, industrijskom smislu, ali jesu upravljive mikroskopske jedinice koje obavljaju svoj precizno programiran zadatak. A u medicini je dobro obavljen zadatak uvijek važniji od estetike načina na koji je izvršen.

NPCbotovi: stanice s ugrađenim daljinskim upravljačem

Ozljeda leđne moždine jedan je od najtvrdokornijih problema regenerativne medicine. Neuroni središnjeg živčanog sustava imaju ograničenu sposobnost obnove, a nakon ozljede dodatno nastaje ožiljkasto tkivo, upalni odgovor i niz molekularnih prepreka koje sprječavaju ponovno uspostavljanje živčanih veza.

Transplantacija neuralnih progenitorskih stanica već se neko vrijeme smatra obećavajućom, ali rezultat uopće nije jednostavno postići: stanice treba dovesti na pravo mjesto, održati ih pritom živima i funkcijski ispravnima, potaknuti ih na željenu diferencijaciju i natjerati ih da se funkcionalno uklope u postojeće živčane mreže. To je poprilično zahtjevan popis želja za nešto što se zbiva u već ozlijeđenom tkivu koje ne trpi grube eksperimente, da ne spominjemo živi organizam kao cjelinu koja najmanje od svega podnosi bilo kakvu stranu tvar koja je u tijelo unesena na milost i nemilost imunosnog obrambenog sustava.

NPCbotovi pokušavaju riješiti nekoliko tih problema odjednom. Neuralne progenitorske stanice dobivene iz ljudskih induciranih pluripotentnih matičnih stanica spojene su s magnetoelektričnim nanočesticama. Unutarnji sloj čestica odgovara na magnetsko polje, a vanjski sloj pretvara taj odgovor u lokalni električni signal. Time stanica dobiva dvije važne funkcije: može se magnetski navoditi i može se lokalno stimulirati bez ugradnje elektroda.

Doc

U praktičnom smislu, istraživači su NPCbotove proizvodili na „lab-on-chip” platformi veličine oko jednog kvadratnog centimetra. U središnji rezervoar uvode se stanice, dodaju se nanočestice, komponente se povezuju, a nakon otprilike pola sata dobivaju se mikroroboti veličine oko šest mikrometara. Za stanične pokuse potrebne su stotine tisuća takvih jedinica, a za pokuse na laboratorijskim životinjama – doslovno milijuni. To zvuči mnogo, ali upravo je skalabilnost važan dio cijele priče: medicina se ne temelji na jednom savršenom primjerku pod laboratorijskim mikroskopom, nego na postupcima koji se mogu učestalo ponoviti, standardizirati i provjeriti.

Zebrice plivaju, miševi hodaju – ali ljudi još čekaju

U pokusima na ličinkama zebrica s ozljedom leđne moždine NPCbotovi su injicirani na mjesto ozljede, zatim stimulirani izmjeničnim magnetskim poljem. Zebrice su inače vrlo popularan model u regenerativnoj biologiji jer njihovo živčano tkivo ima znatno veću sposobnost obnove nego što je to slučaj u sisavaca. U ovom su modelu istraživači unutar samo tri dana od primjene NPCbotova postigli brzu diferencijaciju stanica, bolju integraciju presatka (transplantata) i gotovo potpun oporavak plivanja i istraživačkog ponašanja ličinki zebrica.

Drugi je model bio znatno važniji za medicinski oprez: miš s potpuno presječenom leđnom moždinom. Mišja leđna moždina ne regenerira se spontano kao u ličinki akvarijskih ribica. U mišjem su modelu NPCbotovi bili dobro podnošljivi (nisu bili odbačeni od imunosnog sustava) tijekom najmanje 28 dana, lokalizirali su se na mjestu ozljede, potaknuli su neuralnu diferencijaciju i doveli do znatnog poboljšanja motoričke funkcije (pokretljivosti udova) unutar četiri tjedna.

Mikrorobot nije mali metalni doktor Medicinski mikrorobot može biti magnetska kapsula, biohibridna stanica s nanočesticama, bakterija kojom se upravlja izvana, alga kao nosač lijeka ili mikroskopska gel-čestica koja se raspada na cilju. Zajedničko im je to što se mogu usmjeriti, aktivirati ili iskoristiti za terapijski zadatak. Nisu nužno „strojevi” u svakodnevnom smislu, ali jesu funkcionalni mikrosustavi.

To zaista nije mala stvar ni beznačajan uspjeh, ali ipak još nije klinička terapija. To je za sada tek pretklinički rezultat na životinjskim modelima. Između miša i čovjeka ne postoji samo razlika u veličini tijela, nego cijeli složeni kompleks bioloških, tehničkih, sigurnosnih i regulatornih pitanja. Koja je optimalna jakost magnetskog polja u ljudskom tkivu? Koliko dugo magnetska stimulacija treba trajati? Kako se nanočestice dugoročno razgrađuju ili izlučuju? Može li se sustav precizno kontrolirati u ljudskoj leđnoj moždini? Hoće li imunosni odgovor, stvaranje ožiljka ili anatomija kronične ozljede promijeniti rezultat? To su pitanja na kojima početni laboratorijski optimizam često počinje splašnjavati i prelaziti u racionalniju, skeptičniju zonu razmišljanja.

Doc

Mikroroboti kao dostavljači lijekova

Regeneracija leđne moždine trenutno je najatraktivniji primjer, ali mikrorobotika se do sada najbliže primakla pravoj kliničkoj upotrebi u domeni ciljane dostave lijekova. ETH Zürich je 2025. predstavio magnetski vođene mikrorobote sposobne nositi različite terapijske tvari, uključujući trombolitike („otapala“ za ugruške unutar krvnih žila), antibiotike i onkološke (antitumorske) lijekove. Ti se mikroroboti mogu u krvotok unijeti ultratankim kateterom kroz iglu uvedenu u krvnu žilu, a potom ih se može pratiti rendgenski, te magnetski voditi kroz krvne žile ili cerebrospinalni (likvorski) prostor, a zatim aktivirati tako da se njihova gel-kapsula otopi i otpusti lijek na točno ciljanom mjestu [2].

Primjer moždanog udara nastalog zbog naglog začepljenja krvne žile mozga ugruškom pokazuje zašto je to važno. Kod tromboze je cilj jasan: treba razgraditi ugrušak. No, standardni lijekovi koji razgrađuju ugruške ne razlikuju cilj od ostatka organizma, pa njihova sistemska primjena može smanjiti sposobnost prirodne kontrole zgrušavanja krvi i time povećati rizik spontanih krvarenja: doslovce se može dogoditi da s jedne strane liječimo ugrušak u mozgu, a kao nuspojavu uzrokujemo krvarenje u drugi dio mozga.

Ako bi se lijek mogao dostaviti preciznije, izravno do tromba, teorijski bi se mogla smanjiti ukupna doza i povećati lokalna učinkovitost. Isto pravilo vrijedi za tumore i lokalizirane infekcije: što manje terapije ondje gdje nije potrebna, a što više ondje gdje treba najučinkovitije djelovati.

Pritom je važan i tehnički dio ciljane dostave: mikrorobot nije samo sitna kuglica s lijekom, nego složeni sustav koji objedinjuje magnetsku upravljivost, vidljivost pod slikovnim praćenjem i kontrolirano otpuštanje sadržaja. Drugim riječima, tek kada mikrorobot postane vidljiv, upravljiv i farmakološki koristan, počinje nalikovati nečemu što bi jednoga dana moglo ući u učinkovitu kliničku primjenu.

Bakterije, tumori i pluća

Biohibridni pristupi otvaraju još neobičnije mogućnosti. U radu iz Nature Communications iz 2024. istraživači su koristili magnetotaktičke bakterije – prirodno magnetske mikroorganizme – kao žive mikrorobote za ciljano nakupljanje u tumorskom tkivu. Kombiniranjem rotirajućih magnetskih polja i statičkih selekcijskih polja uspjeli su prostorno ograničiti djelovanje i povećati nakupljanje bakterija u mišjem tumorskom modelu [3]. Taj pristup još uvijek ne znači da će bakterije već sutra postati standardna onkološka dostavna služba, ali pokazuje koliko se široko pojam mikrorobota danas rastegnuo: od sintetskih kapsula do živih mikroorganizama koji postaju terapijski vektori.

Još jedan zanimljiv smjer je primjena u respiratornom sustavu, u plućima. Istraživanje iz 2025. opisalo je biohibridne mikrorobote na bazi algi, zapakirane u aerosolne čestice dovoljno sitne da dopru do najužih, dubokih dišnih putova. Dakle, riječ je o tako malenim mikrorobotima da su inhalabilni (može ih se udisati na inhalator). Nakon raspršivanja zadržali su pokretljivost, ostajali u plućima dulje od pet dana i služili za dostavu antibiotika vankomicina u mišjem modelu akutne upale pluća izazvane vrlo otpornim sojem bakterija (MRSA pneumonija) [4]. To je vrlo privlačno u konceptualnom smislu: terapijski mikroroboti se ne moraju uvijek unijeti kateterom ili injekcijom, nego se mogu udahnuti kao sofisticiranija verzija inhalacijske terapije.

Naravno, svaka takva ideja odmah vuče za sobom niz novih pitanja. Što se događa s biološkim nosačem nakon završetka djelovanja? Kako se sprječava neželjena imunosna reakcija? Može li se doza dovoljno precizno kontrolirati? Kako se takav proizvod uopće regulira – kao lijek, biološki pripravak, medicinski uređaj ili sve to odjednom? Regulatorna tijela i farmakološka legislativa ne vole hibridne definicije; preferiraju dobro organizirane i uredno podijeljene pretince. A mikroroboti su zasad prilično nedefinirani stanari pretinaca i zakonskih regulativa.

Gdje se mikroroboti danas najviše istražuju? Najaktivnija područja su ciljana dostava lijekova, tromboze, lokalne infekcije i biofilmovi, tumori, plućne bolesti, regenerativna medicina i teško dostupni anatomski prostori poput cerebrospinalnog sustava. Većina tih primjena još je u pretkliničkoj fazi, ali smjer je jasan: terapiju učiniti lokalnijom, preciznijom i manje sistemski rasipnom.

Što stoji između laboratorija i bolnice?

Popis prepreka na putu od laboratorijskih eksperimenata do kliničke primjene mikrorobota nije nimalo kratak.

Prvo, mikrorobot mora biti biokompatibilan: ne smije izazvati neprihvatljiv imunosni odgovor, toksičnost, trombozu, fibrozu ili dugoročno nakupljanje materijala.

Drugo, mora se moći pratiti u tijelu. Terapijski sustav koji se ne vidi nije ugodna spoznaja ni liječniku ni zakonodavnom regulatoru, a najmanje je ugodna spoznaja pacijentu.

Treće, mora se moći kontrolirati u stvarnim biološkim uvjetima, gdje krv teče, tkiva se miču, anatomija varira, a živi pacijent nije standardizirani i idealizirani statistički model sa slajda na konferencijskoj prezentaciji rezultata.

Četvrto, proizvodnja mora biti ponovljiva: svaki novi milijun mikrorobota mora biti dovoljno sličan prethodnom milijunu. To u laboratorijskom okružju možda zvuči banalno, ali u konkretnoj proizvodnji medicinskih pripravaka banalnost brzo postaje okrutna logistika i skupocjena glavobolja.

Peto, svaki takav sustav mora dokazati ne samo da djeluje, nego da djeluje bolje, sigurnije ili korisnije od postojećih terapija. Medicina ne uvodi novu tehnologiju zato što je elegantna, nego zato što mijenja ishod – i to na bolje.

Doc

Najvažnije je ipak zadržati mjeru. Mikroroboti neće uskoro zamijeniti liječnike, kirurge, lijekove ni rehabilitaciju. Neće sami „popravljati” tijelo kao servisna ekipa iz animiranog filma. Ako uđu u medicinu, vjerojatno će postati nova vrsta alata: nešto između lijeka, katetera, biomaterijala, stanične terapije i upravljivog implantabilnog sustava. To uopće nije mala promjena, ali ipak nije ni svemoguća čarolija.

Što još treba riješiti prije primjene u ljudi? Potrebno je dokazati dugoročnu sigurnost, razgradnju ili eliminaciju materijala, precizno navođenje u ljudskom tijelu, mogućnost slikovnog praćenja, standardiziranu proizvodnju, stabilnost pripravka, regulaciju doze i stvarnu kliničku korist. Put od akvarijske zebrice i laboratorijskog miša do ljudskog pacijenta nije dugačak samo tri mikrometra, nego nekoliko godina vrlo temeljitih, napornih (i skupih!) istraživanja.

Medicina na mikrometarskoj skali

Najnoviji NPCbotovi za regeneraciju leđne moždine opisani u ovom istraživanju na ribicama i miševima ipak još nisu lijek za paralizu. Barem ne danas, ne u ljudi i ne izvan eksperimentalnog okruženja. Ali jesu važan dokaz da se mikrorobotika pomaknula dalje od demonstracije kretanja sitnih objekata pod mikroskopom [5]. U ovom slučaju mikrorobot ima biološki teret, magnetsko navođenje, lokalnu stimulaciju i mjerljiv funkcionalni učinak u životinjskim modelima. To je već ozbiljna i vrlo obećavajuća kombinacija.

Šire gledano, medicinska mikrorobotika ulazi u fazu u kojoj se više ne pita samo može li se nešto mikroskopsko pomicati kroz tijelo, nego može li to nešto obaviti smislen terapijski posao. Može li dovesti lijek do tromba? Može li povećati nakupljanje terapije u tumoru? Može li prodrijeti u pluća inhalacijom? Može li pomoći stanici da na pravom mjestu postane ono što treba postati?

Odgovori su zasad pretklinički, djelomični i oprezni. Ali više nisu nalik naivnim filmskim sci-fi maštanjima. U znanosti se trenutak kada se neka ideja iz mašte preseli u prostor u kojem počinje ozbiljan posao smatra ključnim, pa i prijelomnim. Jednoga bi dana rečenica „Doktore, imam robota u leđnoj moždini” mogla prestati zvučati kao početak lošeg SF-vica – i početi zvučati kao opis vrlo specifičnog, strogo kontroliranog medicinskog postupka.

Literatura

[1] Ye H., Zang J., Zhu J. et al. Magnetoelectric microrobots for spinal cord injury regeneration. Nature Materials, 2026.

[2] Landers F., Hertle L., Pustovalov V. et al. Clinically ready magnetic microrobots for targeted therapies. Science, 2025.

[3] Mirkhani N., Christiansen M. G., Gwisai T. et al. Spatially selective delivery of living magnetic microrobots through torque-focusing. Nature Communications, 2024.

[4] Li Z., Guo Z., Zhang F. et al. Inhalable biohybrid microrobots: a non-invasive approach for lung treatment. Nature Communications, 2025.

[5] Iacovacci V. et al. Medical Microrobots. Annual Review of Biomedical Engineering, 2024.