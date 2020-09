E-skin, umjetna robotička koža: osjeća, reagira, regenerira

Kao i cijelo naše tijelo, naša je koža produkt milijuna godina evolucijskog usavršavanja koje ju je oblikovalo u ingeniozno dizajniran, učinkovit i robustan, a profinjen i multifunkcionalan organ: ona nas štiti od izvanjskih okolišnih ekstrema, kemikalija i traume, regulira temperaturu i količinu vode i elektrolita u tijelu, snažan je protektivni dio našeg imunološkog sustava, samostalno se regenerira nakon oštećenja, i još nam povrh svega služi kao filigranski precizan senzorički input pomoću kojega osjećamo dodir, vibracije, pritisak, bol, vlagu, hladnoću i toplinu.

Ljudska koža: složena multifunkcionalnost u samo par milimetara debljine

Zbog guste mreže osjetilnih tjelešaca i preko 70 kilometara živčanih vlakana koji ju spajaju s mozgom, senzorička rezolucija naše kože na vršcima prstiju i usnama je impresivna: sposobna je raspoznati dodirnute objekte koji se razlikuju u samo jednom površinskom sloju molekula.

Osjeti poput boli, topline, hladnoće ili dodirivanja objekata raznih fizikalnih svojstava (mekih, tvrdih, glatkih, oštrih), u našoj koži aktiviraju živčane završetke smještene u donjem sloju (dermis), a kožni živci te raw data pakete mikroelektričnih impulsa potom prenose u za to namijenjen centar u mozgu, gdje ih se dekodira u prepoznatljive obrasce osjeta.

Senzibilitet na 9.000.000 Hz

Promatrajući tako uvjerljive performanse ljudske kože, podatak da su znanstvenici dizajnirali još učinkovitiju umjetnu kožu zvuči poput znanstvene fantastike: inspirirani ljudskim živčanim sustavom, istraživački tim Sveučilišta u Singapuru stvorio je „elektronsku kožu“ (e-skin) koja je sposobna precizno detektirati i signalizirati iste osjete, no koja preko 1.000 puta brže prima i šalje senzorne signale od onih koje ljudska koža šalje u mozak.

U kontaktu s različitim objektima, e-koža je sposobna u roku od 10 milisekundi s visokom pouzdanošću prepoznati njihov oblik, teksturu i tvrdoću. Poput „prave“, umjetna koža je sposobna osjetiti dodir, temperaturu, pritisak i vlažnost. To svojstvo je već u samom startu istraživanja prepoznato kao izvrstan potencijal za primjenu na humaniziranim robotima, kojima bi ubuduće moglo omogućiti osjetilnu komunikaciju s okolišem.

Minijaturizirani senzorički elektronski sklop kakav se ugrađuje u elastični materijal e-kože

Osjetilna tjelešca i živčani završeci ljudske kože prepoznaju i šalju signale frekvencijom do najviše tisuću puta u sekunda: iza svakog odaslanog impulsa, živčana stanica i osjetilno tjelešce trebaju vrlo kratak (no mjerljiv) recovery-time od par milisekundi, tijekom kojega u smislu prepoznavanja i slanja novih impulsa predstavljaju „zonu mrtvog signala“. Nasuprot tome, najnovija verzija singapurske e-kože signale prepoznaje i prenosi frekvencijom od nezamislivih 9.000.000 Hz, što ju čini do sada najbržom bio-elektroničkom zamjenom za neko živo tkivo ili organ.

Osjeti i regeneracija

Ono što su živčani spletovi u dermisu ljudske kože, u elektronskom živčanom sustavu je izrađeno u formi guste mreže senzora uzajamno serijski povezanih ultratankim električnim vodičem. Na taj način svi senzori simultano šalju osjetilne podatke a pritom nastavljaju funkcionirati bez potrebe za bilo kakvim vremenom oporavka i „mrtvim zonama“.

Prozirna, elastična, izdržljiva i osjetljiva: e-koža na testiranju naprezanja

Nedavno smo pisali i o polimerima sa sposobnošću samoizlječenja, koji se regeneriraju nakon oštećenja, a mogu se izrađivati i u mekanoj, elastičnoj verziji koja savršeno imitira svojstva ljudske kože. Kombinacija pametne, senzorički osjetljive e-kože s polimerima koji izgledaju poput kože i sami zarastaju kada ih se ošteti, savršen je kandidat za dizajniranje realističnih protetskih udova koji ne samo da izgledaju „kao živi“, već osjete dodir, toplinu, pritisak i temperaturne promjene još preciznije i kvalitetnije od živih udova.

Osim kao visokofunkcionalna zamjenska koža za amputirane dijelove tijela, e-koža ima višestruki potencijal za primjenu na području robotike, gdje bi omogućila razvoj strojeva upogonjenih AI- softverom koji na temelju senzoričkih podataka o okolišu i predmetima ima sposobnost prilagođavanja svojih reakcija u milisekundama, daleko brže od bilo kakvih ljudskih refleksa.

Robotička koža od tekućeg metala

Pa čak ni to nije sve: na Sveučilištu California u Los Angelesu (UCLA) tim istraživača je kreirao silikonsku „kožu“ sposobnu za prepoznavanje i vrlo precizno mapiranje nekolicine istovremenih a kvalitativno različitih osjeta - nježnog dodira, ekstremnih udaraca i vibracija. U tanke slojeve silikonskog materijala ugradili su mikrokanaliće ispunjene konduktivnim tekućim metalom, te potom takvom „kožom“ obložili robotiziranu šaku.

Tanka, fleksibilna i izdržljiva mreža senzora ugrađena u elastični materijal umjetne kože

Kada se takvim prstom klizi po površini nekog predmeta, glatkoća ili hrapavost površine mijenjaju protok elektriciteta kroz tekući metal u kanalićima, stvarajući signale koje računalo „prevodi“ u obrasce za prepoznavanje fizikalnih svojstava dodirnutog predmeta, baš kao što se mikroelektrični podaci iz ljudskih kožnih senzora „prevode“ u moždanim centrima.

Usavršavanjem e-kože i tehnologije koja stoji iza njene izrade, kao i softvera i računala sposobnih za svrhovitu obradu visokofrekventnog inputa perifernih podataka iz njenih senzora, sve smo bliže trenutku u kojem će svaka maštovita cyborg-fiction-tehnologija iz znanstvenofantastičnih novela i filmova biti dosegnuta, pa i prevaziđena u stvarnosti.