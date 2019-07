Novi lijek za migrenu je u završnoj fazi odobravanja za kliničku primjenu

U uglednom stručnom časopisu The New England Journal of Medicine su prije tri dana (11. srpnja) objavljeni rezultati opsežnog kliničkog ispitivanja učinkovitosti nove generacije lijekova za ublažavanje migrenske glavobolje. Lijek generičkog imena rimegepant trenutno čeka odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove (FDA, Food and Drugs Administration) za široku kliničku uporabu. Studija kliničke djelotvornosti rimegapanta provedena je na Odjelu za neurologiju Medicinskog fakulteta Montefiore, Bronx, New York.

Suicidalne glavobolje

Migrenska glavobolja zahvaća između 12% i 14% svjetske populacije (oko milijardu ljudi!). Subjektivno opisano, migrena je - potvrdit će vam svatko onaj tko ju je iskusio - paklena patnja. Objektivno i faktografski, ona je kronični neurološki poremećaj definiran periodičnim iznenadnim napadajima vrlo intenzivne glavobolje često praćene brojnim, ekstremno neugodnim simptomima: jezivim osjećajem nadolaska migrene - tzv. aurom, snažnom mučninom, povraćanjem, općom slabošću, ekstremnom preosjetljivošću na svjetlo (fotofobija) i zvukove (fonofobija), te izraženim osjećajem beznađa i nemoći.

Više od tri četvrtine osoba koje pate od migrene proživljava barem jedan napad migrene mjesečno, a više od polovice njih je tijekom napadaja teško narušenog općeg stanja, onesposobljeno za mentalne ili fizičke aktivnosti i komunikaciju. Patnja zbog migrene nije bezazlena stvar: osobe s jakom aurom prije migrenskog napadaja statistički su značajno sklonije depresiji i suicidu. Migrena je sedma na popisu najčešćih akutnih invalidizirajućih stanja u radno sposobnoj populaciji.

Osim klasičnih analgetika i ergotaminskih derivata, trenutno se u farmakološkom smislu najučinkovitijim lijekovima protiv migrene smatraju triptani (sumatriptan, eletriptan, rizatriptan), koji su u medicinsku praksu uvedeni 1990-ih. Triptani djeluju na akutne migrenske napadaje stimulacijom serotoninskih receptora, što smanjuje upalnu komponentu i uzrokuje vazokonstrikciju (sužavanje krvožilja). No, triptani ne pomažu svakome, a nerijetko su praćeni teško podnošljivim nuspojavama, te ih - budući da sužavaju krvne žile - ne smiju uzimati osobe s kardiovaskularnim bolestima.

Ljudi kojima triptani ne pomažu, kao i oni koji triptane ne smiju uzimati, mogli bi imati koristi od nove klase lijekova čiji je glavni predstavnik ranije spomenuti rimegepant. Ta skupina lijekova se naziva gepanti. Oni djeluju na stanične receptore za protein CGRP koji se oslobađa tijekom napadaja migrene i uzrokuje najizrazitiji migrenski simptom: žestoku glavobolju. Gepanti blokiraju vezivanje CGRP-a na stanične receptore, čime ublažavaju bol i druge migrenske simptome.

Nesavršeno poboljšanje

U ovom istraživanju (provedenom u 49 medicinskih centara u SAD-u) procijenjena je učinkovitost rimegepanta randomiziranim dvostruko slijepim ispitivanjem u koje je uključeno više od 1.000 muškaraca i žena s migrenskim glavoboljama. Sudionici ispitivanja su tijekom napadaja migrene - kada bi bol dosegla umjereno do visoku razinu - uzimali ili tabletu rimegepanta ili placebo-tabletu, ne znajući troše li pravi lijek ili placebo. Svi ispitanici su redovito vodili elektronski dnevnik u kojem su odgovarali na pitanja o intenzitetu boli i pojavi drugih pratećih simptoma migrene, uključujući nagon na povraćanje i preosjetljivost na svjetlo i jake zvukove.

Rezultati obrade anketnih podataka iz elektronskih dnevnika pacijenata pokazali su da rimegepant ima statistički značajno veću učinkovitost u zaustavljanju migrenske boli od triptanskih preparata i placeba, kako u smislu smanjenja intenziteta, tako i po pitanju brzine djelovanja. Još uvjerljiviji rezultati su zabilježeni u smanjivanju pratećih simptoma fotofobije, fonofobije i osjećaja mučnine.

Premda su se pokazali učinkovitiji od dosadašnjih skupina antimigrenskih lijekova, ni blokatori CGRP (gepanti) nemaju apsolutnu učinkovitost, odnosno ne smiruju migrenske napadaje kod svih pacijenata. Ipak, njihovim uvođenjem u medicinsku praksu proširit će se lepeza dostupnih farmakoloških pripravaka za liječenje migrene. (edit: Naknadno doznajem kako neurolozi i u nas kod nekih pacijenata unazad par mjeseci primjenjuju jedan od novih blokatora CGRP, i to u formi potkožne (supkutane) injekcije. Rimegepant je pak oralni oblik, u tabletama).

Osim u nove lijekove, velike nade se polaže i u nefarmakološke metode, kao što su tzv. neuromodulacijski postupci: transkutana supraorbitalna ili vagalna stimulacija ('vagalna', a ne 'vaginalna'!), te pulsna magnetna transkranijalna ili sfenopalatinalna stimulacija, za opis kojih bi bio potreban zaseban tekst.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Od posla se opušta antistresnim aktivnostima: od pisanja svojevremeno popularnih tekstova i ilustracija u tiskanom izdanju časopisa BUG, crtkanja grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, te fejsbučkog blogiranja o craft-pivima, životnim neistinama i medicinskim trivijama, sve do pasioniranog kuhanja posve probavljivih jela i sviranja slabo probavljivog bluesa.