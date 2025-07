U skromnoj sobi bolnice Toronto General Hospital, 14. siječnja 1922., prvi put u povijesti je ljudskom biću injiciran pročišćeni ekstrakt goveđeg inzulina. Bio je to jedan od onih trenutaka koji se danas smatraju ključnim prekretnicama u medicinskoj znanosti: dječaku Leonardu Thompsonu, teško bolesnom od dijabetesa tipa 1 (što je do tada gotovo beziznimno značio smrtnu presudu), razina šećera u krvi je nakon primjene inzulina dramatično pala u granice normale, a on se unutar 24 sata čudesno probudio iz do tada nepovratne teške dijabetičke kome.