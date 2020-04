Pomozite znanstvenicima igranjem mini-igre unutar Borderlandsa 3

Da igre ne moraju biti samo za dangubljenje i trošenje vremena pokušat će dokazati Gearbox. Od sinoć je dostupna nova igra unutar Borderlandsa 3 koju je razvojni tim pripremio u partnerstvu s istraživačima i znanstvenicima koji rade za McGill University, Massively Multiplayer Online Science i The Microsetta Initiative at UC San Diego School of Medicine.

Borderlands Science poziva igrače da ispravljaju greške koje kod DNA sekvenciranja rade računala i time pomognu znanstvenicima da mapiraju mikrobe koji se nalaze u našim tijelima. „Mi Borderlands Science doživljavamo kao priliku za korištenje popularnosti Borderlandsa 3 za društvenu dobrobit. Borderlands Science je premosnica između zabave i zdravlja: inovativna igra unutar igre, koja ima ljestvice, sustav progresije i nagrade i u kojoj vrijeme koje utrošite daje konkretne podatke koji će se koristiti u unapređivanju istraživanja, liječenju bolesti i koji će pomoći široj medicinskoj zajednici“, rekao je suosnivač Gearboxa, Randy Pitchford.

Za objašnjavanje svega s čime će ova igra pomoći, Gearbox je pripremio trailer u kojem je poznata glumica iz Teorije velikog praska i znanstvenica Dr. Mayim Bialik posudila svoj glas za projekt. The Microsetta Initiative je prikupila na desetke tisuća uzoraka stolice, izvukla DNA mikroba koji se nalaze u nama i zatim odradila sekvenciranje. One greške koje su računala kod analize napravila ćete vi ispravljati rješavanjem zagonetki na Sanctuaryju III. Nećete uvijek moći naći savršenu kombinaciju, ali sve pomaže.

Ekipa koja je smislila ovaj projekt smatra da će igrači ovako znanstvenicima uštedjeti na stotine tisuća sati rada i još uz to napraviti nešto jako dobro. Da ne bi ispalo da zagonetke rješavate besplatno, Borderlands Science ima sustav leveliranja i dobivat ćete resurse za kupovinu kozmetičkih dodataka i ostalih stvari za ukrašavanje svojih Vault Huntera unutar Borderlandsa 3.

Za igranje Borderlands Sciencea morate imati najnoviju igru u looter shooter serijalu i imati pristup bazi Sanctuary III. Ako ste te dvije stvari riješili, morate pronaći arkadni kabinet na kojem se igra nalazi i krenuti s igranjem. Borderlands 3 možete nabaviti za PC, koji je nedavno osim na Epic Games Storeu postao dostupan i na Steamu, PlayStation 4 i Xbox One, a sve informacije o osnovnoj igri pronaći ćete ovdje. Sve ostale poveznice na spomenute institute, više o metodama i svemu ostalom možete pročitati u službenoj objavi.