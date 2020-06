Sedamdeseti rođendan IRB dočekuje uz veliku investiciju iz europskih strukturnih fondova

OZIP - Biomedicinska platforma, projekt Onda arhitekture

Uskoro će se navršiti sedam godina od pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, a ovu obljetnicu Institut Ruđer Bošković (IRB) dočekuje s portfeljem od čak 29 projekata financiranih u sklopu programa EU-a za istraživanje i inovacije OBZOR 2020, ugovorne vrijednosti za IRB od 14,6 milijuna eura. Povrh toga, do kraja godine IRB očekuje investiciju od 72 milijuna eura iz europskih strukturnih fondova, što je najveće ulaganje u istraživačku infrastrukturu u RH u posljednjih 30 godina, te prvo značajnije ulaganje u infrastrukturu IRB-a od njegovog osnutka.

Riječ je o projektu Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP), čije je financiranje predviđeno iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' 2014. - 2020. Upravljačko tijelo za provedbu ovog strateškog projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije (MRRFEU), dok je provedbeno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO). Potpisivanje Ugovora koji će označiti početak dugoočekivanih radova na IRB-u očekuje se tijekom ovog ljeta.

IRB je svoj put do projekta O-ZIP gradio još u okviru europskih pretpristupnih fondova te nastavio preko projekata prekogranične suradnje, projekata Hrvatske zaklade za znanost, projekata iz programa FP7 i OBZOR 2020 pa sve do niza strukturnih projekata, uključujući i one financirane iz Europskog socijalnog fonda.

Sredstvima iz navedenih programa financiranja IRB je ojačao svoj istraživački potencijal i unaprijedio kvalitetu istraživanja, osnažio partnerstvo s gospodarstvom, ostvario status poželjnog poslodavca doktorandima, znanstvenicima-povratnicima, ali i uglednim inozemnim znanstvenicima te značajno doprinio priljevu mozgova u RH.

Ovu tvrdnju potkrepljuje ljudski potencijal od preko 550 znanstvenika i istraživača, s gotovo 200 doktoranada i 40 inozemnih znanstvenika, kao i činjenica da je trećina od ukupnog broja znanstvenika-povratnika u RH zaposlena upravo na IRB-u.

Još od svog uspješnog sudjelovanja u europskim pretpristupnm fondovima IRB se čvrsto pozicionirao kao vodeći znanstveno-istraživački institut u RH po povlačenju europskih sredstava. U tom smislu, kao i u kontekstu priljeva mozgova i suradnji s gospodarstvom, IRB je izgradio status strateškog partnera hrvatske Vlade.

Upravo je na takvom snažnom partnerstvu zasnovan i kapitalni projekt IRB-a O-ZIP.

''Projekt O-ZIP je kruna višegodišnjeg rada i uspjeha naših znanstvenika te ključan dio strategije IRB-a ka još intenzivnijem otvaranju gospodarstvu. Zahvaljujući ovom projektu mi ćemo imati priliku po prvi puta nakon sedam desetljeća obnoviti infrastrukturu Instituta te nabaviti neophodnu sofisticiranu opremu koja će biti na raspolaganju široj znanstveno-akademskoj zajednici te našim partnerima u industriji.

O-ZIP je po veličini financiranja iz europskih strukturnih fondova trenutno četvrti strateški projekt u RH i najveće ulaganje u znanstvenu infrastrukturu u posljednja tri desetljeća. Uzmemo li u obzir stroge kriterije EU-a za dodjeljivanje sredstava ovakvim strukturnim projektima, postaje evidentno da je navedeni projekt IRB mogao realizirati jedino u snažnom i kontinuiranom partnerskom odnosu s Vladom i nizom ministarstava, osobito s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja.'' – naglasio je dr. sc. David M. Smith, ravnatelj IRB-a.

''U trenutku kad se cijeli svijet bori s pandemijom koronavirusa postajemo svjesni više nego ikada koliko je važno osigurati domaćim znanstvenicima uvjete za rad kakve imaju njihovi kolege na europskim i svjetskim institucijama. Samo tako naši će znanstvenici moći pravovremeno odgovoriti na aktualne izazove kako po pitanju sigurnosti i zdravlja naših građana, tako i gospodarskog napretka zemlje.

U tom smislu, pozitivna odluka o ovom kapitalnom ulaganju iz strukturnih fondova nedvojbeno potvrđuje da su europski i domaći centri odlučivanja prepoznali sposobnost i potencijal znanstvenika IRB-a.'' – zaključio je dr. Smith.

Dugoočekivana investicija stiže kao svojevrsni poklon znanstvenicima IRB-a u godini u kojoj ovaj najveći hrvatski znanstveni institut slavi svoj 70. rođendan.