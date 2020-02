Sretan vam 2. veljače, Retraction Day!

Deseta obljetnica povlačenja falsificiranog "znanstvenog" članka A. Wakefielda iz časopisa The Lancet simbolički se obilježava u znak podsjećanja na potrebu i obvezu dosljednost i poštenje u znanosti

Na današnji dan prije točno deset godina znanstveni časopis The Lancet povukao je znanstveni članak kojega je 1998. objavio Andrew Wakefield, a radi kojega je cjepivo MMR (Mo-Pa-Ru) protiv ospica, zaušnjaka i rubeole povezano s autizmom i crijevnim upalama.

Zdravstvena šteta svjetskih razmjera

Odluka o uklanjanju tog teksta iz znanstvene literature donesena je nakon što je u desecima opsežnih i temeljitih studija potaknutih Wakefieldovim tvrdnjama, nedvojbeno dokazano da cjepivo nije povezano s pojavnošću autizma i kolitisa, te nakon što je provedena istraga kojom je utvrđeno da je Wakefield lagao, izmišljao i falsificirao podatke u studiji i da je za to istraživanje primio novac od odvjetnika koji su vodili parnice u kojima se pokušavalo povezati cjepiva s određenim bolestima.

Isječci novinskih naslova na dan povlačenja Wakefieldovog teksta iz The Lanceta

U znanstvenim krugovima cijelog svijet se unazad nekoliko godina upravo 2. veljače obilježava kao "Retraction Day", dan kada se znanstvena zajednica službeno ogradila od antivakserskih tvrdnji.

Šteta koju je Wakefield svojim falsificiranjem znanosti, širenjem lažnih informacija i pohlepom za novcem nanio ljudima i djeci diljem svijeta je nemjerljiva: od objave u The Lancetu 1998. do povlačenja članka 2010., u samo dvanaest godina, diljem svijeta su očajni roditelji djece s poremećajima iz autističnog spektra prevareni i podmuklo zavedeni izmišljenim lažnim Wakefieldovim podacima, a svijetom se proširio protu-cijepni (antivakserski) pokret zbog kojega je u brojnim državama, pa i u Hvatskoj, došlo do pada postotka cijepljene djece, s posljedicama koje su više nego tragične.

Reproducibilnost: ponovi, ako možeš...

Wakefield, umjesto da novcem skupljenim od prevarenih roditelja autistične djece opere ljagu sa svoga imena znanstvenim dokazima, radije putuje svijetom, drži govore (i ponešto ostavlja "za crne dane")

I danas, još uvijek, deset godina nakon što je Wakefield na sudu priznao svoju laž i oduzeta mu je liječnička licenca, antivakserski sljedbenici odbijaju cijepiti djecu, iako je ova lažna studija brojnim dokazima označena kao prevara, a stotine tekstova koji su uslijedili su potvrdili da je cijepljenje kao metoda prevencije bolesti učinkovito i sigurno, uz minimalne nuspojave.

Wakefield je potom imao 10 godina i beskonačnu količinu novca i materijalnih uvjeta (jer antivakseri cijeloga svijeta ga bogato financijski podupiru) da još jednom u kontroliranim uvjetima provede svoje istraživanje i objavi ponovljive, reproducibilne rezultate, a time dokaže da je bio u pravu, opere svoje ime i začepi usta svima koji tvrde da cjepiva i autizam nemaju uzročno-posljedičnu povezanost.

Naravno, to nije učinio, niti namjerava pokušati.

Ipak, povlačenje njegove zločinačke laži iz znanstvene literature velik je korak prema boljem razumijevanju znanstvenih istraživanja, naučnih dokaza i napretka temeljenog na provjerenim činjenicama.

Stoga, sretan vam Dan povlačenja, Retraction Day.

​ Igor „Doc“ Berecki je pedijatar je na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Od posla se opušta antistresnim aktivnostima: od pisanja svojevremeno popularnih tekstova i ilustracija u tiskanom izdanju časopisa BUG, crtkanja grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, te fejsbučkog blogiranja o craft-pivima, životnim neistinama i medicinskim trivijama, sve do pasioniranog kuhanja posve probavljivih jela i sviranja slabo probavljivog bluesa.