Tko se više igra, bit će pametniji: djeca, videoigre i digitalna inteligencija

Association of Video Gaming With Cognitive Performance Among Children (JAMA, 2002) - djeca koja su igrala videoigre tri ili više sati dnevno postigla su bolje rezultate na kognitivnim testovima koji su mjerili kontrolu impulsa i radnu memoriju, a funkcionalna MRI snimanja su pokazala veću aktivnost u regijama mozga povezanim s pažnjom i memorijom.

The Benefits of Playing Video Games (Am Psychol, 2014) - pregled istraživanja koja ukazuju da igranje videoigara može poboljšati kognitivne sposobnosti poput prostorne navigacije, rezoniranja, memorije i percepcije, te mogu potaknuti prosocijalno ponašanje i emocionalnu otpornost kod djece i adolescenata.

Is time spent playing video games associated with mental health, cognitive and social skills in young children? (Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2016) – u istraživanju na 3.000 djece od 6 do 11 godina iz šest europskih zemalja zabilježena je povezanost između igranja videoigara i boljih intelektualnih funkcija te školskog uspjeha, a djeca nisu imala povećan rizik od mentalnih zdravstvenih problema.

Children’s social problem-solving skills in playing videogames and traditional games: A systematic review (Educ Inf Technol, 2023) - sustavna analiza utjecaja igranja videoigara i tradicionalnih igara na socijalne vještine rješavanja problema kod djece, čiji rezultati sugeriraju da obje vrste igara mogu pozitivno utjecati na razvoj tih vještina, pri čemu videoigre pružaju platformu za poboljšanu suradnju i komunikaciju među vršnjacima.

The Association Between Adolescent Well-being and Digital Technology Use (Nature, 2019) - analizira povezanosti između korištenja digitalne tehnologije (uključujući videoigre) i zdravstvene, mentalne i socijalne dobrobit, provedena na 120.000 adolescenata u Ujedinjenom Kraljevstvu, autori zaključuju da umjerena upotreba digitalne tehnologije nije štetna za adolescente, nego ima neutralan ili pozitivan učinak.