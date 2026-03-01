Tko sve može preživjeti put kroz svemir?

Svemir je nemilosrdna kombinacija sušare i sterilizatora, ali i zemaljska menažerija raspolaže ekipom žilavih igrača: mahovina u sporama, tardigrade u „off-modu”, oklopljeni lišajevi i bunkerirane bakterije

Kad se spomene otvoreni svemir, većina ljudi instinktivno zamišlja dvije scene: vakuum koji u sekundi usisa sve što je nije zaštićeno čvrstim oklopom – i Sunce koje poput gigantske germicidne lampe izravno prži ultraljubičastim valnim duljinama. Premda to uopće nije pogrešna mentalna slika, u njoj ipak nedostaje i treća stavka: neki zemaljski organizmi se, kao iz nekog evolucijskog inata, ponašaju kao da za njih svemirski uvjeti znače samo malo pretjeraniju kombinaciju saharske žege, besplatnog rendgena i loše sreće.

Mahovina koja je preživjela

Najnoviji povod za kontemplativna promišljanja o prolaznosti i krhkosti života (ne samo na ovom planetu, nego i u svemirskoj beskonačnosti) stigao je iz istraživanja opisanog u radu nedavno objavljenom u znanstvenom časopisu iScience: mahovina Physcomitrium patens (točnije - njezine spore) provele su 283 dana izložene uvjetima otvorenog svemira, izvan Međunarodne svemirske postaje (ISS), pa se vratile na Zemlju i – u velikom postotku – normalno nastavile životni ciklus.

Ovo zvuči kao da je „mahovina preživjela svemir”, što bi bio atraktivan novinski naslov koji se piše sam od sebe. Biologija je kao znanost ipak nešto profinjenija od senzacionalistički intoniranih naslova, no upravo u toj finesi i leži najbolji dio priče o „mahovini u svemiru”.

U spomenutom eksperimentu ključni junaci nisu oni mekani i vlažni zeleni listići koji fotosintetiziraju, nego njihove spore – i to spore koje se nalaze u sporangiju, svojevrsnoj prirodnoj kapsuli sporofita. To je važno jer sporangij nije samo „posudica za sjeme”, nego i sofisticirana zaštitna ambalaža: štedi vodu, štiti od UV-zračenja i mehanički čuva ono što je biljci najvažnije – mogućnost da se jednog dana, kad uvjeti opet postanu normalni, sve pokrene iznova.

Rezultat eksperimenta u kojem su spore mahovine izložene otvorenom svemiru obišao je svijet u jednoj rečenici novinskih vijesti: nakon 283 dana izvan ISS-a, velik dio uzoraka pokazao je visoku vijabilnost i vrlo dobre stope klijanja. U medijskim sažecima i izvještajima pojavljuju se brojke reda veličine „preko 80% vijabilno” i klijanje „oko visokih 80 do 90 posto”, ovisno o uvjetima filtriranja UV-zračenja, uz napomenu da su i uzorci potpuno izloženi UV-zračenju zadržali iznenađujuće visoku sposobnost klijanja.

Drugim riječima: svemir jest bio brutalan (omiljeni pridjev s novinske naslovnice), ali i spore su bile spremne. Ne zato što je svemir benigniji nego što izgleda, nego zato što su spore biološki dizajnirane da prežive ono što bi „aktivno” živo biće teško podnijelo čak i na Zemlji: dehidraciju, ekstremne temperature i udare zračenja.

Tardigrade: prve životinje koje su „prošetale” vakuumom

Ako su sporangiji mahovine dobra praktična demonstracija izdržljivosti biljnog „suhog pakiranja” u svemiru, tardigrade su pionirski testni primjerak izdržljivosti životinjskog svijeta (ukoliko ne računamo pse, majmune, muhe i astronaute -- koji tamo ipak nisu bili poslani s ciljanom namjerom da se provjeri jesu li sposobni preživjeti ledeni vakuum i solarnu radijaciju).

Tardigrade su mikroskopske životinje, popularno zvane i „vodeni medvjedići”, a poznate su po kriptobiozi: kad im u životu postane loše, oni praktički ugase svoj metabolizam, izgube gotovo svu vodu i prelaze u survival mode kojega biolozi nazivaju „tun” (bačvica) – stanje koje više nalikuje biološkom USB-sticku nego životinji; naizgled neživo pakiranje koje u sebi čuva zapisane upute za život.

Zašto „vodeni medvjedići”? Naziv je prijevod njemačkog Wasserbär – „mali vodeni medvjed”. Uveo ga je 1773. J. A. E. Goeze, navodno zato što sa svojjih osam zdepastih nožica hodaju kao minijaturne medvjeđe karikature. Kasnije je Spallanzani skovao i latinski naziv: Tardigrada – „spori hodači”.

Europska svemirska agencija (ESA) je još 2008. izvijestila da su tardigrade u eksperimentima povezanim s misijom FotonM3 bile prve životinje koje su preživjele izloženost otvorenom svemiru. Preživljenje je bilo znatno bolje kod jedinki koje nisu bile direktno izložene punom spektru UV-zračenja, što je opet lekcija o svemiru: vakuum se nekako i preživi u „spavajućem”, dormantnom stanju, ali prženje na punom UV-spektru bez atmosferskog štita predstavlja posebnu razinu kažnjavanja.

Tardigrade su zato postale simbol jedne zgodne biološke dosjetke: granica između „živog” i „neživog” u ekstremnim uvjetima ponekad više nalikuje na prekidač nego na konačnu presudu – metabolizam se privremeno ugasi, stanična i tkivna struktura sačuvaju, a život se, kad se uvjeti poprave, ponovno „reboota” i podigne sve sustave kao da su samo bili na privremenoj pauzi, u sleep modu.

Lišajevi: oklopljena energetska simbioza

Lišajevi su posebni dio biološkog carstva jer nisu „jedan organizam” nego simbioza – najčešće su kombinacija gljive i alge (ili cijanobakterije). A upravo taj kompozitni karakter pruža im evolucijski-bioinženjersku „dodanu vrijednost”, svojevrsnu oklopnu kvalitetu: gljivični dio stvara stabilnu strukturu i zaštitu, dok fotosintetski partner (alga ili bakterija) daje energiju kad god to dopuštaju uvjeti.

U programima poput ESA-inog BIOPANa (biološki „pretinac” na ruskim kapsulama Foton, koji se u orbiti otvori pa uzorke na nekoliko dana do tjedana izloži vakuumu i Sunčevu UV-zračenju, a zatim ih zatvori za povratak) te kasnijim ISS platformama tipa EXPOSE (dugotrajne ekspozicije mjesecima, s različitim filtrima/„prozorima” za UV i kontroliranim uvjetima) pokazano je da određeni lišajevi mogu preživjeti izloženost uvjetima otvorenog svemira i nakon povratka ponovno pokazati metaboličku aktivnost.

U klasičnim radovima o tim eksperimentima navodi se da se metabolička aktivnost može oporaviti vrlo brzo nakon rehidracije, te se ističe da vanjska kora lišaja predstavlja važan zaštitni sloj protiv UV-a. Lišaj je, u tom smislu, primjer izvrsnog „inženjerskog dizajna” prirode: tu su izolacijski slojevi, energetski pigmenti, građevni skelet, dehidracija kao strategija preživljavanja...

Svemir ne prašta, ali lišaj se ionako već na Zemlji ponaša kao da živi na rubu izdržljivosti – pa je donekle i bilo za očekivati da će tako izdržljiv ostati i kad se nađe u još zahtjevnijem okolišu.

Sjemenje klija nakon 18 mjeseci izvan ISS-a

Priča o biljkama u svemiru često se svodi na rajčice i zelenu salatu u hidroponici i PR-fotografije s astronautima koji ih uzgajaju. No, za fundamentalno pitanje otpornosti dakle je važnije – sjeme. Ono je prirodno predviđeno za dugo čekanje, pa makar to trajalo godinama, ponekad i desetljećima. I na Zemlji je glavni zadatak sjemena da preživi sušu, hladnoću i pretjerano dugu odsutnost idealnih uvjeta, a to znači da već u startu dolazi s evolucijski ugrađenim „paketom zaštite”: čvrstom ovojnicom, kemijskim „UV-filterima” i genetički usađenim biokemijskim ciklusima koja se znaju ponovno pokrenuti kad se voda i toplina napokon vrate. Sjeme je, ukratko, prirodni „sleep mode” biljaka – bez visokokapacitirane baterije, ali s vrlo dobrim algoritmima i hardverom za uspješan restart.

U radu objavljenom 2012. u časopisu Astrobiology testirano je klijanje sjemena nakon 18 mjeseci izloženosti u otvorenom svemiru izvan ISSa u kombinaciji vakuuma, UV-zračenja, kozmičkog zračenja i ekstremnih temperaturnih oscilacija. Od velikog broja izloženih sjemenki, dio je nakon povratka na Zemlju (i u zemlju) proklijao i izrastao u održive biljke – ali ne sve, i ne jednako. Stopa preživljenja i vitalnosti je jako ovisila o vrsti, o debljini i kemiji sjemene ovojnice te o prisutnosti „UV-screena” (pigmenata i zaštitnih spojeva), a najviše preživljenje u tom setu imalo je sjeme – duhana.

Ta različitost u stopama preživljavanja dobar je podsjetnik da „osnovna oprema” pod nazivom „sjeme” ne dolazi u jedinstvenom paketu: neke biljne vrste više investiraju u deblji oklop, neke u kemijske filtre, a neke u oboje – i baš te razlike u ambalaži postaju presudne kad se iz jednadžbe izbaci Zemljina atmosfera.

Zato svemir za sjeme jest ekstremno okružje, ali ne mora značiti i trenutačnu smrtnu presudu: ako je dio zračenja prigušen ili je sjemenska ovojnica odradila svoj posao štita, sjeme može izdržati dovoljno dugo da nakon povratka oživi i pokrene proces klijanja. Premda to ne zvuči tako dramatično i atraktivno poput medijskog naslova „Život pobjeđuje okrutni svemir”, u praksi znači nešto još konkretnije: evolucijska strategija čekanja ima domet i izvan vlastitog planeta.

A onda dolazi i astrobiologija i njezin „što ako?”: ukoliko sjeme može izdržati dug boravak u orbiti, tada ideja pasivnog svemirskog putovanja (u zasjenjenom komadiću stijene, u prašini, u pukotini meteorita) više nije čista znanstvena fantastika. To naravno nije dokaz da se takvo putovanje ikad dogodilo, niti tvrdnja da to zaista moguće – ali jest pokazatelj da je, barem u načelu, fizički i biološki zamislivo. Porijeklo života „izvana” time ne dobiva potvrdu, ali dobiva manje razloga da ga se automatski i s podsmijehom odbacuje.

I tu se lijepo zatvara krug cijele priče: nije stvar u tome da biljka „voli svemir”, nego da određene biološke forme postoje upravo zato da prežive duga razdoblja bez idealnih uvjeta. Zato je sjeme prirodni kandidat za „duga svemirska putovanja” – i podsjetnik da svaka priča o svemirskoj poljoprivredi počinje mnogo prije rajčice u hidroponskoj kupoli: počinje pitanjem koliko dobro poznajemo biologiju i fiziologiju onoga što nosimo sa sobom u svemir.

Bakterijski „agregat” kao svemirski bunker

A ako se traži rekordno tvrdoglava priča o preživljavanju okrutnih svemirskih uvjeta, tada je teško zaobići Deinococcus radiodurans, bakteriju koja je postala poster-model radijacijske otpornosti. U rezultatima iz japanskog programa Tanpopo (eksperimenti na ISS-u s ciljem testiranja preživljenja mikroorganizama u svemiru) pokazano je da dehidrirani agregati Deinococcusa (grudice osušenih bakterija slijepljenih u skupinu) mogu preživjeti i do tri godine izloženosti svemirskim uvjetima, pri čemu vanjski slojevi agregata djeluju kao „žrtveni štit”, a unutarnje stanice ostaju dovoljno očuvane da se po povratku oporave.

Ovo je važna razlika: pojedinačna stanica je krhka, ali zajednica, sloj i masa postaju zaštita – vanjski „omotač” može stradati kako bi unutrašnjost ostala živa. To je, zapravo, vrlo zemaljski trik: bakterijski biofilm žrtvuje periferiju koja prima udar antibiotika i UV-zračenja, a u socijalnoj amebi Dictyostelium dio stanica doslovno ode u „stabljiku” plodišta kako bi druge završile kao spore i nastavile priču. Ili poput kolonije vojničkih mrava koja napravi „živi most”: dio mrava-radilica doslovno se ugradi u konstrukciju i stoji nepomično - čak i pod cijenu vlastite smrti - dok ostatak kolonije preko njih prelazi prepreku.

Tako i svemir, paradoksalno, ponekad nagrađuje biološki dobro dizajnirano „pakiranje” i pametnu biološku geometriju.

Svemir kao prijevozno sredstvo za izdržljive

Kad se jednom prihvati ideja da spore, sjemenje, lišajevi i bakterijski agregati mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti svemirskim uvjetima, neminovno na dnevni red dolazi panspermija (ideja da život putuje među planetima), kao mogućnost prirodnog „transporta života” u svemiru.

Teorijski mehanizam panspermije u grubim crtama izgleda ovako: udar meteorita izbaci materijal (kamenje, tlo, spore gljiva, bakterije...) s jednog planeta, pa dio tog materijala završi raspršen u svemiru, te nakon dugog putovanja dospije na drugi planet. U tom scenariju, nekakav „aktivni” živi organizam nema niti teorijske šanse za preživljavanje takvog pasivnog svemirskog putovanja, ali dormantne forme – pritajeni biološki "spavači" (spore, sjeme, dehidrirane stanice u masi) – postaju daleko realniji kandidati. Zato radovi koji eksplicitno spominju „hipotetski transfer s Marsa na Zemlju” često u priču uvode sjeme i UV-zaštitu: nije to tvrdnja da se zaista dogodilo, nego da određeni biološki entiteti barem načelno mogu preživjeti dio takvog puta.

I obrnuto, ista logika vrijedi i za „izvoz” zemaljskog života u svemir: ako se zaista može preživjeti otvoreno svemirsko putovanje, onda Zemlja u takvoj priči nije samo potencijalni primatelj, nego i potencijalni pošiljatelj. Svemir se u tom okviru više ne doživljava kao apsolutna barijera, nego kao vrlo loš i negostoljubiv, ali ipak ne i nemoguć koridor – uz uvjet da njime putuju „forme života” koje su dobro zaštićene, zapakirane i spremne na duga razdoblja mirovanja.

Korisne bakterije u svemiru... i one koje to nisu

Otpornost mikroorganizama otvara još neke praktične mogućnosti. U budućim zatvorenim sustavima održavanja života bakterije i gljive mogu imati uloge koje su na Zemlji neprimjetne i banalne, a izvan Zemlje postaju ključne: fermentacija hrane, recikliranje otpada, proizvodnja vitamina, biosinteza materijala i lijekova, pa i proizvodnja specifičnih molekula u genetički programiranim mikroorganizmima.

No, isti set činjenica istovremeno otvara i neugodno pitanje: ako mikrobi mogu preživjeti i putovanje, izloženost okrutnom svemiru i povratak, onda postoji realan rizik da se s letjelicama, opremom ili čak planiranim biološkim sustavima prenese i nešto što nije ni „željeno” ni „korisno”. Ne misli se pritom nužno na neku holivudski dramatično patogenu bakteriju ili gljivu koji će pojesti Mars, nego na naizgled običan, svakodnevni zemaljski mikroorganizam koji se međutim u zatvorenom sustavu ponaša nepoželjno i loše – kontaminira prostor, remeti bioprocese, proizvodi neželjene biofilmove ili u najgorem slučaju predstavlja zdravstveni rizik posadi.

Zato se u ozbiljnoj svemirskoj biologiji paralelno razvijaju dvije discipline koje izgledaju kao suprotnosti, a zapravo su isto: biotehnologija za život u svemiru i međuplanetarna biološka zaštita. Prva želi u svemir ponijeti život i koristiti ga kao alat. Druga pak želi spriječiti da život ode „u svemirsku šetnju” bez nadzora i da pritom kompromitira znanstvena mjerenja ili stvori biološki nered u sustavima koji moraju raditi kontrolirano i predvidljivo.

U tom smislu, priče o mahovini, tardigradama i lišajevima nisu samo simpatična zoološko-botanička egzotika. One su podsjetnik da „sterilnost” u svemirskom kontekstu nije stabilno stanje nego kontinuirana borba – i da život na Zemlji ima nevjerojatno dobar arsenal strategija preživljavanja kad god mu se pruži i najmanja šansa.

Kad se sve zbroji, dobije se trezvena, ali fascinantna slika: svemir je i dalje ekstremno neprijateljsko okruženje, no nije apsolutna granica za sve biološke forme. Neke su evolucijski specijalizirane baš za čekanje – i svemir im, kada su u dormantnom režimu, postaje samo još jedna verzija dugog, hladnog, suhog i radijacijski bogatog, ali ipak samo privremenog sna.

Literatura za potencijalne svemirske putnike

Maeng i sur., iScience (2025): Extreme environmental tolerance and space survivability of the moss, Physcomitrium patens.

ESA (2008): Tardigrade i izloženost svemiru (FotonM3).

ESA: lišajevi i preživljenje u svemiru (FotonM2 / BIOPAN).

Tepfer i sur. Astrobiology (2012): Survival of Plant Seeds, Their UV Screens, and nptII DNA for 18 Months Outside the International Space Station.

Kawaguchi i sur. (2020), Frontiers in Microbiology: DNA Damage and Survival Time Course of Deinococcal Cell Pellets During 3 Years of Exposure to Outer Space.