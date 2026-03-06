Na FER-u predstavljene mogućnosti rada mladih stručnjaka u Europskoj svemirskoj agenciji

Na Space Research Forumu na zagrebačkom FER-u predstavljene su mogućnosti uključivanja mladih stručnjaka iz Hrvatske u programe ESA-e, uključujući i dvogodišnji NGT program za početak karijere u svemirskom sektoru

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu održan je Space Research Forum, na kojem su predstavljene mogućnosti uključivanja mladih stručnjaka iz Hrvatske u programe Europske svemirske agencije (ESA) te razvoj karijera u svemirskom sektoru.

Na forumu je istaknuto kako FER već sudjeluje u nekoliko projekata povezanih sa svemirskim tehnologijama, energetikom i zaštitom okoliša, pri čemu na projektima rade studenti diplomskih studija i doktorandi. Cilj događaja bio je upoznati mlade istraživače s mogućnostima koje nudi ESA te potaknuti razvoj domaćih stručnjaka u tom području.

Predstavnici ESA-e predstavili su i National Graduate Trainee (NGT) program namijenjen mladim stručnjacima na početku karijere. U okviru tog programa, Hrvatskoj su dodijeljena dva mjesta za mlade stručnjake koji mogu provesti do dvije godine radeći na projektima ESA-e.

„Želimo ukazati mladima na prilike koje nudi Europska svemirska agencija, budući da će svaki sljedeći korak prema razvoju svemirske tehnologije u Hrvatskoj trebati za to dobro pripremljene stručnjake. U Hrvatskoj nije bilo mnogo svemirske aktivnosti u prethodnom periodu. Nadamo se da će oni koji će steći iskustvo u programu mobilnosti ESA-e nova znanja donijeti nazad, ubrzati razvoj svemirskih tehnologija, ali i intenzivirati proces punopravnog članstva ESA-e s obzirom da smo trenutačno u statusu europske države sudionice“, rekao je dekan FER-a, Vedran Bilas.

Dekan FER-a, Vedran Bilas Foto: FER

U sklopu događaja održana su i stručna predavanja hrvatskih znanstvenika iz područja svemirskih i srodnih tehnologija, čime su predstavljeni istraživački kapaciteti domaće akademske zajednice.

Događaj su inače organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, ESA i FER, a sudjelovali su predstavnici ESA-e, HAMAG-BICRO-a i akademske zajednice. Među govornicima su bili ESA-ini predstavnici Andrew Kane i Karol Brzostowski, član Uprave HAMAG-BICRO-a Želimir Kramarić te već spomenuti dekan FER-a.