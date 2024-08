Vječna litijeva baterija

Dogodilo se to nedugo nakon rata, onog drugog. Dovezli vozači robu kamionima iz Splita u Zagreb, robu istovarili, pa otišli spavati. Kad ujutro – užas!

Ne, nitko im nije ukrao kamione, čak nije ni gume (s felgama) skinuo. Problem je bio ispod haube. Umorni od puta nisu napravili ono što su trebali učiniti, a to je da ispuste vodu za hlađenje. U Zagrebu je te noći pao snijeg, sve se zabijelilo, a to znači da se temperatura spustila debelo ispod nule (u to su doba zime bile mnogo hladnije nego danas). Voda se u hladnjaku motora smrznula, a kako voda smrzavanjem povećava volumen (anomalija vode!), hladnjaci su u motorima svih kamiona pukli – a to je bila velika šteta i još veća nevolja.

Što je na kraju od svega toga bilo, ne znam, no znam da se to danas nikome ne može dogoditi, da mu se smrzne voda u hladnjaku automobila, ne samo zato što danas teško da ikada pada, pa i zimi, temperatura ispod ledišta vode, nego i zato što danas svaka voda za hlađenje motora obavezno sadrži antifriz, vozio auto ljeti ili zimi. Drugim riječima, automobili s motorom na unutrašnje izgaranje mogu voziti pri bilo kojoj temperaturi. No to se ne bi moglo reći za automobile na električni pogon, za elektromobile.

Problem je dakako u litij-ionskoj bateriji koja, kao svaki uređaj, ima radnu i optimalnu temperaturu. Ona je prije svega određena elektrolitom. To je fluoretilen-karbonat (FEC), s talištem 18-23 oC. Iz toga bi čitatelj zaključio da baterija ne može raditi na temperaturama nižim od 18 oC, jer bi se, razumije se, elektrolit na njima zamrznuo. No nije baš tako budući da baterije sadržavaju i litijev heksafluorofosfid (LiPF 6 ), jer upravo taj kemijski spoj prenosi litijeve ione s elektrode na elektrodu. Talište otapala se snižava kada se u njemu nešto otopi, pa litij-ionske baterije mogu raditi na temperaturi od 0 do 40 oC. To je dobro za laptop i mobitel, ali nije dobro za elektromobil koji bi trebao voziti pri svakom vremenu i u svakom podneblju, podnositi tropsku vrućinu (60 oC) i polarnu hladnoću (-40 oC).

Rješenje za to dakako postoji. Treba dodati još jedno otapalo, a to je etil-acetat (EA) koji se ledi tek pri -84 oC. I eto, znanstvenici su napravili bateriju sa smjesom EA i FEC (u volumnom omjeru 9:1) čiji se elektrolit nije ledio ni pri -40 oC. No kada su je uključili, ubrzo joj je pao kapacitet. Razlog tome je bilo rast dendrita na grafitnoj elektrodi i – još gore – razvijanje plina na njoj. Litij je naime reducirao FEC na vodik i ugljikov dioksid, a EA na vodik, ugljikov monoksid i ugljikovodike (metan, etan, eten). I što sad?

Ima jedna stara priča o Kinezu koji je kuhao najbolji čaj u Kini. Nikome nije odao tajnu svoga napitka sve dok se nije našao na smrtnoj postelji: „Stavite malo više čaja!“ Upravo su to napravili njegovi sunarodnjaci koji su u časopisu Matter objavili znanstveni članak „Inhibiting gas generation to achieve ultralong-lifespan lithium-ion baterries at low temperatures“. Što su učinili? Povećali su koncentraciju LiPF 6 .

Povećanjem koncentracije LiPF 6 od 1 na 3 mol/L dogodilo su čudo: dobili su „vječnu“ litij-ionsku bateriju: nakon pune godine (12 mjeseci) rada i 1400 ciklusa punjena i pražnjenja, nisu mogli zapaziti ni najmanje smanjenje kapaciteta. No nije sve sjajno i bajno. Baterija je „vječna“ samo pri specifičnim uvjetima rada, a to znači ako se puni i prazni pri točno -20 oC i do 20 % kapaciteta (0,2 C). Radi li pak baterija pri realističnijim uvjetima, tj. punjenjem do 50 % (0,5 C), kapacitet joj se smanjuje za 0,0097 % po ciklusu – nakon 4000 ciklusa punjenja i pražnjenja, kapacitet joj se smanjio za 40 %. Još se slabije baterija ponaša pri nižim i višim temperaturama: pri 45 oC (0,5 C) gubi 40 % kapaciteta već nakon 300 ciklusa.

I što na kraju reći? Nijedno tehničko rješenje nije najbolje za sve, no nema ni tehničkog rješenja, ako je dobro, da ne bi našlo neku, makar ograničenu primjenu. Tako je to i u slučaju „vječne“ baterije. Bit će dobra ako treba čuvati malo energije u hladnim, zabačenim krajevima, recimo za napajanje automatske meteorološke stanice ili za pogon motornih saonica. A za pogon automobila? Može i to, ako se bateriji omogući hlađenje.

Nenad Raos je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, koji je radio do umirovljenja 2016. godine u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Autor je i koautor oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske (računalne) kemije, kemije kompleksnih spojeva, bioanorganske kemije, povijesti kemije i komunikacijskih vještina u znanosti. Bio je pročelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, glavni urednik Prirode te urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji; član je društva ProGeo-Hrvatska i Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Autor je 15 znanstveno-popularnih knjiga, posljednje dvije su „Kemija – muza arhitekture“ (u koautorstvu sa Zvonkom Pađanom) i „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.