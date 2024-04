Najveći 3D pisač na svijetu ispisuje gotovo 230 kg materijala na sat

Tehnologija aditivne proizvodnje, poznata kao 3D ispis, dobila je novog svjetskog rekordera u kategoriji najvećih funkcionalnih 3D pisača za polimere. On je stvoren na američkom Sveučilištu Maine, a četiri je puta veći od dosadašnjeg rekordera (nastalog na istom mjestu), upisanoga i u Guinnessovu knjigu rekorda. Novi 3D pisač predstavljen je ovoga tjedna kao nova generacija velikih 3D pisača, namijenjenih održivoj proizvodnji u brojnim industrijama.

Tvornica budućnosti

Službenog naziva Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0), ovaj stroj je 3D pisač za termoplastične polimere, korisnog ispisnog volumena od čak 29,2 x 9,7 x 5,5 metara, koji je u stanju rastaliti i precizno ispisati do 230 kilograma materijala na sat. Njegovi tvorci ističu da je kao takav sposoban donijeti revoluciju u brojne industrije – od građevine, preko brodogradnje i energetike do avijacije, pa čak i u domeni nacionalne sigurnosti.

Kao prvi i najveći na svijetu pisač tog tipa, namijenjen je brzom i održivom ispisivanju kuća, mostova, vjetroturbina, vodenih turbina, plovila ili letjelica. Bit će koristan i za brzu izradu velikih prototipa, izgradnju održivih nastambi od drvene biomase (koju također može ispisivati) i općenito za industrijske projekte velikih dimenzija. Njegov razvoj sufinanciralo je i Ministarstvo obrane SAD-a, i to s više od 93 milijuna dolara, izdvojenih u protekle tri godine za taj i s njime povezane projekte u Centru za napredne strukture i kompozite Sveučilišta Maine.

Osim što ima mogućnost 3D ispisa s termoplastikom, FoF 1.0 ima ugrađen još niz dodataka. Tako je, primjerice, u stanju vrlo brzo se prebaciti s aditivne na klasičnu (subtraktivnu) proizvodnju, polaganje materijala za proizvodnju kompozita ili pak manipuliranje predmetima velikom robotskom rukom.