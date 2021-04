Duo ENDURO – Acer proširuje ponudu novim izdržljivim tabletom i prijenosnim računalom

ENDURO Urban N3

Acer svojim novim 14-inčnim prijenosnim računalom donosi visoku razinu izdržljivosti u uređaju težine 1,85 kilograma i debljine 21,59 milimetara. Naime, ENDURO Urban N3, posjeduje MIL-STD 810H i IP53 certifikate, zadovoljavajući tako vojni standard. Osim toga, na uglovima ima odbojnike koji apsorbiraju udarce, vodootporne IO priključke te zvučnike i tipke na vrhu Acerovog Aquafana, vodootpornog ventilatora koji uz sustav odvodnje može izbaciti vodu u slučaju ulaska u uređaj.

Ovaj je izdržljivi prijenosnik opremljen Intel Core i7 procesorima do 11. generacije, NVIDIA GeForce MX330 grafičkom karticom, SSD-om do 1 TB i do 32 GB DDR4 memorije. Također ima USB Type-C priključak, Thunderbolt 4, utor za SD karticu i Intelov Wi-Fi 6. ENDURO Urban N3 ima Full HD IPS zaslon sa svjetlinom od 450 nita, a kako tvrde iz Acera, baterija traje do 13 sati.

ENDURO Urban T1

Acer u svoju ponudu dodaje i izdržljivi 10-inčni tablet težine 627 grama i debljine 9,8 milimetara. ENDURO Urban T1 posjeduje, baš kao i njegov veći brat, IP53 i MIL-STD 810H certifikate, a kućište mu je izrađeno od materijala koji apsorbiraju udarce te ima kutove ojačane odbojnicima. Odlikuje se i vodootpornim dizajnom koji štiti IO priključke, zvučnike i tipke.

Tablet ima zaslon osjetljiv na dodir u 10 točaka, razlučivosti 1920 x 1200 sa svjetlinom od 450 nita. Radi se o antimikrobnom Corning Gorilla Glass zaslonu koji, kako navode iz Acera, pomaže u njegovoj zaštiti i čistoći. Od ostalih značajki, ovaj izdržljivi tablet ima dvopojasni Wi-Fi, prednju kameru od 2 MP i stražnju kameru od 5 MP. Baterija bi, prema Aceru, trebala trajati do 8 sati, a uređaj dolazi s Android 10 operativnim sustavom i četverojezgrenim procesorom.

Više informacija o uređajima, možete pronaći na Acerovoj stranici.