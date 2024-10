Samsungov One UI 7 stiže tek sljedeće godine

Samsung je otkrio da će One UI 7 biti dostupan tek uz lansiranje nadolazeće serije mobitela Galaxy S25, koja se očekuje u siječnju sljedeće godine

Nakon što je Google nedavno izdao Android 15 u okviru Android Open Source Projecta, mnogi korisnici Samsungovih uređaja s nestrpljenjem su očekivali informacije o izlasku One UI-a 7, najnovije verzije Samsungovog sučelja. No, vijesti iz Samsunga, barem kako stvari sada stoje, nisu dobre za one nestrpljive.

Naime, tijekom nedavno održane konferencije za developere, Samsung je otkrio da će One UI 7 biti dostupan tek uz lansiranje nadolazeće serije mobitela Galaxy S25, koja se očekuje u siječnju sljedeće godine. Nakon tog predstavljanja, nadogradnje na starije uređaje trebale bi započeti ubrzo nakon toga, iako će pojedini korisnici već ove godine moći testirati beta verziju One UI-a 7.

Kako prenosi GSM Arena, ovaj vremenski okvir znatno je dulji od onoga na što su korisnici navikli u prethodnim godinama, kada je Samsung bio među najbržima u izdavanju velikih nadogradnji. S druge strane, južnokorejska tvrtka najavila je potpuni redizajn svoga sučelja, s naglaskom na „jednostavnost, izražajnost i utjecajnost“, što god da to značilo u ovom kontekstu.

Jedna od najkonkretnijih promjena odnosi se na redizajn početnog zaslona, koji će, prema svemu sudeći, postati manje prilagodljiv za one koji ne koriste Samsungov Good Lock.