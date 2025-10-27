2FAS Auth - pohrana i upravljanje jednokratnim kodovima za autentifikaciju u dva koraka

Tijekom su se vremena već uspjela etablirati neke aplikacije otvorena koda koje se specijaliziraju za generiranje kodova za autentifikaciju u dva koraka, a ovo je još jedna takva aplikacija koja može sve podatke pohraniti lokalno…

OSNOVNI PODACI Naziv 2FAS Auth Namjena Upravljanje kodovima za dvofaktorsku autentifikaciju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja omogućuje upravljanje standardnim kodovima za autentifikaciju u dva koraka (nudi podršku za algoritme TOTP i HOTP) koja se od dobrog dijela konkurencije razlikuje po svojoj filozofiji, aplikacija ne prati korisnike, ne prikuplja podatke, ne traži registraciju i sve se može koristiti posve besplatno.

Uz dedicirane mobilne aplikacije za pametne telefone, tu su i proširenja za popularne web preglednike, a svakako je dobro to što 2FAS Auth podržava i automatsko popunjavanje online obrazaca za prijavu dok je tu i mogućnost potvrde prijave na pametnom telefonu (dovoljan je samo jedan klik).

Osim toga, omogućen je i uvoz tokena iz drugih aplikacija za upravljanje 2FA kodovima kao što su Google Authenticator, Aegis, LastPass i drugi, a svakako je dobro to što je kodove moguće izvesti i pohraniti lokalno, dok je tu i podrška za pohranu tokena u skrivenu mapu u Google Driveu (toj mapi pristupiti može samo 2FAS Auth) čime se omogućuje i sinkronizacija.

Pristup aplikaciji je moguće zaštiti namještanjem PIN-a, tu je i podrška za biometriju, a zanimljivo je i da je moguće namjestiti da se onemogući snimanje zaslona. Samo korištenje aplikacije je vrlo jednostavno, što je i sasvim očekivano, pa oni koji traže solidno i besplatno rješenje za upravljanje svojim 2DA kodovima, svakako bi trebali iskušati 2FAS Auth.