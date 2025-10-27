2FAS Auth - pohrana i upravljanje jednokratnim kodovima za autentifikaciju u dva koraka
Tijekom su se vremena već uspjela etablirati neke aplikacije otvorena koda koje se specijaliziraju za generiranje kodova za autentifikaciju u dva koraka, a ovo je još jedna takva aplikacija koja može sve podatke pohraniti lokalno…
|Naziv
|2FAS Auth
|Namjena
|Upravljanje kodovima za dvofaktorsku autentifikaciju
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja omogućuje upravljanje standardnim kodovima za autentifikaciju u dva koraka (nudi podršku za algoritme TOTP i HOTP) koja se od dobrog dijela konkurencije razlikuje po svojoj filozofiji, aplikacija ne prati korisnike, ne prikuplja podatke, ne traži registraciju i sve se može koristiti posve besplatno.
Uz dedicirane mobilne aplikacije za pametne telefone, tu su i proširenja za popularne web preglednike, a svakako je dobro to što 2FAS Auth podržava i automatsko popunjavanje online obrazaca za prijavu dok je tu i mogućnost potvrde prijave na pametnom telefonu (dovoljan je samo jedan klik).
Osim toga, omogućen je i uvoz tokena iz drugih aplikacija za upravljanje 2FA kodovima kao što su Google Authenticator, Aegis, LastPass i drugi, a svakako je dobro to što je kodove moguće izvesti i pohraniti lokalno, dok je tu i podrška za pohranu tokena u skrivenu mapu u Google Driveu (toj mapi pristupiti može samo 2FAS Auth) čime se omogućuje i sinkronizacija.
Pristup aplikaciji je moguće zaštiti namještanjem PIN-a, tu je i podrška za biometriju, a zanimljivo je i da je moguće namjestiti da se onemogući snimanje zaslona. Samo korištenje aplikacije je vrlo jednostavno, što je i sasvim očekivano, pa oni koji traže solidno i besplatno rješenje za upravljanje svojim 2DA kodovima, svakako bi trebali iskušati 2FAS Auth.