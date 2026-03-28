Google: Postkvantna kriptografija trebat će nam već 2029. godine

Ambiciozan plan migracije na post-kvantnu kriptografiju do 2029. godine ima za cilj osigurati digitalnu infrastrukturu od budućih prijetnji koje donosi razvoj kvantnih računala

Iz Googlea su ovoga tjedna predstavili svoj novi strateški plan, prema kojem bi se tranzicija na postkvantnu kriptografiju (PQC) trebala dovršiti do 2029. godine. Takva odluka odražava hitnu potrebu za zaštitom digitalnih podataka s obzirom na ubrzani napredak u razvoju kvantnog hardvera, ispravljanju pogrešaka u kubitima te procjenama resursa potrebnih za kvantno faktoriziranje.

Pouke za cijelu industriju

Glavni razlog za postavljanje novih, kraćih, rokova leži u činjenici da će buduća kvantna računala predstavljati značajnu prijetnju trenutačnim kriptografskim standardima, posebice enkripciji i digitalnim potpisima. Jednom kad budu sposobna brzo pronaći faktore velikih brojeva, koji se koriste za enkripcijske ključeve, u tom će trenutku sva aktualna enkripcija postati zastarjela, a cijeli sustav kakav danas poznajemo, od Interneta do platnih sustava, mogao bi biti ugrožen.

No, prijetnja kvantne tehnologije za enkripciju relevantna je već danas zbog strategije "pohrani sada, dešifriraj kasnije", kojom napadači već danas prikupljaju zaštićene podatke – čekajući pojavu tehnologije koja ih može dešifrirati. Kao jedan od predvodnika u sektoru kvantnog računalstva, Google ovim potezom nastoji zadati jasan smjer cijeloj industriji.

Prioritet su digitalni potpisi

Zbog ozbiljnosti situacije, Google je sada prilagodio svoj model prijetnji, dajući prioritet PQC migraciji za usluge autentifikacije. Autentifikacija se smatra kritičnom komponentom online sigurnosti, stoga se preporučuje i ostalim inženjerskim timovima da slijede ovaj primjer. Fokus na digitalne potpise osigurava integritet sustava prije nego što se pojave kriptografski relevantna kvantna računala.

Kao konkretan primjer, najavljeno je da će Android 17 integrirati PQC zaštitu digitalnog potpisa koristeći algoritam ML-DSA. Taj je korak u potpunosti usklađen sa standardima američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST). Integracija u operacijski sustav Android predstavlja nastavak širenja PQC tehnologije izravno do krajnjih korisnika.

Ova najava nadograđuje se na već postojeće Googleove aktivnosti, poput podrške za PQC u pregledniku Chrome te u oblaku. Google ističe da je njihova odgovornost voditi vlastitim primjerom kako bi se ubrzala digitalna tranzicija na globalnoj razini. S obzirom na kompleksnost migracije, kompanija planira nastaviti izvještavati javnost o napretku tranzicije. "Kvantne granice bliže su nego što se čine", poruka je iz Googlea.