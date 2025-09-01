Proton Authenticator - upravitelj tokenima za potvrdu u dva koraka s naglaskom na privatnost

Švicarska tvrtka Proton odavna je već poznata po nizu rješenja kod kojih se naglašava privatnost i sigurnost korisnika, a odnedavno se u portfelju te tvrtke pojavila i aplikacija koja se specijalizira za pohranu i upravljanje tokenima za potvrdu u dva koraka…

OSNOVNI PODACI Naziv Proton Authenticator Namjena Aplikacija otvorena koda za upravljanje TOTP tokenima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Kako bi se spriječio neovlašteni pristup korisničkim računima, dvostruka autentifikacija (2FA) nameće se kao jedna od trenutačno najučinkovitijih metoda za dodatnu sigurnost. Proton Authenticator još je jedno rješenje za upravljanje tokenima za potvrdu u dva koraka, no kod kojeg se posebno naglašava privatnost i sigurnost podataka.

Nakon što se aplikacija instalira (nije potrebno otvarati korisnički račun), TOTP tokene je moguće uvesti iz drugih podržanih aplikacija (većinom onih koji podržavaju izvoz pohranjenih tokena), a nakon toga je 2FA tokene moguće dodavati skeniranjem QR koda ili ručnim unosom (Proton Authenticator podržava standardne TOTP protokole).

Ključna prednost Proton Authenticatora krije se u njegovoj filozofiji i značajkama koje naglašavaju sigurnost, privatnost i transparentnost. Aplikacija je otvorena koda, a sve su pohranjene informacije, uključujući i sigurnosne kopije, zaštićene enkripcijom s kraja na kraj. Osim toga, Proton je tvrtka registrirana u Švicarskoj pa podliježe strogim švicarskim zakonima o privatnosti.

Osim već spomenute enkripcije, tu je i mogućnost zaštite aplikacije biometrijom ili PIN kodom, tu je i podrška za sinkronizaciju, kao i podrška za rad onda kada nije dostupna internetska veza. Sve u svemu, riječ je o vizualno urednoj, posve besplatnoj te jednostavnoj i sigurnoj aplikaciji koja nudi sve što je potrebno kako bi se na jednom mjestu pohranjivali tokeni za potvrdu u dva koraka.