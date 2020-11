AccuRadio - internetski radio koji dopušta preskakanje pjesama

OSNOVNI PODACI Naziv AccuRadio Namjena Internetski radio Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

AccuRadio je jedan od starijih i vrlo zanimljivih glazbenih servisa za streamanje glazbe iza kojeg stoje glazbenici i zaljubljenici u glazbu, a kojemu je jedna od ključnih karakteristika činjenica da glazbu odabiru ljudi, a ne algoritmi. Glazbu se može slušati tako da se pokrene reprodukcija jednog od 900 kanala s pomno izabranom glazbom koja je razvrstana prema pedesetak glazbenih žanrova.

Nema što, malo tko će ostati razočaran ponudom glazbe, a tu su i neki prilično važni detalji koji ga čine boljim od brojne konkurencije. AccuRadio je posve besplatan, ali se zato emitiraju i prikazuju oglasi, a posebno je zgodno to što se svaki dan izabire jedan glazbeni žanr čiji kanali neće emitirati oglase (i dalje će biti prikazani u aplikaciji).

No još je važnije to što je omogućeno neograničeno preskakanje pjesama, nešto što nije tipično za servise ove vrste. No, ne samo i to. Dostupne je glazbene kanale moguće prilagoditi tako da se blokiraju izvođači koje se ne želi slušati, a isto vrijedi i za individualne pjesme. Dobro je i to što je podržano pretraživanje i glazbenika i pjesama.

Da bi se AccuRadio koristio na mobilnim telefonima, potrebno je otvoriti korisnički račun ili se prijaviti s Facebookovim računom. Isto nije potrebno ako ga se namjerava koristiti putem web preglednika, a neki će sigurno cijeniti i to da je podržan na Sonosu, a zna raditi i s Amazonovom Alexom.